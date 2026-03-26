ETV Bharat / bharat

नफरत के दौर में भाईचारे की कहानी: गया के मुस्लिम परिवार गढ़ रहे रामनवमी की पहचान

गया में मुस्लिम परिवारों के कारीगर दशकों से रामनवमी के महावीरी झंडे तैयार कर रहे हैं. वो भी पूरी श्रद्धा, निष्ठा और पवित्रता के साथ

MUSLIM ARTISANS MAHAVIRI JHANDA
नफरत के दौर में भाईचारे की कहानी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 26, 2026 at 5:18 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: रत्नेश कुमार

गया : बिहार के गया में मोहम्मद राशिद महावीरी झंडा बनाने में जुटे हैं. पिछले 58 सालों से यह महावीरी झंडा बना रहे हैं. इनकी उम्र 70 से अधिक की हो चुकी है. किंतु रामनवमी के झंडा बनाने की लगन देखते ही बनती है. मोहम्मद राशिद बताते हैं कि हमारे यहां का बना महावीरी झंडा बिहार के कई जिलों में जाता है. यह यूपी के मुगलसराय से लेकर झारखंड के धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा तक बनाकर भेजा जाता है.

''हम लोग जब रामनवमी झंडा बनाते हैं, तो पूरी शुद्धता का ख्याल रखते हैं. कहीं कोई गलती न हो जाए, इससे डरते हैं. क्योंकि बात देवी- देवताओं की है. जिस तरह से हमें अपने धर्म के ऊपर आस्था है, उसी तरह देवी- देवताओं के ऊपर आस्था है. डरते हैं, कि कोई गलती हो गई, तो स्वर्ग में हमें सजा मिलेगी.''- मोहम्मद राशिद, झंडा बनाने वाले

देखिए स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

70 सालों से झंडा बना रहे : वहीं, मोहम्मद सलीम बताते हैं कि वह पिछले 70 सालों से महावीरी झंडा बना रहे हैं. उनकी उम्र 85 साल की हो चुकी है. पहले उनके पूर्वज यह काम किया करते थे. पर अब वह पूर्वजों की धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं.

''100 सालों से भी अधिक समय से हमारे परिवार के द्वारा महावीरी झंडा बनाया जा रहा है. महावीरी झंडे में लैस-पताका, हनुमान जी, राम जी की फोटो लगाते हैं. पूरे पाक पवित्रता से झंडे को सिलते हैं. हमें तो साल भर रामनवमी के पर्व का इंतजार रहता है.''- मोहम्मद सलीम, झंडा बनाने वाले

MUSLIM ARTISANS MAHAVIRI JHANDA
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

इंसानियत, आस्था और भाईचारे की नई परिभाषा : आज के दौर में जहां समाज को बांटने की कोशिशें तेज हैं. वहीं बिहार के गया से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो इंसानियत, आस्था और भाईचारे की नई परिभाषा लिखती है. यहां मुस्लिम परिवारों के कारीगर दशकों से रामनवमी के महावीरी झंडे तैयार कर रहे हैं वो भी पूरी श्रद्धा, निष्ठा और पवित्रता के साथ.

नफरत विद्वेष नहीं, गंगा-जमुनी तहजीबी की मिसाल : गया शहर में मुस्लिम परिवार के लोग पुश्त दर पुश्त महावीरी झंडा बनाते आ रहे हैं. किसी परिवार के लोग 115 सालों से, तो किसी परिवार के लोग 80 सालों से, महावीरी झंडा बनाने से जुड़े हुए हैं. रामनवमी का झंडा बनाने के इन कुशल मुस्लिम कारीगरों की पहचान बिहार में ही नहीं, बल्कि यूपी और झारखंड तक है.

MUSLIM ARTISANS MAHAVIRI JHANDA
नफरत विद्वेष नहीं, गंगा-जमुनी तहजीबी की मिसाल (ETV Bharat)

परिवार के लोग हर साइज का झंडा बनाते हैं : रामनवमी और शोभा यात्रा को लेकर मुस्लिम परिवार के लोग हर साइज का झंडा बनाने में जुटे हुए हैं. 3 फीट से लेकर 45 फीट तक की लंबाई वाला महावीरी झंडा इनके द्वारा बनाया जा रहा है. खास बात यह है कि गया शहर में यह मुस्लिम परिवार रामनवमी के झंडे की सिलाई पूरी निष्ठा पूर्वक करता है. जिस तरह से इन्हें अपने धर्म के प्रति आस्था है, उसी तरह से रामनवमी के पर्व के प्रति भी आस्था है.

