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राम मंदिर ट्रस्ट की नई रणनीति: अब कमेटियों के जरिए बदलेंगी व्यवस्थाएं!

2 दिसंबर को ट्रस्ट की बड़ी बैठक.

मास्टर प्लान तैयार!
मास्टर प्लान तैयार! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 6:51 PM IST

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अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के संचालन और व्यवस्थाओं को लेकर ट्रस्ट ने नई कार्ययोजना तैयार करने की कवायद तेज कर दी है. इसी सप्ताह से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नवनियुक्त सीईओ एवं सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा मंदिर की व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से संभालने की दिशा में काम शुरू करेंगे.


व्यवस्था में बदलाव के संकेत: राम मंदिर परिसर में यात्री सुविधाओं, प्रसाद व्यवस्था, सुरक्षा अन्य व्यवस्थाओं को अलग-अलग स्तर पर संचालित करने की रणनीति पर चर्चा हुई. इन व्यवस्थाओं के लिए अलग-अलग जिम्मेदारियां तय की जाएंगी और इनके संचालन के लिए कमेटी का गठन भी किया जाएगा. पूरी व्यवस्था के मुख्य संचालक सीईओ जितेंद्र मिश्रा होंगे.

एक ऐसे प्रवक्ता की खोज हो रही है. जिसे राम जन्मभूमि परिसर और मंदिर निर्माण से संबंधित मामलों की विस्तृत जानकारी हो.- गोविंद देवगिरी, ट्रस्ट के महासचिव

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के संचालन के लिए नई कार्ययोजना
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के संचालन के लिए नई कार्ययोजना (Photo Credit: ETV Bharat)


2 दिसंबर को होगी ट्रस्ट की बैठक: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अगली बैठक 2 दिसंबर को आयोजित होगी. इसमें संचालन व्यवस्था कमेटी पर मंथन करते हुए अंतिम रूप दिया जाएगा. इसके अलावा राम मंदिर में प्रवक्ता की भी नियुक्ति होने की संभावना है. जिसके लिए ट्रस्ट कई नामों पर विचार कर रहा है.



बता दें कि अयोध्या में नये सीईओ जितेंद्र मिश्रा ने कहा था कि वह अभी अयोध्या आए हैं और फिलहाल पूरे सिस्टम को समझने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के आदेश और मार्गदर्शन के आधार पर आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी. इसके लिए उनकी टीम भी सहयोग करेगी. उन्होंने कहा कि अभी योजना और रणनीति तैयार करने का काम चल रहा है. जैसे ही कोई ठोस प्लान तैयार होगा, उसे लागू किया जाएगा और आने वाले दिनों में इसके परिणाम दिखाई देने लगेंगे.

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