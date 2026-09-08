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राम मंदिर ट्रस्ट तैयार कर रहा नई कर्मचारी नीति, ड्रेस कोड में दिखेंगे कर्मचारी

राम मंदिर ट्रस्ट तैयार कर रहा नई कर्मचारी नीति. ( ETV Bharat )

अयोध्या : श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं को और व्यवस्थित और अनुशासित बनाने के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नई कर्मचारी नीति तैयार करने जा रहा है. यह नीति मंदिर परिसर में तैनात विभिन्न कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होगी. इसके तहत कर्मचारियों की जिम्मेदारियों के साथ उनके पहनावे को लेकर भी स्पष्ट नियम तय किए जाएंगे. इसके क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी नव नियुक्त सीईओ जितेंद्र मिश्र की होगी. मिली जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट की ओर से तैयार की जा रही नीति में अलग-अलग कार्यों में लगे कर्मचारियों के लिए अलग-अलग ड्रेस कोड निर्धारित किए जाने की तैयारी है. मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा, स्वच्छता, तकनीकी कार्य और अन्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के पहनावे को उनकी ज़िम्मेदारी के अनुरूप तय किया जा सकता है. इससे श्रद्धालुओं को परिसर में तैनात कर्मचारियों की पहचान करने में भी आसानी होगी. इस नई नीति में कर्मचारियों के कार्य, ज़िम्मेदारी, अनुशासन, आचरण और ड्यूटी से जुड़े अन्य नियमों को भी शामिल किए जाएंगे. मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं को देखते हुए ट्रस्ट की ओर से कर्मचारी प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित करने पर जोर दिया जा रहा है. राम मंदिर के कर्मचारियों के लिए नए ड्रेस कोड की तैयारी. (ETV Bharat) वहीं, मंदिर के नवनियुक्त सीईओ जितेंद्र मिश्र को नई व्यवस्था में विशेषाधिकार दिए जाने की भी तैयारी है. उन्हें प्रशासनिक कार्यों के संचालन और कर्मचारियों की ज़िम्मेदारियों से जुड़े मामलों में आवश्यक अधिकार प्रदान किए जाएंगे, ताकि विभिन्न व्यवस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके.