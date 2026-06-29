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सोई हुई 7 साल की बच्ची को उठाया और कुएं में फेंका, हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा

आरोपी महिला ने बताया कि, वह बच्ची से जलती थी. इसलिए उसने सोते समय उसे उठाकर कुएं में फेंक दिया.

Ramanathapuram Girl Killed by Her Own Aunt: Confession Reveals Murder Motivated by Jealousy
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 29, 2026 at 8:54 PM IST

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रामनाथपुरम: तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में 7 साल की एक लड़की की रहस्यमयी मौत के मामले में चौंकाने वाली बात सामने आई है. खबर के मुताबिक, पता चला है कि उसकी अपनी ही आंटी ने उसकी हत्या की और उसकी लाश कुएं में फेंक दी.

आंटी ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने लड़की से जलन के कारण हत्या की. मदुरै के बैकारा के मुथुरामलिंगपुरम इलाके के रहने वाले बालगणेश और कार्तिगई सेल्वी नाम के एक दंपती की सात साल की जुड़वां बेटियां थीं. उन दोनों का नाम साई दीप्ति और चारू नीतिका था.

दोनों लड़कियां उसी इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ती थीं. वीकेंड पर, कार्तिगई सेल्वी का अपने दो बच्चों के साथ रामनाथपुरम के एमएसके नगर में अपने पिता मुथुमुरुगन के घर जाने का रिवाज था.

इसलिए, स्कूल के वीकेंड का फायदा उठाते हुए, कार्तिगई सेल्वी अपनी बेटियों के साथ रामनाथपुरम पहुंचीं. बच्चों ने अपने नाना-नानी के साथ खुशी-खुशी समय बिताया. बाद में, रात का खाना खत्म करने के बाद, वे सोने चले गए. खबर के मुताबिक, कार्तिगई सेल्वी ने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था. जब कार्तिगई सेल्वी सुबह करीब 6:00 बजे उठी, तो उसने साई दीप्ति को गायब पाया.

हैरान होकर, उसने अपने माता-पिता को उसके गायब होने की जानकारी दी. घटना की खबर पड़ोसियों में भी फैल गई. इसके बाद, स्थानीय लोगों ने पूरे रामनाथपुरम में लड़की को ढूंढा. एक आधिकारिक शिकायत के बाद, पुलिस ने भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया. आखिरकार, लड़की का शव नाना-नानी के घर के पीछे एक कुएं से मिली.

पुलिस ने संदिग्ध मौत की श्रेणी में केस दर्ज किया और घटना की जांच शुरू की. जांच के दौरान, पुलिस ने पुष्टि किया कि, लड़की के मामा की पत्नी ने ही बच्ची को कुएं में फेंका था, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस को दिए अपने बयान में आरोपी ने कहा कि, उसकी दोनों बच्ची दिव्यांग है. इसलिए उसके पति के माता-पिता और रिश्तेदार उसकी बेटियों पर ज्यादा प्यार नहीं जताते हैं.

उसने बताया कि, उसकी ननद की बच्चियों को लोग ज्यादा प्यार और दुलार करते हैं. सभी लोग साईं दीप्ति को ज्यादा पसंद करते थे. इसी जलन में आरोपी महिला ने साईं दीप्ति को सोते समय उठाया और उसे कुएं में फेंक दिया.

पुलिस ने मामले में आरोपी महिला सबरिका को गिरफ्तार कर लिया है. अब उसे कोर्ट में पेश करके जेल भेजने की तैयारी चल रही है. इस घटना से काफी सनसनी फैल गई है, जिसमें एक महिला ने जलन के कारण अपने पति की बहन की बेटी की हत्या कर दी.

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