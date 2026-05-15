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रामेश्वरम मंदिर में 'मुफ्त लड्डू' 3 करोड़ 40 लाख रुपये में बिके, 6 कर्मचारी सस्पेंड

अरुलमिगु रामनाथस्वामी मंदिर ( ETV Bharat )

रामनाथपुरम: तमिलनाडु के अरुलमिगु रामनाथस्वामी मंदिर में एक जूनियर असिस्टेंट समेत छह कर्मचारियों को 3 करोड़ 40 लाख रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी के आरोपों के बाद सस्पेंड कर दिया गया है. धोखाधड़ी में 'मुफ्त लड्डू' (मीठा प्रसाद) की बिना इजाजत बिक्री शामिल थी. 2019 से, रामेश्वरम में अरुलमिगु रामनाथस्वामी मंदिर का प्रशासन सीधे प्रसादम (पवित्र भोजन प्रसाद) की बिक्री को प्रबंधित कर रहा है. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, विधान सभा अनुदान की मांग के तहत भक्तों को रोज़ाना मुफ्ता लड्डू प्रसादम देने की एक स्कीम शुरू की गई थी. यह स्कीम आज भी लागू है. इसी के तहत, इस साल मार्च में, मंदिर के संयुक्त आयुक्त, चेल्लाथुराई ने लड्डू प्रसादम के उत्पादन और और वितरण से जुड़े अकाउंट्स का औचक निरीक्षण किया. ऑडिट में कई तरह की गड़बड़ियां और धोखाधड़ी वाली गतिविधियां सामने आईं. पता चला कि के. पंचमूर्ति, एक जूनियर असिस्टेंट, जो फ्री लड्डू स्कीम शुरू होने के बाद से प्रसादम उत्पादन और बिक्री के ऑफिसर-इन-चार्ज थे, भक्तों को रोज़ाना फ्री में बांटने वाले लड्डुओं की संख्या में धोखाधड़ी से कमी कर रहे थे. फिर उन्होंने इन बदले हुए लड्डुओं को अलग-अलग स्टॉल पर गैर-कानूनी तरीके से बेचकर अपना फायदा कमाया.