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राम मंदिर ट्रस्ट घोटाला: कांग्रेस का PM मोदी पर बड़ा हमला, सुप्रिया श्रीनेत बोलीं- 'भक्तों से माफी मांगें प्रधानमंत्री'

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के चंदा में कथित हेराफेरी (घोटाले) को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुप्पी तोड़ने की मांग की. मंगलवार को पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भाजपा के लोगों ने भक्तों का पैसा हड़प लिया है. आरोप लगाया कि अयोध्या के राम मंदिर में आए चढ़ावे की चोरी हुई है. इसे बड़ा पाप बताया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "राम मंदिर के भूमिपूजन से लेकर उसकी प्राण-प्रतिष्ठा तक, सब कुछ अपनी देखरेख में कराने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चढ़ावे की इस चोरी पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं. उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और इस धोखे के लिए भक्तों से माफी मांगनी चाहिए. उनकी यह चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े करती है."

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जिक्र करते हुए श्रीनेत ने कहा कि यह कोई साधारण ट्रस्ट नहीं है. इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2020 में की थी. इसके पदाधिकारी वे लोग हैं जो जीवन भर आरएसएस से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने संघ के स्वयंसेवक के रूप में काम किया है. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इनमें से कुछ मोदी के पसंदीदा हैं, तो कुछ (उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री) योगी आदित्यनाथ के.

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा-आरएसएस ने इस ट्रस्ट को अपने ही लोगों से भर दिया और इसे आरटीआई (RTI) के दायरे से बाहर रखा. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, "ऐसी स्थिति में, जब यह ट्रस्ट अपनी पूरी साख खो चुका है, इसे तुरंत भंग कर दिया जाना चाहिए. चढ़ावे की इस चोरी ने आरएसएस को बेनकाब कर दिया है और देश को दिखा दिया है कि यह लालची और पापियों से भरा हुआ है."