बुजुर्ग महिला की मौत पर रोने लगा बंदर, दुखी होकर शव को गले से लगाया
बंदर उस महिला की मौत से इतना ज्यादा दुखी हो गया था कि, उसने उसके शव को गले से लगा लिया.
Published : April 1, 2026 at 6:40 PM IST
रामनगर (कर्नाटक): बेंगलुरु साउथ जिले के रामनगर के उत्तरा रायराडोडी गांव में एक अनोखी घटना हुई है, जहां एक बंदर ने एक बुजुर्ग महिला की मौत पर दुख जताया. वह महिला उस बंदर को फल खाने को देती थी.
यह बंदर उस महिला की मौत से इतना ज्यादा दुखी हो गया था कि, उसने उसके शव को गले से लगा लिया. मृतक पर्वतम्मा (80) मूल रूप से चन्नपटना तालुक के बीवी हल्ली गांव की रहने वाली थीं. वह रायराडोडी में अपनी बेटी के घर में रहती थीं. एक दिन अचानक हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई.
इसी दौरान, एक बंदर उस जगह पर आया जहां शव रखा था. उसने मृतक पर्वतम्मा को गले लगाया और दुख जताया. यह सब देखकर गांव वालों ने इसका वीडियो बना लिया. लेकिन बंदर ने बिना झिझक मृतका को गले लगाया और दुख जताने लगा.
मृतक दादी के पोते सुनील ने 'ईटीवी भारत' से कहा, "हमारी दादी कभी-कभी गांव आने वाले इस बंदर को केले, सेब और संतरे देती थीं. वह बंदर भी घर के पास आकर तब तक बैठता था जब तक दादी उसे फल नहीं दे देती थी. फल खाने के बाद वह चला जाता था.
उन्होंने कहा कि, हर हफ्ते या पंद्रह दिन में जब बंदर आता था, तो उनकी दादी उसे फल देती थीं. अब दादी के गुजर जाने के बाद, हमने देखा कि बंदर घर आया और सीधे शव के पास आकर रो रहा है. गांव के लोग दिल को झकझोर कर रख देने वाले इस दृश्य को देखकर हैरत में पड़ गए. गांव के एक और शख्स मल्लेश का कहना है कि, बंदर कई दिनों से गांव में आ रहा है. उन्होंने बताया कि, यह बंदर हर घर में जाता है और तब तक वहीं बैठता है जब तक घरवाले उसे फल नहीं दे देते. फल लेने के बाद वह अपनी जगह पर चला जाता है.
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