झंडे पर लगाते हैं देवी-देवताओं की तस्वीर : मुस्लिम परिवार के कारीगर बताते हैं, कि हम लोग रामनवमी के झंडे को तैयार करते हैं. उसमें लैस, पताका, हनुमान जी की फोटो, भगवान राम जी की फोटो लगाते हैं. जिससे हम सभी को सूकून मिलता है.

MUSLIM ARTISANS MAHAVIRI JHANDA
इंसानियत, आस्था और भाईचारे की नई परिभाषा (ETV Bharat)

''यह काम करते हुए काफी सुकून मिलता है. पुशतैनी में यह सुकून और मन में खुशी लाने वाला यह रोजगार मिला है. हम लोगों को तो रामनवमी के पर्व का विशेष तौर इंतेजार रहता है. रामनवमी का झंडा सिलने में काफी सुकून और अद्भूत खुशी महसूस होती है.''- मोहम्मद राशिद, झंडा बनाने वाले

दूसरे राज्यों में भी जाता है मुस्लिम परिवारों का बनाया महावीरी झंडा : रामनवमी के झंडा बनाने वाले मुस्लिम परिवार के इन कारीगरों की पहचान बिहार ही नहीं, यूपी और झारखंड तक है. झारखंड के धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा और यूपी के मुगलसराय आदि से भी रामनवमी के झंडे सिलने के आर्डर आते हैं. ऑर्डर के अनुसार यह काम करते हैं. हर वर्ष हजारों महावीरी झंडा यह मुस्लिम परिवार के कारीगर सिलते हैं. झंडे के साइज के हिसाब से कीमत तय होती है.

MUSLIM ARTISANS MAHAVIRI JHANDA
मुस्लिम परिवारों के कारीगर रामनवमी के महावीरी झंडे तैयार कर रहे हैं (ETV Bharat)

''झंडा सिलने में 100 रूपए से लेकर हजारों रुपए कीमत ली जाती है क्योंकि बड़ा झंडा बनाने में समय ज्यादा लगता है और मेहनत भी ज्यादा होती है, तो उसकी कीमत हजारों में होती है. 3 फीट से लेकर 45 फीट तक का रामनवमी का झंडा बनाते हैं.''- मोहम्मद सलीम, झंडा बनाने वाले

घर के बड़ों को देखकर सीखा झंडा बनाना : मोहम्मद सलीम आगे कहते है कि उन्होंने बचपन से ही रामनवमी का झंडा बनाना शुरू कर दिया था. पहले उनके पिता-दादा रामनवमी का झंडा बनाते थे. उन्हीं के साथ आते थे और देखते-देखते रामनवमी का झंडा बनाना सीख लिया. 100 सालों से ऊपर से हम मुस्लिम परिवार के द्वारा रामनवमी का झंडा बनाया जा रहा है.

कौम का कोई झंझट नहीं, सभी भाई-भाई है: नूर मोहम्मद बताते हैं, कि पिछले काफी समय से रामनवमी का झंडा बना रहे हैं. इस काम को करने में उन्हें बेहद खुशी महसूस होती है. रोजी-रोटी इसी से चलती है. कौम का डर नहीं होता क्योंकि सभी भाई-भाई है.

आज जब समाज में विभाजन की आवाजें तेज होती हैं, ऐसे में गया के ये कारीगर एक जीवंत संदेश देते हैं कि असली ताकत एकता में है, कि आस्था सीमाओं से परे होती है और कि भारत की गंगा-जमुनी तहजीब आज भी जिंदा है.

इन खबरों को भी पढ़िए-

TAGGED:

GAYA RAMNAVAMI JHANDA NEWS
मुस्लिम कारीगर रामनवमी
BIHAR HARMONY STORY
HINDU MUSLIM EKTA
RAM NAVAMI 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.