ETV Bharat / bharat

रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड: हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा परिवार, HC ने किया राम रहीम को बरी

अंशुल बोले- 'ऐसे सेटबैक पहले भी लगे': अंशुल छत्रपति ने कहा कि "CBI कोर्ट ने मामले में दूध का दूध और पानी किया था. ऐसे सेटबैक पहले भी लगते आए हैं, लेकिन हम जिस हिम्मत से लड़ते आए हैं. वैसी ही हिम्मत से आगे लड़ेंगे." अंशुल छत्रपति ने उम्मीद जताई की सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा.

हाई कोर्ट के फैसले को SC में चुनौती देगा परिवार: अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के बाद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति का बयान आया है. उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को निराशाजनक बताया. अंशुल छत्रपति ने कहा कि "पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के इस फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलैंज करेंगे. ये हमारी अदालती लड़ाई 2002 में शुरू हुई थी. जहां से शुरू हुई थी, आज वहीं वापस आ गई है."

सिरसा: पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने राम रहीम को बरी कर दिया है. चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने फैसला सुनाया. इससे पहले पंचकूला सीबीआई कोर्ट ने मामले में राम रहीम को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी. पंचकूला सीबीआई कोर्ट ने 11 जनवरी 2019 को डेरा प्रमुख को को दोषी करार दिया था और 17 जनवरी 2019 को सजा सुनाई.

कौन थे रामचंद्र छत्रपति? रामचंद्र छत्रपति सिरसा में पूरा सच नाम के स्थानीय अखबार के संपादक थे. वे अपने अखबार में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर लिखते थे. साल 2002 में उन्होंने एक गुमनाम चिट्ठी को अपने अखबार में प्रकाशित किया, जिसमें डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम पर महिलाओं के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए थे. ये वही चिट्ठी थी जो बाद में बड़े विवाद की वजह बनी और मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों तक पहुंच गई.

हत्या कैसे हुई? 24 अक्टूबर 2002 की रात सिरसा में रामचंद्र छत्रपति को उनके घर के बाहर गोली मार दी गई. हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए और करीब तीन हफ्ते बाद 21 नवंबर 2002 को अस्पताल में उनकी मौत हो गई. इसके बाद परिवार और कई पत्रकार संगठनों ने आरोप लगाया कि ये हमला उनकी पत्रकारिता और डेरा के खिलाफ छपी खबरों की वजह से हुआ.

जांच और केस: मामला बढ़ने के बाद इसकी जांच CBI को सौंप दी गई. जांच में डेरा सच्चा सौदा से जुड़े कुछ लोगों के नाम सामने आए. बाद में आरोप लगा कि ये हत्या डेरा प्रमुख के इशारे पर करवाई गई थी. काफी लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत में केस चला और कई साल तक गवाही व सबूतों की जांच होती रही.

अदालत का फैसला: 2019 में विशेष CBI अदालत ने गुरमीत राम रहीम सिंह और कुछ अन्य आरोपियों को रामचंद्र छत्रपति की हत्या का दोषी माना. अदालत ने राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस फैसले को राम रहीम और उनके समर्थकों ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया. अब हाई कोर्ट ने राम रहीम को इस केस से बरी कर दिया है.

ये भी पढ़ें- रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम बरी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, तीन की सजा बरकरार