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रामलिंगा रेड्डी ने अपना इस्तीफा वापस लिया, कांग्रेस महासचिव सुरजेवाला का दावा

सुरजेवाला ने दावा किया कि, रामलिंगा रेड्डी ने मंत्री पद से अपना इस्तीफा वापस ले लिया है.

Ramalinga Reddy is an asset of Congress party, they has withdrawn his resignation: Surjewala
रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस महासचिव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 6, 2026 at 8:57 PM IST

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बेंगलुरु: कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा करते हुए कहा कि, रामलिंगा रेड्डी ने मंत्री पद से इस्तीफा वापस ले लिया है. उन्होंने कहा कि, रेड्डी का अनुभव और विशेषज्ञता कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कीमती है.

सुरजेवाला ने यहां तक कहा कि, रमालिंगा रेड्डी कांग्रेस पार्टी की संपत्ति हैं. सुरजेवाला ने मीडिया को जानकारी देते हुए यह बात कही. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह इस विवाद का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी. उन्होंने कहा कि, रेड्डी एनएसयूआई के दिनों से कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद के साथ काम कर रहे हैं.

सुरजेवाला ने कहा कि, रामलिंगा रेड्डी 1973 से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं. उस समय कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता तो तब पैदा भी नहीं हुए थे. सुरजेवाला ने कहा कि, रेड्डी 1989 से कांग्रेस पार्टी से 8 बार विधायक रह चुके हैं. वह कई बार मंत्री भी बने हैं.

उन्होंने साफ किया, "रामलिंगा रेड्डी, सीएम डीके शिवकुमार, केपीसीसी अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद और कई दूसरे नेताओं का राज्य भर के लाखों कार्यकर्ता के साथ एक अटूट रिश्ता है. वह कांग्रेस पार्टी के एक वफ़ादार सिपाही और मंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे.

सुरजेवाला ने इस घटना को गलतफहमी का नतीजा बताया और कहा कि वरिष्ठ नेता कांग्रेस सरकार में मंत्री के रूप में अपना कार्य जारी रखेंगे. रेड्डी के इस्तीफे की घोषणा को लेकर सुरजेवाला ने पत्रकारों से कहा, ‘‘कुछ गलतफहमी हुई थी और वह (रेड्डी) पार्टी के एक वफादार सिपाही और मंत्री के रूप में काम करना जारी रखेंगे.’’

रेड्डी ने शुक्रवार को इस्तीफे की घोषणा की थी, क्योंकि उन्हें बेंगलुरु विकास विभाग के बजाय वृहद और मध्यम सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी. कांग्रेस नेता ने रेड्डी को पार्टी के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक बताया और कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पार्टी के पूरे शीर्ष नेतृत्व ने हस्तक्षेप किया था.

सुरजेवाला ने रामलिंगा रेड्डी को कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण नेता बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष बी के हरिप्रसाद और उन्होंने खुद रेड्डी के इस्तीफे की खबरें सामने आने के बाद उनसे बात की थी. सुरजेवाला ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि उन्होंने (रेड्डी) आपको पहले ही सूचित कर दिया है कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है.’’

भाजपा पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने कहा कि विपक्ष ने सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर हुए घटनाक्रम का समय से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था. उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा वास्तव में सदमे में है, क्योंकि उसे लगा था कि सत्ता के सुचारू हस्तांतरण में उसे कोई मुद्दा मिल गया है और वे कुछ राजनीतिक लाभ उठाने की उम्मीद कर रहे थे."

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र और विपक्ष के नेता आर अशोक का जिक्र करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक में मतदाता विपक्ष को नकारना जारी रखेंगे.

उन्होंने कहा, "मैं विजयेंद्र और अशोक दोनों को बता दूं कि जनता की अदालत में आपको बार-बार करारी हार मिलेगी; जनता का विश्वास जीतने के लिए आपको ईमानदारी, प्रतिबद्धता और जनता की सेवा की आवश्यकता है, जिसे कांग्रेस सरकार ने अपनी पांच गारंटियों के माध्यम से करके दिखाया है."

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि सभी मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों का कार्यभार संभाल लिया है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री शिवकुमार के नेतृत्व वाली नयी सरकार राज्य में विकास के एक नये चरण की शुरुआत करेगी.

ये भी पढ़ें: कर्नाटक में विभागों के बंटवारे पर कांग्रेस में असंतोष! रामलिंगा रेड्डी के बाद एक और मंत्री मुनियप्पा ने उठाए सवाल

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