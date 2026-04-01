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बुजुर्ग महिला की मौत पर रोने लगा बंदर, दुखी होकर शव को गले से लगाया

बुजुर्ग महिला की मौत पर रोने लगा बंदर ( ETV Bharat )

रामनगर (कर्नाटक): बेंगलुरु साउथ जिले के रामनगर के उत्तरा रायराडोडी गांव में एक अनोखी घटना हुई है, जहां एक बंदर ने एक बुजुर्ग महिला की मौत पर दुख जताया. वह महिला उस बंदर को फल खाने को देती थी. यह बंदर उस महिला की मौत से इतना ज्यादा दुखी हो गया था कि, उसने उसके शव को गले से लगा लिया. मृतक पर्वतम्मा (80) मूल रूप से चन्नपटना तालुक के बीवी हल्ली गांव की रहने वाली थीं. वह रायराडोडी में अपनी बेटी के घर में रहती थीं. एक दिन अचानक हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई. इसी दौरान, एक बंदर उस जगह पर आया जहां शव रखा था. उसने मृतक पर्वतम्मा को गले लगाया और दुख जताया. यह सब देखकर गांव वालों ने इसका वीडियो बना लिया. लेकिन बंदर ने बिना झिझक मृतका को गले लगाया और दुख जताने लगा.