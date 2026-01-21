ETV Bharat / bharat

रामजस कॉलेज में पर्यावरण बचाने की नई पहल, जानिए कैसे तैयार हो रहा प्लास्टिक का इकोफ्रेंडली विकल्प

गोबर समस्या से समाधान तक: डॉ. शुचि वर्मा ने बताया कि भारत में करीब 21 करोड़ गौवंश हैं और हर गाय प्रतिदिन 7 से 15 किलो गोबर देती है. कृषि में उपयोग के बाद भी बड़ी मात्रा में गोबर बच जाता है. उन्होंने बताया कि दूध नहीं देने वाली गाय, जिनका संरक्षण आज एक बड़ी सामाजिक समस्या है. यही गोबर, जो कई जगह बेकार पड़ा सड़ता है और मीथेन जैसी जहरीली गैसें छोड़ता है, उसी को रिसर्च टीम ने कीमती बायोमास में बदलने का रास्ता निकाला है.

प्रधानमंत्री की पहल से मिली दिशा: इसके लिए शोध की शुरुआत के बारे में लैब की प्रमुख और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. शुचि वर्मा ने बताया कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वन-टाइम यूजेबल प्लास्टिक को खत्म करने की अपील ने इस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने बताया कि पॉलीथिन जिसे “व्हाइट पॉल्यूशन” कहा जाता है, वह सैकड़ों वर्षों तक नष्ट नहीं होता, लेकिन आज की जीवनशैली में इससे पूरी तरह बचना भी मुश्किल है. एक आम व्यक्ति के पास रोजमर्रा की चीजों में 50 से 100 ग्राम तक प्लास्टिक मौजूद रहता है."

नई दिल्ली/ आनंद कुमार गुप्ता: प्लास्टिक प्रदूषण जहां एक ओर पूरी दुनिया के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है, वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में इसका देसी और टिकाऊ समाधान तैयार हो रहा है.यहां के केमेस्ट्री लैब में यहां की गौ धन रिसर्च लैब में प्रोफेसर और शोधार्थियों की टीम गोबर से ऐसा बायोडिग्रेडेबल बायोप्लास्टिक विकसित कर रही है, जो न सिर्फ पर्यावरण के लिए सुरक्षित है बल्कि भविष्य में प्लास्टिक का विकल्प भी बन सकता है.

कैसे बना गोबर से बायोप्लास्टिक: डॉ. शुचि वर्मा ने बताया कि बायोगैस और बायोपॉलिमर शोध क्षेत्र रहा है. शोध का उपयोग कर गोबर की संरचना का अध्ययन किया और पाया कि इसमें मौजूद सेलुलोज और एंजाइम-ट्रीटेड बायोमास से मजबूत बायोपॉलिमर बनाया जा सकता है. टीम ने गोबर से सेलुलोज-बेस्ड बायोप्लास्टिक तैयार किया, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा है, यह एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल है और फूड पैकेजिंग के लिए यह सुरक्षित पाया गया.

छह महीने का सफल प्रयोग: शोध के तहत टीम ने बाजार में मिलने वाले पॉलीथिन और सेलुलोज-बेस्ड बायोप्लास्टिक से तुलना की. डॉ. शुचि वर्मा ने बताया कि जहां कमर्शियल प्लास्टिक से पैक किया हुआ सामान कुछ ही दिनों में काला पड़ गया और छह महीने में भुरभुरा हो गया, वहीं गोबर से बना बायोप्लास्टिक छह महीने बाद भी लगभग वैसा ही बना रहा. गर्मी और सर्दी का इस पर खास असर नहीं पड़ा, जबकि इसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी भी बनी रही.

शोधार्थियों की अहम भूमिका: इस प्रोजेक्ट में पीएचडी स्कॉलर पुष्पांजली सिंह अहम भूमिका निभा रही हैं. उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य अंडर-यूटिलाइज वेस्ट को उपयोगी बनाना है. गोबर से सेलुलोज निकालकर बायोप्लास्टिक तैयार किया जा रहा है, जिसका कार्बन फुटप्रिंट पारंपरिक प्लास्टिक की तुलना में काफी कम है. वहीं, फोर्थ ईयर के छात्र रोहित पाठक ने बताया कि कम्प्यूटेशनल एनालिसिस के जरिए सैंपल में मौजूद हानिकारक गैसों और तत्वों की पहचान कर प्रोडक्ट को और बेहतर बनाया जा रहा है.

पेटेंट और बाजार की तैयारी: डॉ. शुचि वर्मा ने बताया कि इस तकनीक का पेटेंट पब्लिश हो चुका है और प्रक्रिया अंतिम चरण में है. उन्होंने बताया कि पेटेंट मिलते ही इसे कमर्शियल स्तर पर लाया जा सकता है. लागत के सवाल पर उन्होंने बताया कि गोबर मात्र दो रुपये किलो में उपलब्ध है और अगर यह प्लास्टिक से एक-दो रुपये महंगा भी पड़ा तो पर्यावरण के हित में इसे अपनाना जरूरी है.

भविष्य का विकल्प: रामजस कॉलेज की गौधन लैब में हो रहा यह शोध न सिर्फ वैज्ञानिक नवाचार है, बल्कि आत्मनिर्भर और पर्यावरण-संवेदनशील भारत की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम भी है. गोबर से बना यह बायोप्लास्टिक आने वाले समय में व्हाइट पॉल्यूशन खत्म करने का विकल्प बन सकता है.



