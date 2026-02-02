ETV Bharat / bharat

रामजस कॉलेज में गौमूत्र से बनाई गई ईको-फ्रेंडली स्याही 'गौरंग', टेक्सटाइल से लेकर मेडिकल क्षेत्र के लिए होगा बेहतर विकल्प!

गौमूत्र से निकला ब्लू पिग्मेंट: डॉ. शुचि वर्मा ने बताया कि शोध के दौरान अंडरग्रेजुएट छात्रों के साथ एक सामान्य प्रयोग किया गया, जिसमें गौमूत्र से ब्लू रंग का पिग्मेंट मिला. यह पिग्मेंट लिक्विड और सॉलिड, दोनों फॉर्म में तैयार किया जा सकता है. इस प्रक्रिया में 100 प्रतिशत गौमूत्र और बहुत ही कम मात्रा में एक साधारण सॉल्ट का उपयोग किया गया है. पूरी प्रक्रिया बायो-बेस्ड है और इसमें किसी भारी मशीनरी या महंगे उपकरण की जरूरत नहीं पड़ी.

पर्यावरण की चिंता से जन्मा गौरंग: गौधन रिसर्च लैब की प्रमुख और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. शुचि वर्मा ने बताया, इस शोध की शुरुआत पर्यावरण प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए हुई. उन्होंने बताया कि केमिकल डाई जब बिना ट्रीटमेंट के जमीन पर फेंकी जाती हैं तो वह धीरे-धीरे रिसकर ग्राउंड वॉटर में मिल जाती हैं. उन्होंने राजस्थान के एक केस स्टडी का जिक्र करते हुए बताया कि वहां डाई उद्योग के एफ्लुएंट की वजह से सात गांवों के कुओं का पानी काले रंग का हो गया था, जिससे पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया था. इसी घटना से प्रेरणा लेकर यह तय किया गया कि ऐसी स्याही बनाई जाए जो प्राकृतिक, सुरक्षित और इको-फ्रेंडली हो.

नई दिल्ली: रंगों और स्याही के कारण होने वाला पर्यावरण प्रदूषण लंबे समय से एक गंभीर समस्या बना हुआ है, लेकिन इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता. केमिकल डाई और स्याही जमीन के रास्ते पानी में मिलकर इंसानों, जीव-जंतुओं और प्रकृति को नुकसान पहुंचाती हैं. इसी चुनौती का समाधान खोजने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की गौधन रिसर्च लैब में एक अनोखा प्रयोग किया गया है. यहां गौमूत्र से इको-फ्रेंडली स्याही और पिग्मेंट विकसित किया गया है, जिसका नाम 'गौरंग' रखा गया है.

कपड़ों और मेडिकल फील्ड में भी उपयोग: उन्होंने बताया कि 'गौरंग' स्याही और पिग्मेंट की सबसे बड़ी खासियत इसकी एंटीबैक्टीरियल और एंटी-फंगल प्रॉपर्टी है. अगर इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाए तो लंबे समय तक एक ही कपड़े पहनने वाले लोगों, जैसे सुरक्षाबलों के जवानों को स्किन इंफेक्शन से बचाने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा यह पिग्मेंट फ्लोरोसेंट भी है, जिससे भविष्य में मेडिकल फील्ड में भी इसके इस्तेमाल की संभावना जताई जा रही है, जिसे शरीर के अंदर कैंसर या क्लॉटिंग की पहचान के लिए उपयोग होने वाली डाई के रूप में किया जा सकता है.

इंक इंडस्ट्री के लिए भी कारगर: शोध टीम ने इस पिग्मेंट की पेपर पर टेस्टिंग भी की है. पीएच बैलेंस के बाद इसे सामान्य स्याही की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. यह निब पेन, जेल पेन और अन्य प्रकार की इंक के लिए भी उपयुक्त पाई गई. डॉ. शुचि वर्मा ने बताया कि इंडिगो डाई, जो अभी केमिकल प्रोसेस से बनती है और प्रदूषण फैलाती है, उसकी जगह 'गौरंग' एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प साबित हो सकता है.

छात्रों की भूमिका और उम्मीदें: गौधन रिसर्च लैब में इंटर्नशिप कर रहीं बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा प्रांजली ने बताया, गौमूत्र से बने इस ब्लू पिग्मेंट पर काम किया गया है. इसमें फ्लोरोसेंस समेत कई खास गुण सामने आए हैं, जिन्हें अभी ऑप्टिमाइज किया जा रहा है. वहीं, इंटर्न ऋतु ने बताया कि इस पिग्मेंट का इस्तेमाल ऑयल पेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, पेपर और इंक इंडस्ट्री में भी किया जा सकता है. यह पिग्मेंट लंबे समय तक टिकाऊ रहने वाला है और आसानी से डिग्रेड नहीं होगा.

पेटेंट प्रक्रिया और बाजार में आने की तैयारी: डॉ. शुचि वर्मा ने आगे बताया कि 'गौरंग' को पेटेंट के लिए अप्लाई किया जा चुका है और पब्लिश भी कर दिया गया है. हालांकि अंतिम अवार्ड आना अभी बाकी है. अनुमान है कि पेटेंट प्रक्रिया पूरी होने में लगभग एक साल का समय लग सकता है. इसकी लागत बहुत कम होगी, क्योंकि गौमूत्र एक वेस्ट प्रोडक्ट है और इस्तेमाल होने वाला केमिकल भी बेहद सस्ता है. सबसे अहम बात यह है कि यह सर्कुलर बायो-इकोनॉमी और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है.

भविष्य के लिए बड़ी उम्मीद: शोधकर्ताओं का मानना है कि आने वाले समय में 'गौरंग' जैसे बायो-बेस्ड पिग्मेंट और स्याही, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल डाई और स्याही का बेहतर विकल्प बन सकते हैं. यह न सिर्फ प्रदूषण कम करने में मदद करेगा, बल्कि सस्ता, सुरक्षित और टिकाऊ समाधान भी साबित होगा.

