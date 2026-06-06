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रामलिंगा रेड्डी ने अपना इस्तीफा वापस लिया, कांग्रेस महासचिव सुरजेवाला का दावा

बेंगलुरु: कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा करते हुए कहा कि, रामलिंगा रेड्डी ने मंत्री पद से इस्तीफा वापस ले लिया है. उन्होंने कहा कि, रेड्डी का अनुभव और विशेषज्ञता कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कीमती है.

सुरजेवाला ने यहां तक कहा कि, रमालिंगा रेड्डी कांग्रेस पार्टी की संपत्ति हैं. सुरजेवाला ने मीडिया को जानकारी देते हुए यह बात कही. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह इस विवाद का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी. उन्होंने कहा कि, रेड्डी एनएसयूआई के दिनों से कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद के साथ काम कर रहे हैं.

सुरजेवाला ने कहा कि, रामलिंगा रेड्डी 1973 से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं. उस समय कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता तो तब पैदा भी नहीं हुए थे. सुरजेवाला ने कहा कि, रेड्डी 1989 से कांग्रेस पार्टी से 8 बार विधायक रह चुके हैं. वह कई बार मंत्री भी बने हैं.

उन्होंने साफ किया, "रामलिंगा रेड्डी, सीएम डीके शिवकुमार, केपीसीसी अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद और कई दूसरे नेताओं का राज्य भर के लाखों कार्यकर्ता के साथ एक अटूट रिश्ता है. वह कांग्रेस पार्टी के एक वफ़ादार सिपाही और मंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे.

सुरजेवाला ने इस घटना को गलतफहमी का नतीजा बताया और कहा कि वरिष्ठ नेता कांग्रेस सरकार में मंत्री के रूप में अपना कार्य जारी रखेंगे. रेड्डी के इस्तीफे की घोषणा को लेकर सुरजेवाला ने पत्रकारों से कहा, ‘‘कुछ गलतफहमी हुई थी और वह (रेड्डी) पार्टी के एक वफादार सिपाही और मंत्री के रूप में काम करना जारी रखेंगे.’’

रेड्डी ने शुक्रवार को इस्तीफे की घोषणा की थी, क्योंकि उन्हें बेंगलुरु विकास विभाग के बजाय वृहद और मध्यम सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी. कांग्रेस नेता ने रेड्डी को पार्टी के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक बताया और कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पार्टी के पूरे शीर्ष नेतृत्व ने हस्तक्षेप किया था.