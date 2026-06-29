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सोई हुई 7 साल की बच्ची को उठाया और कुएं में फेंका, हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा

रामनाथपुरम: तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में 7 साल की एक लड़की की रहस्यमयी मौत के मामले में चौंकाने वाली बात सामने आई है. खबर के मुताबिक, पता चला है कि उसकी अपनी ही आंटी ने उसकी हत्या की और उसकी लाश कुएं में फेंक दी.

आंटी ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने लड़की से जलन के कारण हत्या की. मदुरै के बैकारा के मुथुरामलिंगपुरम इलाके के रहने वाले बालगणेश और कार्तिगई सेल्वी नाम के एक दंपती की सात साल की जुड़वां बेटियां थीं. उन दोनों का नाम साई दीप्ति और चारू नीतिका था.

दोनों लड़कियां उसी इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ती थीं. वीकेंड पर, कार्तिगई सेल्वी का अपने दो बच्चों के साथ रामनाथपुरम के एमएसके नगर में अपने पिता मुथुमुरुगन के घर जाने का रिवाज था.

इसलिए, स्कूल के वीकेंड का फायदा उठाते हुए, कार्तिगई सेल्वी अपनी बेटियों के साथ रामनाथपुरम पहुंचीं. बच्चों ने अपने नाना-नानी के साथ खुशी-खुशी समय बिताया. बाद में, रात का खाना खत्म करने के बाद, वे सोने चले गए. खबर के मुताबिक, कार्तिगई सेल्वी ने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था. जब कार्तिगई सेल्वी सुबह करीब 6:00 बजे उठी, तो उसने साई दीप्ति को गायब पाया.

हैरान होकर, उसने अपने माता-पिता को उसके गायब होने की जानकारी दी. घटना की खबर पड़ोसियों में भी फैल गई. इसके बाद, स्थानीय लोगों ने पूरे रामनाथपुरम में लड़की को ढूंढा. एक आधिकारिक शिकायत के बाद, पुलिस ने भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया. आखिरकार, लड़की का शव नाना-नानी के घर के पीछे एक कुएं से मिली.