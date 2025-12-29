ETV Bharat / bharat

कर्नाटक से आई रामलला की स्वर्ण जड़ित मूर्ति का अनावरण; राम मंदिर परिसर में भक्त कर सकेंगे दर्शन, जानिए खासियत

जय श्रीराम के लगे जयकारे : मूर्ति को राम मंदिर परिसर में यात्री सुविधा केंद्र परिसर में तुलसीदास जी के मंदिर के पास स्थापित किया गया. इस दौरान मूर्ति को तैयार करने वाले डॉ. फणीश, उनकी पत्नी जयश्री फणीश के अलावा कर्नाटक के करीब 150 लोग मौजूद रहे. इस दौरान जय श्रीराम के जयकारे लगाए गए. भगवान के गीत भी गाए गए.

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी, पीठाधीश्वर स्वामी विश्वतीर्थ प्रसन्नचार्य, महंत दिनेंद्र दास, महासचिव चंपत राय और व्यवस्था प्रभारी गोपाल जी राव की मौजूदगी में विधिवत इसका अनावरण किया गया. यह मूर्ति तंजावुर शैली पर तैयार की गई है.

अयोध्या : राम मंदिर में कर्नाटक से आई रामलला की स्वर्ण जड़ित मूर्ति का अनावरण किया गया. यह मूर्ति सोने और रत्नों से तैयार की गई है. सोमवार को इसे यात्री सुविधा केंद्र परिसर में तुलसीदास जी के मंदिर के पास स्थापित किया गया. राम मंदिर आने वाले भक्त अब इस मूर्ति का भी दर्शन कर सकेंगे.

4.8 कुंतल है मूर्ति क वजन : राम मंदिर ट्रस्ट के व्यवस्था प्रभारी गोपाल जी राव ने बताया कि मूर्ति लगभग 10 फीट ऊंची और 8 फीट चौड़ी है. इसका वजन 4.5 कुंतल है. बेंगलुरु के डॉ. फणीश की पत्नी जयश्री अच्छी पेंटिंग करती हैं. उन्होंने अलग-अलग मंदिरों के लिए पेंटिंग बनाकर उन्हें दी है. रामलला की मूर्ति को देखकर उसके आधार पर तंजावुर शैली का चित्र उन्होंने बनाया.

मूर्ति में इन चीजों का किया गया इस्तेमाल : व्यवस्था प्रभारी ने बताया कि मूर्ति में प्लाईवुड का इस्तेमाल किया गया है. इसके ऊपर थर्माकोल है. इसके बाद क्ले आर्ट है. 3 डी में इस चित्र को बनाया गया है. उसके ऊपर सोना, कुछ स्टोन आदि लगाकर कर अपने खर्चे पर डॉ. फणीस ने इसे भिजवाया. उन्होंने इसे रामजी को समर्पित किया. आज मूर्ति का अनावरण किया गया. मूर्ति के लिए शीशम की लकड़ी का अच्छा फ्रेम भी बनाकर दिया है. न्यास उनका सदैव ऋणी रहेगा.

मूर्ति स्थापना के दौरान लगे जयकारे. (Photo Credit; ETV Bharat)

मूर्ति को तैयार करने में 2.5 करोड़ खर्च : डॉ. फणीस ने बताया कि मेरी पत्नी ने बहुत मेहनत से, धर्मनिष्ठता के साथ मूर्ति तैयार की. मूर्ति में किए क्लेवर्क को फेविकोल से बंद करके ऊपर बाल राम का, बगल में दशावतार, इसके अलावा नीचे नव ग्रह, ऊपर शिव, ब्राह्मा, सूर्य सभी को स्थान दिया गया है. उसके ऊपर गोल्ड का पेपर डाला गया है. मूर्ति को तैयार करने में 2.5 करोड़ का खर्च आया.

कार्यक्रम में मौजूद कर्नाटक से आए अतिथि. (Photo Credit; ETV Bharat)

मूर्ति निर्माता जयश्री ने बताया कि 'मैंने 9 महीने में मूर्ति को तैयार की है. राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कंफर्मेशन लेटर मिलने के बाद फरवरी में मैंने इसका निर्माण शुरू किया था. अक्टूबर में इसे पूरा कर लिया है. इसे मैंने खुद ही बनाया है. खुशी का यह मौका मेरे लिए गर्व की बात है'.

