दिलजीत दोसांझ के शो में ले जाने का लालच देने के आरोप में रामानुजन कॉलेज का छात्र निलंबित
दिलजीत दोसांझ के शो में ले जाने का लालच देने के आरोप में बीए ऑनर्स हिंदी के पांचवें सेमेस्टर का छात्र अनस खान निलंबित
Published : November 11, 2026 at 9:58 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में छात्राओं को दिलजीत दोसांझ के शो में ले जाने का लालच देने के आरोप में कॉलेज प्रशासन ने एक छात्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. बीए ऑनर्स हिंदी के पांचवें सेमेस्टर के छात्र अनस खान को 1 फरवरी 2027 तक कॉलेज से निलंबित कर दिया गया है. आरोप है कि छात्र ने अहमदाबाद में आयोजित दिलजीत दोसांझ के शो में ले जाने के लिए छात्राओं को आर्थिक लाभ, उपहार और अन्य तरह के प्रलोभन दिए थे. शिकायत मिलने के बाद कॉलेज की प्रॉक्टोरियल कमेटी ने मामले की जांच की और कार्रवाई की सिफारिश की.
छात्राओं की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
कॉलेज प्रशासन को मिली शिकायत में अनस खान पर छात्राओं को अलग-अलग तरह के प्रलोभन देकर अहमदाबाद में दिलजीत दोसांझ के शो में ले जाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था. मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया और प्रॉक्टोरियल कमेटी के सामने रखा. कमेटी ने शिकायत, छात्र की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण और शुरुआती जांच रिपोर्ट की समीक्षा की. इसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई. कॉलेज प्रशासन ने आदेश जारी कर छात्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.
1 फरवरी तक कॉलेज की गतिविधियों में नहीं ले सकेगा हिस्सा
कॉलेज प्रशासन के आदेश के मुताबिक, निलंबन की अवधि के दौरान छात्र किसी भी नियमित शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकेगा. हालांकि, छात्र के तीसरे वर्ष में होने के कारण उसे विश्वविद्यालय की निर्धारित परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी गई है. आंतरिक मूल्यांकन और असाइनमेंट जमा करने के लिए भी उसे बिना अनुमति कॉलेज आने की छूट नहीं होगी. इसके लिए पहले फोन पर प्रॉक्टर से अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा छात्र को कॉलेज प्रशासन के सामने लिखित हलफनामा देना होगा. इसमें उसे अपने आचरण को लेकर जिम्मेदारी स्वीकार करने और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं करने का आश्वासन देना होगा.
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NSUI ने भी पहले किया था निलंबित
कॉलेज प्रशासन की कार्रवाई से पहले छात्र संगठन NSUI भी अनस खान के खिलाफ कदम उठा चुका है.संगठन की ओर से जारी नोटिस में उन्हें छात्र संघ चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की जानकारी दी गई थी. इकाई अध्यक्ष ध्रुवाक्षी सरमा की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, निलंबन के बाद अनस खान की संगठन की सभी गतिविधियों में भागीदारी पर रोक लगा दी गई थी.
अभाविप ने NIA जांच की मांग की
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच कराने की मांग की है. अभाविप का आरोप है कि एनआरआई स्पॉन्सर्ड इवेंट के नाम पर छात्राओं को पैसे और सुविधाओं का लालच देकर भेजने के लिए संपर्क किया जा रहा था. अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कांग्रेस और एनएसयूआई पर महिला सुरक्षा को लेकर दोहरे रवैये का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पूरे मामले में एनआरआई संपर्कों और आर्थिक लेन-देन की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
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