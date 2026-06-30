राम मंदिर ट्रस्ट घोटाला: कांग्रेस का PM मोदी पर बड़ा हमला, सुप्रिया श्रीनेत बोलीं- 'भक्तों से माफी मांगें प्रधानमंत्री'
राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर कांग्रेस ने PM मोदी से चुप्पी तोड़ने और भक्तों से माफी मांगने की मांग की. संतू दास की रिपोर्ट.
Published : June 30, 2026 at 4:02 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के चंदा में कथित हेराफेरी (घोटाले) को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुप्पी तोड़ने की मांग की. मंगलवार को पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भाजपा के लोगों ने भक्तों का पैसा हड़प लिया है. आरोप लगाया कि अयोध्या के राम मंदिर में आए चढ़ावे की चोरी हुई है. इसे बड़ा पाप बताया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "राम मंदिर के भूमिपूजन से लेकर उसकी प्राण-प्रतिष्ठा तक, सब कुछ अपनी देखरेख में कराने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चढ़ावे की इस चोरी पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं. उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और इस धोखे के लिए भक्तों से माफी मांगनी चाहिए. उनकी यह चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े करती है."
Champat Rai Bansal was the be-all and end-all of the trust. He has simply resigned and wants to walk away. I want to ask him: when Mahipal and several others brought to your notice that a massive theft was taking place, why were they removed?— Congress (@INCIndia) June 30, 2026
Champat Rai Bansal is a big shark.… pic.twitter.com/tjyDlSn0ur
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जिक्र करते हुए श्रीनेत ने कहा कि यह कोई साधारण ट्रस्ट नहीं है. इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2020 में की थी. इसके पदाधिकारी वे लोग हैं जो जीवन भर आरएसएस से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने संघ के स्वयंसेवक के रूप में काम किया है. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इनमें से कुछ मोदी के पसंदीदा हैं, तो कुछ (उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री) योगी आदित्यनाथ के.
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा-आरएसएस ने इस ट्रस्ट को अपने ही लोगों से भर दिया और इसे आरटीआई (RTI) के दायरे से बाहर रखा. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, "ऐसी स्थिति में, जब यह ट्रस्ट अपनी पूरी साख खो चुका है, इसे तुरंत भंग कर दिया जाना चाहिए. चढ़ावे की इस चोरी ने आरएसएस को बेनकाब कर दिया है और देश को दिखा दिया है कि यह लालची और पापियों से भरा हुआ है."
हमारे सवाल:— Congress (@INCIndia) June 30, 2026
• SIT रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई?
• अभी तक सिर्फ 80 लाख बरामद हुए हैं, बाकी रुपए कहां हैं?
• 40 दिन में 70 बार चोरी हुई तो साढ़े 5 साल में कितनी चोरी हुई?
• CCTV फुटेज का बैकअप क्यों नहीं रखा गया?
• राम मंदिर में हुई चोरी के तार किन लोगों तक जुड़े… pic.twitter.com/GLzZmJ6IL9
उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और अन्य नेताओं को राम मंदिर के दौरे से पहले नजरबंद (हाउस अरेस्ट) किए जाने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, "आज पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेताओं को उनके घरों में नजरबंद किया जा रहा है. विपक्ष के खिलाफ यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि भगवान राम को लूटने वाले बचकर निकल सकें."
कांग्रेस प्रवक्ता ने इस मामले पर सरकार से कई तीखे सवाल भी पूछे. उन्होंने सवाल किया, "राम मंदिर में हुई चोरी से जुड़े लोग कौन हैं? चंदे की चोरी के आरोपों के बाद एफआईआर (FIR) दर्ज करने में देरी क्यों हुई? (ट्रस्ट के पूर्व महासचिव) चंपत राय को कौन संरक्षण दे रहा है?"
'चढ़ावा चोरी' के मुद्दे पर हमारी मांग 👇— Congress (@INCIndia) June 30, 2026
⦿ योगी सरकार SIT की जांच सार्वजनिक करे
⦿ श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग किया जाए
⦿ चंपत राय और अन्य लोगों के खिलाफ FIR और जांच हो
⦿ शुरू से सारे चढ़ावों का निष्पक्ष ऑडिट किया जाए
⦿ इस महाघोटाले की सुप्रीम कोर्ट के… pic.twitter.com/5rYigTXkma
सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि भगवान श्री राम का मंदिर आस्था, विश्वास और सम्मान का प्रतीक है. देश भर के करोड़ों लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी है, और इसीलिए लोगों ने दान दिया. लेकिन भाजपा सरकार और ट्रस्ट ने करोड़ों हिंदुओं के भरोसे के साथ विश्वासघात किया है.
उन्होंने योगी सरकार से मांग की कि एसआईटी (SIT) जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए. साथ ही अब तक मिले सभी दानों का निष्पक्ष ऑडिट कराया जाना चाहिए. इसे महा-घोटाला बताये हुए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से इसकी जांच कराने की मांग की.
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