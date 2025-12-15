राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार डॉ. रामविलास दास वेदांती का निधन, बाबरी विध्वंस मामले में थे आरोपी
मध्य प्रदेश के रीवा जनपद में प्रवास के दौरान बिगड़ी थी तबीयत, सीएम योगी ने जताया शोक.
Published : December 15, 2025 at 1:41 PM IST|
Updated : December 15, 2025 at 2:25 PM IST
अयोध्याः राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार पूर्व सांसद डॉक्टर राम विलास दास वेदांती का सोमवार को निधन हो गया है. मध्य प्रदेश रीवा में इलाज के दौरान डॉ. रामविलास दास वेदांती ने अंतिम सांस ली. रीवा में प्रवास के दौरान रविवार को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वेदांती के निधन से अयोध्या में शोक लहर है. मध्य प्रदेश से पार्थिव शरीर लेकर उनके उत्तराधिकारी थोड़ी देर में अयोध्या आएंगे. अयोध्या में पूरे रीति-रिवाज के साथ अंतिम संस्कार होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वेदांती के निधन पर शोक जताया है.
राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार और पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती का जीवन संघर्ष से भरा रहा और अपने पूरे जीवन सनातन के लिए लग रहे. राम जन्मभूमि में राम मंदिर का जो स्वरूप आज नजर आ रहा है, उसमें डॉक्टर रामविलास वेदांती का बड़ा योगदान रहा है. उनका जाना सनातन आंदोलन के लिए एक बड़ी क्षति मानी जा रही है. भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का मानना है कि आने वाले समय में सनातन से जुड़े जो भी आंदोलन है उनमें रामविलास वेदांती के जीवन से प्रेरणा मिलती रहेगी.
श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख स्तंभ, पूर्व सांसद एवं श्री अयोध्या धाम स्थित वशिष्ठ आश्रम के पूज्य संत डॉ. रामविलास वेदांती जी महाराज का गोलोकगमन आध्यात्मिक जगत और सनातन संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि!— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 15, 2025
वेदांती का 15 दिसंबर को मध्य प्रदेश के रीवा में निधन हो गया. 67 वर्षीय वेदांती रामकथा सुनाने रीवा गए थे, जहां उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन से राम जन्मभूमि आंदोलन के एक महत्वपूर्ण अध्याय का पटाक्षेप हो गया. 7 अक्टूबर 1958 को जन्मे डॉ. रामविलास वेदांती शुरू से ही हिंदू धार्मिक नेता के रूप में सक्रिय रहे. वे विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) से जुड़े और राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के अग्रणी योद्धाओं में शुमार हुए. 1980 के दशक से राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर उन्होंने देशव्यापी अभियान चलाया. वेदांती राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य थे और अयोध्या में राम वैदेही मंदिर धर्मशाला से जुड़े रहे.
1992 का 6 दिसंबर राम मंदिर आंदोलन का निर्णायक दिन था. बाबरी ढांचे के विध्वंस में वेदांती की भूमिका विवादास्पद रही. वे खुद कई बार कह चुके थे कि कारसेवकों को ढांचा गिराने का निर्देश दिया था. उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि मैंने ढांचा तुड़वाया और लाखों कारसेवकों ने मिलकर इसे गिराया. इस बयान से वे विवादों में घिरे, लेकिन राम भक्तों के लिए वे नायक बन गए. बाबरी विध्वंस मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया, हालांकि बाद में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया.
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडेय ने बताया कि राजनीतिक जीवन में भी वेदांती सक्रिय रहे. 1996 और 1998 में वे भाजपा से प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए. रामलहर का उन्हें पूरा लाभ मिला. उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी और अन्य भाजपा नेताओं का बचाव यह कहते हुए किया कि विध्वंस में उनकी कोई भूमिका नहीं थी.
राजनीतिक विश्लेषक उमाशंकर दुबे ने बताया कि वेदांती के जीवन में विवाद कभी कम नहीं हुए. वे स्पष्टवादी थे और राम मंदिर को लेकर कभी समझौता नहीं किया. 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और 2024 में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होना बताया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर निर्माण को उन्होंने अपने जीवन के दो बड़े संकल्पों की पूर्ति माना. अंतिम दिनों में भी वे रामकथा और धार्मिक प्रवचन में सक्रिय थे. रीवा में रामकथा के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ी. एयर एम्बुलेंस कोहरे के कारण लैंड नहीं कर पाई. उनका पार्थिव शरीर अयोध्या लाया जा रहा है, जहां अंतिम संस्कार होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया. डॉ. वेदांती का जीवन राम भक्ति, संघर्ष और विवादों का संगम था. राम मंदिर आज भव्य रूप में खड़ा है, लेकिन उनके जैसे योद्धाओं की कुर्बानियां ही इसकी नींव हैं. उनका जाना आंदोलन के एक युग का अंत है.
