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दिलजीत दोसांझ के शो में ले जाने का लालच देने के आरोप में रामानुजन कॉलेज का छात्र निलंबित

दिलजीत दोसांझ के शो को नाम पर ठगी, रामानुजन कॉलेज का छात्र निलंबित ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में छात्राओं को दिलजीत दोसांझ के शो में ले जाने का लालच देने के आरोप में कॉलेज प्रशासन ने एक छात्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. बीए ऑनर्स हिंदी के पांचवें सेमेस्टर के छात्र अनस खान को 1 फरवरी 2027 तक कॉलेज से निलंबित कर दिया गया है. आरोप है कि छात्र ने अहमदाबाद में आयोजित दिलजीत दोसांझ के शो में ले जाने के लिए छात्राओं को आर्थिक लाभ, उपहार और अन्य तरह के प्रलोभन दिए थे. शिकायत मिलने के बाद कॉलेज की प्रॉक्टोरियल कमेटी ने मामले की जांच की और कार्रवाई की सिफारिश की.