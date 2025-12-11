रमेश मेघवाल का शव भेजने का मामला: मां की गुहार पर हाईकोर्ट सख्त, सऊदी अरब दूतावास को भेजा नोटिस
सऊदी अरब में संदिग्ध मौत के 28 दिन बाद भी राजस्थान के 19 साल के रमेश मेघवाल का शव भारत नहीं पहुंचा है.
Published : December 11, 2025 at 8:23 PM IST
जोधपुर/बूंदी: बालोतरा जिले के 19 वर्षीय युवक रमेश कुमार मेघवाल की सऊदी अरब में 13 नवंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के 28 दिन बाद भी उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए भारत नहीं भेजा गया है. इस पर राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने गुरुवार को अभूतपूर्व कदम उठाते हुए नई दिल्ली स्थित सऊदी अरब दूतावास को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
एडवोकेट सुशील बिश्नोई ने बताया कि जस्टिस नूपुर भाटी की एकलपीठ ने दिवंगत रमेश कुमार की मां तीजू बाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. भारतीय न्यायपालिका द्वारा मानवीय संवेदनाओं से जुड़े गंभीर मामले में किसी विदेशी सरकार को सीधे नोटिस जारी करना एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को निर्धारित की गई है, जिसमें सऊदी दूतावास के माध्यम से उनका पक्ष सुना जाएगा.
मजबूरन न्यायपालिका की शरण में परिवार: बालोतरा जिले के गिड़ा तहसील के मेघवालों की ढाणी गांव के निवासी रमेश कुमार मेघवाल सऊदी अरब में नौकरी के सिलसिले में करीब डेढ़ महीने पहले गए थे. 13 नवंबर को उनकी संदिग्ध मौत हो गई. मौत के कई दिनों बाद भी शव भारत न भेजे जाने से पीड़ित परिवार परेशान है. इस मामले में बूंदी निवासी समाजसेवी एवं राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेश शर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर की, साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और विदेश मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई. राष्ट्रपति सचिवालय ने विदेश मंत्रालय को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. विदेश मंत्रालय ने शर्मा को ईमेल के माध्यम से अधिकृत जवाब भी भेजा.
हालांकि, मौत के 27 दिन बाद भी कोई राहत न मिलने पर चर्मेश शर्मा की विधिक सलाह और सहयोग से परिवार ने बुधवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मां तीजू बाई ने अधिवक्ता सुशील विश्नोई और सुनील पुरोहित के जरिए बेटे के अंतिम दर्शन और सम्मानजनक संस्कार की गुहार लगाई. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगले ही दिन गुरुवार को सुनवाई तय कर दी.
भारत और राजस्थान सरकार को भी नोटिस: याचिका में मां ने बेटे के शव को भारत लाने की मांग की है. हाईकोर्ट ने सऊदी अरब दूतावास के अलावा भारत सरकार के विदेश सचिव विक्रम मिश्री, विदेश मंत्रालय के खाड़ी देशों प्रभारी संयुक्त सचिव तथा राजस्थान सरकार के गृह सचिव को भी नोटिस जारी किए हैं. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सुशील बिश्नोई और भारत सरकार की ओर से एएसजी भरत व्यास ने पक्ष रखा.
भारतीय दूतावास का था यह जवाब: चर्मेश शर्मा द्वारा 25 नवंबर को राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर करने के बाद 26 नवंबर को रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने जवाब भेजा. इसमें कहा गया कि सऊदी पुलिस जांच कर रही है और फॉरेंसिक मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद ही शव भारतीय दूतावास को सौंपा जाएगा. उसके बाद एनओसी जारी कर शव परिवार को भेजा जाएगा.
3 दिसंबर को दूतावास ने मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति भेजी, जिसमें मौत का कारण "आत्महत्या" बताया गया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट जारी न होने से शव भेजने में असमर्थता जताई गई. परिवार और कार्यकर्ता इसे टालमटोल मान रहे हैं और संदिग्ध मौत की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. हाईकोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की बड़ी उम्मीद जगी है.
