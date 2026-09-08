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राम मंदिर ट्रस्ट तैयार कर रहा नई कर्मचारी नीति, ड्रेस कोड में दिखेंगे कर्मचारी

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की यह ड्रेस कोड नीति मंदिर परिसर में तैनात विभिन्न कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होगी.

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राम मंदिर ट्रस्ट तैयार कर रहा नई कर्मचारी नीति. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 1:11 PM IST

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अयोध्या : श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं को और व्यवस्थित और अनुशासित बनाने के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नई कर्मचारी नीति तैयार करने जा रहा है.

यह नीति मंदिर परिसर में तैनात विभिन्न कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होगी. इसके तहत कर्मचारियों की जिम्मेदारियों के साथ उनके पहनावे को लेकर भी स्पष्ट नियम तय किए जाएंगे. इसके क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी नव नियुक्त सीईओ जितेंद्र मिश्र की होगी.

मिली जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट की ओर से तैयार की जा रही नीति में अलग-अलग कार्यों में लगे कर्मचारियों के लिए अलग-अलग ड्रेस कोड निर्धारित किए जाने की तैयारी है.

मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा, स्वच्छता, तकनीकी कार्य और अन्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के पहनावे को उनकी ज़िम्मेदारी के अनुरूप तय किया जा सकता है. इससे श्रद्धालुओं को परिसर में तैनात कर्मचारियों की पहचान करने में भी आसानी होगी.

इस नई नीति में कर्मचारियों के कार्य, ज़िम्मेदारी, अनुशासन, आचरण और ड्यूटी से जुड़े अन्य नियमों को भी शामिल किए जाएंगे. मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं को देखते हुए ट्रस्ट की ओर से कर्मचारी प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित करने पर जोर दिया जा रहा है.

Ram Mandir employees dress
राम मंदिर के कर्मचारियों के लिए नए ड्रेस कोड की तैयारी. (ETV Bharat)

वहीं, मंदिर के नवनियुक्त सीईओ जितेंद्र मिश्र को नई व्यवस्था में विशेषाधिकार दिए जाने की भी तैयारी है. उन्हें प्रशासनिक कार्यों के संचालन और कर्मचारियों की ज़िम्मेदारियों से जुड़े मामलों में आवश्यक अधिकार प्रदान किए जाएंगे, ताकि विभिन्न व्यवस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके.

ट्रस्ट के महासचिव गोविंद देव गिरी ने बताया कि नीति का प्रारूप तैयार होने के बाद उस पर विचार-विमर्श कर अंतिम रूप दिया जाएगा. इसके बाद परिसर में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नियम लागू किए जाएंगे.

उन्होंने बताया कि मंदिर में पूजापाठ का दायित्व धार्मिक समिति ही करेगी, लेकिन मंदिर में व्यावहारिक कार्य की ज़िम्मेदारी सीईओ संभालेंगे.

रामलला को लगा छप्पन भोग, भक्तों में बांटा प्रसाद

भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी के अवसर पर सोमवार को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्रीरामलला का विशेष पूजन-अर्चन किया गया. इस दौरान रामलला को विधि-विधान से छप्पन भोग अर्पित किया गया. विभिन्न प्रकार के पकवान और मिष्ठान से सजे भोग को भगवान को समर्पित करने के बाद आरती की गई.

धार्मिक अनुष्ठान के पश्चात छप्पन भोग का प्रसाद रामभक्तों में वितरित किया गया. प्रसाद प्राप्त कर श्रद्धालुओं ने स्वयं को धन्य माना और भगवान श्रीराम से सुख-समृद्धि की कामना की.

मैसूर के कलाकारों ने की नृत्य आराधना

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की यज्ञशाला में सोमवार को मैसूर, कर्नाटक से आईं कला साधिकाओं ने नृत्य के माध्यम से भगवान श्रीराम की आराधना की. राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से ऐसे आयोजनों के प्रभारी शैलेंद्र शुक्ल ने बताया कि ए. विजया के नेतृत्व में छह साधिकाएं अयोध्या पहुंचीं.

उन्होंने भक्ति भाव से नृत्य प्रस्तुत कर प्रभु श्रीराम की नृत्योपासना की. इसके बाद सभी साधिकाओं ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में प्रतिष्ठित देवी-देवताओं का पूजन-अर्चन भी किया. नृत्य आराधना के दौरान वातावरण भक्तिमय हो उठा. कलाकारों ने अपनी कला को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की.

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