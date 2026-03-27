पश्चिम बंगालः रामनवमी जुलूस के दौरान रघुनाथगंज में भड़की हिंसा, दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी, 10 घायल
जंगीपुर पुलिस जिले के एसपी सुरिंदर सिंह ने कहा, "फिलहाल स्थिति काबू में है और घटना के कारणों की जांच की जा रही है."
Published : March 27, 2026 at 10:37 PM IST
मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल का रघुनाथगंज सांप्रदायिक तनाव की आग में झुलस उठा. शुक्रवार को रामनवमी के जुलूस के दौरान भड़की हिंसा ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. उपद्रवियों द्वारा कई दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की खबरों के बीच दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमले के गंभीर आरोप लगाए हैं.
इस झड़प में अब तक 10 लोगों के घायल होने की खबर है. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है. जंगीपुर पुलिस जिले के एसपी सुरिंदर सिंह ने कहा, "फिलहाल स्थिति काबू में है और घटना के कारणों की जांच की जा रही है."
#WATCH | West Bengal: A clash erupted in Raghunathganj, Murshidabad, at three separate locations, between two communities, during a Ram Navami procession. The violence escalated, involving acts of vandalism against shops and establishments, looting, and arson. Several individuals… pic.twitter.com/6z7R7Ljut8— ANI (@ANI) March 27, 2026
पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पहले से तय कार्यक्रम के तहत आज रघुनाथगंज शहर के मैकेंजी पार्क से भाजपा द्वारा आयोजित रामनवमी का जुलूस निकला. भाजपा का दावा है कि जब यह शांतिपूर्ण जुलूस फूलतला क्रॉसिंग के पास पहुंचा, तो पास की इमारतों की छतों से जुलूस पर ईंट-पत्थर बरसाए गए.
हालात को संभालने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और पुलिस की टुकड़ियों को तैनात किया गया. जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी, तो इलाके में केंद्रीय बलों को भी बुलाया गया. इसके बाद स्थिति कुछ हद तक काबू में आई.
तृणमूल कांग्रेस के जंगीपुर संगठनात्मक जिला अध्यक्ष खलीलुर रहमान ने कहा, "यह स्थिति बेहद खेदजनक है. हमने पुलिस से इस बात की जांच करने का अनुरोध किया है कि ये हमले और जवाबी हमले क्यों हुए."
वहीं, भाजपा के प्रदेश सचिव शखराव सरकार ने कहा, "यह हमला तृणमूल कांग्रेस द्वारा दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया था. हमारे पार्टी के दस कार्यकर्ता घायल हुए हैं. उन्होंने यह हमला इसलिए सुनियोजित किया क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि वे अपना जनाधार खो रहे हैं... यह इलाके को अस्थिर करने की एक कोशिश थी."
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