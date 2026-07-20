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राम मंदिर चढ़ावा चोरी: 39 घंटे की रिमांड के बाद टिन्नू और मनीष जेल भेजे गए, टिन्नू का दावा 'चोरी की भनक चंपत राय को नहीं थी'

अयोध्या: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के प्रमुख आरोपियों में शामिल रहे राम शंकर यादव टिन्नू और उसके भतीजे मनीष यादव की 39 घंटे की रिमांड पूरी होने के बाद जेल भेज दिया है. पूछताछ में टिन्नू यादव ने बताया कि, चढ़ावा चोरी की जानकारी चंपत राय को नहीं थी.

चंपत राय को क्लीन चिट!: अयोध्या पुलिस और क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी की टीम ने टिन्नू यादव और उसके भतीजे से सघन पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारी हासिल की है. सबसे बड़ी बात ये कि, टिन्नू यादव ने इस मामले में चंपत राय को क्लीन चिट दी है. पुलिस की पूछताछ में बताया कि, बैंक के साथ मिलकर गणना की प्रक्रिया को सही तरह से पूरा करवाना अनिल मिश्रा की जिम्मेदारी थी. उसने साथ ही ये भी बताया कि चढ़ावा चोरी की जानकारी चंपत राय को नहीं थी.

39 घंटे की रिमांड के बाद टिन्नू और मनीष जेल भेजे गए (Photo Credit: ETV Bharat)

39 घंटे की पूछताछ में उगले राज: सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, टिन्नू यादव ने चढ़ावा चोरी से धन अर्जित करते हुए वाहन भी खरीदा था. बड़ी मात्रा में धन का निवेश शेयर मार्केट में भी किया. पुलिस ने एक अर्टिगा कार और एक बुलेट बरामद की है. इसके अलावा टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से एक फर्म भी रजिस्टर्ड है. जिसके जरिए व्यावसायिक गतिविधियां अंजाम दी गई हैं. टिन्नू यादव के बेटे रवि यादव के नाम से सहादतगंज में जमीन की खरीद फरोख्त सहित शेयर मार्केट में निवेश की भी जानकारी मिली है.