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पश्चिम बंगालः रामनवमी जुलूस के दौरान रघुनाथगंज में भड़की हिंसा, दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी, 10 घायल

रघुनाथपुर में हिंसा के दौरान लगायी गयी आग. ( ETV Bharat )