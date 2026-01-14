ETV Bharat / bharat

स्थानीय युवकों की होशियारी से हुई 12 दिनों से लापता अंश और अंशिका की पहचान, ऐसे पहुंची पुलिस, जानें पूरी कहानी

रांची से लापता दोनों बच्चों की बरामदगी में रामगढ़ के दो युवकों का अहम योगदान रहा. उनकी होशियारी से पुलिस बच्चों को बरामद कर पाई.

रामगढ़: झारखंड की राजधानी रांची से लापता दो मासूमों को 12 दिनों के बाद रामगढ़ जिले से सुरक्षित बरामद कर लिया गया. इस बरामदगी में स्थानीय युवकों की होशियारी काम आई. जिससे अपने माता-पिता से बिछड़े दोनों मासूम अब घर पहुंच गए हैं.

रांची के धुर्वा से दोनों मासूम अंश और अंशिका 2 जनवरी से लापता हुए थे. उन्हें खोजने के लिए रांची पुलिस ही नहीं बल्कि झारखंड सहित तमाम राज्यों की पुलिस जुटी हुई रही. लेकिन इसका पटाक्षेप हुआ रामगढ़ जिले के रजरप्पा के अहमद नगर में. स्थानीय युवकों की होशियारी और सजकता ने पुलिस को राहत की सांस दिलाई.

सबसे पहले युवकों ने मासूम अंश और अंशिका की पहचान की और फिर इसकी जानकारी पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने दोनों मासूमों को बरामद कर लिया और साथ ही एक महिला और एक पुरुष को भी हिरासत में लिया.

जानकारी देते संवाददाता राजेश कुमार (ईटीवी भारत)

सचिन और डब्लू की वजह से मिले दोनों बच्चे

दरअसल, रजरप्पा के अहमदनगर के रहने वाले सचिन और डब्लू की नजर अचानक दोनों बच्चों पर पड़ी. दोनों बच्चे एक दंपती के साथ थे. जिसके बाद युवकों ने सबसे पहले दोनों बच्चों की फोटो खींची. फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे पोस्टर और बैनर से नंबर निकाला और बच्चों के परिजनों से संपर्क किया.

जब परिजनों ने कंफर्म कर दिया कि दोनों बच्चे लापता अंश और अंशिका ही हैं. उसके बाद स्थानीय युवकों ने रजरप्पा पुलिस को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी. 10 मिनट के अंदर रजरप्पा पुलिस पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने पहले मासूम अंश और अंशिका को सकुशल बरामद किया. फिर जिस दंपती के पास दोनों मासूम थे उन्हें हिरासत में लेकर रामगढ़ पुलिस अधीक्षक के आवास पर पहुंची.

ANSH and ANSHIKA
ग्रामीणों की भीड़ (ईटीवी भारत)

पुलिस को नहीं मिल रहा था कोई सुराग

रांची के धुर्वा से पिछले 12 दिनों से लापता अंश और अंशिका को स्थानीय युवकों के सहयोग से रामगढ़ एसपी अजय कुमार की टीम ने सकुशल बरामद कर लिया है. इस पूरे मामले में रामगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. उनकी बरामदगी से पूरी झारखंड पुलिस ने राहत की सांस ली है, क्योंकि पिछले 12 दिनों से अंश और अंशिका का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था.

ANSH and ANSHIKA
हिरासत में लिए गए दंपती के साथ पुलिस (ईटीवी भारत)

पुलिस ने की थी इनाम की घोषणा

पुलिस ने पहले अंश और अंशिका की जानकारी देने वाले को 51,000 हजार रुपए इनाम देने की घोषणा की थी. लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बावजूद जब कुछ पता नहीं चला. तब इनाम की राशि बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी गई. इसके साथ ही कुख्यात आजाद गैंग के राहुल सिंह ने भी सोशल मीडिया पर बच्चों को खोजने वाले को दो लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा कर दी.

लापता बच्चों का सुराग नहीं मिलने से विपक्ष भी सरकार पर काफी दबाव बनाए हुए था. अंश और अंशिका के नहीं मिलने पर लगातार विरोध हो रहा था. सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे थे.

ANSH and ANSHIKA
रामगढ़ पुलिस (ईटीवी भारत)

किराए के मकान में रखे गए थे बच्चे

वहीं इस मामले में जो बात निकलकर सामने आई है, उसके अनुसार, बच्चों को रामगढ़ में एक किराए के घर में रखा गया था. यह बात किसी के गले के नीचे नहीं उतर रही है. अहमद नगर में स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि 12 दिन पहले दोनों बच्चों को यहां पर बिहार के एक युवक द्वारा लाया गया था. युवक ने इस घर को किराए पर लिया था. उस दौरान यह कहा गया था कि उसका घर टूट गया है, इसलिए वह कुछ दिनों तक बच्चों के साथ यहां रहेगा. तब से बच्चें यही हैं.

ANSH and ANSHIKA
दोनों स्थानीय युवक (ईटीवी भारत)

हालांकि मकान मालिक की यह बातें पुलिस के गले के नीचे नहीं उतर रही है. यही वजह है कि जिस घर में बच्चों को रखा गया था, उस घर के मालिक से रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने पूछताछ की. इतना ही नहीं हिरासत में लिए गए महिला और पुरुष से भी एसपी ने पूछताछ की है. हालांकि पूछताछ में किन बातों का खुलासा हुआ है, इस बात की पुष्टि अभी आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है.

ANSH and ANSHIKA
पुलिस और स्थानीय युवक (ईटीवी भारत)

पूरे मामले में रामगढ़ एसपी अजय कुमार काफी सजग दिखे. उन्होंने उस इलाके की गहनता पूर्वक जांच की, जहां दोनों बच्चों को रखा गया था. इस दौरान ग्रामीणों को जैसे ही जानकारी मिली कि लापता अंश और अंशिका उन्हीं के इलाके में हैं. वैसे ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा.

रामगढ़ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि मासूम अंश और अंशिका की सकुशल बरामद की हुई है. दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो दोनों फिलहाल संदिग्ध हैं. इन्हीं के पास से अंश और अंशिका को बरामद किया गया है. पूरे मामले में वरीय पदाधिकारी द्वारा विस्तार से जानकारी दी जाएगी.

बच्चों को ले जाया गया रांची

फिलहाल, रांची पुलिस को रामगढ़ पुलिस ने राहत दे दी है. साथ ही परिजनों के चेहरे पर भी खुशी दिख रही है. रांची ग्रामीण एसपी दोनों मासूम अंश और अंशिका को अपने साथ रांची ले गए हैं. स्थानीय युवकों की सजकता और रामगढ़ पुलिस ने सेवा ही लक्ष्य को सार्थक कर दिखाया है.

