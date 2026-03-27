रामनवमी पर अयोध्या में रामभक्तों का सैलाब; सूर्य किरणों से रामलला का अभिषेक, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
अयोध्या के राम मंदिर में मनाया जा रहा रामलला का जन्मोत्सव, दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणों से प्रभु श्रीराम का सूर्य तिलक
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 11:37 AM IST|
Updated : March 27, 2026 at 12:27 PM IST
अयोध्या: रामनवमी पर रामभक्तों का अयोध्या में सैलाब उमड़ पड़ा है. देश और दुनियाभर से लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने रामनगरी पहुंच गए हैं. भक्तों के आने का सिलसिला देरशाम तक जारी रहने की संभावना है. सुबह पांच बजे से ही रामलला के दर्शन जारी है. लोगों की लंबी कतार देखी जा रही है. वहीं रामनवमी को देखते हुए पूरे अयोध्या में सुरक्षा से लेकर लोगों के सुलभ दर्शन हो सकें इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं.
12 बजे सूर्य तिलक
राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला का वैदिक मंत्रों के साथ अभिषेक किया जा रहा है. सुबह 10 बजे से ही शोडपशोचार पूजन के साथ अभिषेक प्रारंभ हुआ. जिसके बाद रामलला का दूध, दही, पंचामृत और सरयू का जल, गंधोधक, सुगन्ध द्रव्य से अभिषेक किया जा रहा है. वहीं दोपहर के समय ठीक 12 बजकर 4 मिनट के लिए रामलाला का सूर्य तिलक किया गया.
श्री राम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या से श्री राम नवमी महोत्सव का सीधा प्रसारण— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) March 27, 2026
Live webcast of Shri Ram Navami celebrations from Shri Ram Janmabhoomi Mandir, Ayodhya https://t.co/uQDaYjNdS3
4 मिनट तक होगा रामलला का सूर्य अभिषेक
राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि दोपहर 12 बजे भगवान सूर्य अपने कुल में पैदा होने वाले बालक श्री रामलला को तिलक किया गया. 4 मिनट के लिए सूर्य की किरणें उनके ललाट पर आई. चंपत राय ने बताया कि इसरो की संस्था इंस्टीट्यूट आफ फिजिक्स रुड़की की देखरेख में सूर्य तिलक किया गया.
श्रीराम नवमी महामहोत्सव की मंगल बधाई!!— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) March 27, 2026
आज श्री रामनवमी के पावन पर्व पर प्रभु के पंचामृत अभिषेक तथा तत्पश्चात जन्म आरती एवं सूर्यतिलक का सीधा प्रसारण श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र के सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किया जाएगा।
Heartfelt greetings on the auspicious festival of… pic.twitter.com/9pTNgGa8Gl
सभी मंदिरों में उत्सव का माहौल
राम जन्मोत्सव पर राममंदिर के साथ ही अयोध्या में स्थापित सभी मंदिरों में श्रद्धालु अपनी आराध्या के भजनों में मन्त्रमुग्ध होकर नाच रहे हैं. मठ मंदिरों में मंगलहारी गीत गूंज रही है. हर तरफ उल्लास और उत्सव का माहौल दिख रहा है. प्राचीन कनक भवन मंदिर, दशरथ महल, मणिराम दासछावनी, राम हर्षण कुन, चारु शिला मंदिर, जानकीमहल, राम बल्लभा कुंज समेत अन्य मंदिरों में उत्सव की छटा बिखेर रही है. जहां आने वाले श्रद्धालुओं उत्सव में शामिल होकर भाव विभोर हो रहे हैं.
सभी बड़े अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद
रामनगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय नजर आ रहा है. उच्च अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं. एडीजी जोन लखनऊ प्रवीण कुमार, कमिश्नर राजेश कुमार, डीएम निखिल टीकाराम फुंडे और एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर लगातार मौके पर मौजूद रहकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं.
दो दिनों में 30 लाख श्रद्धालुओं ने सरयू में किया स्नान
एडीजी प्रवीण कुमार ने बताया कि 26 मार्च को ही 20 लाख से अधिक श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान कर चुके थे, जबकि शुक्रवार सुबह से लगभग 10 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है. दोपहर 12 बजे भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा. लाखों श्रद्धालु सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन कर मनोकामाना कर रहे हैं.
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