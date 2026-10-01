राम मंदिर चंदा चोरी: चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई की याचिका पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट
राम मंदिर दान चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई की याचिका पर सुनवाई करेगा. यह सुनवाई 2 नवंबर को होगी.
By Sumit Saxena
Published : October 1, 2026 at 1:15 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर दान चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है.
यह याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा नाम के संगठन ने दायर की थी. यह याचिका बुधवार को सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ के सामने सुनवाई के लिए आई. पीठ ने संगठन की तरफ से वकील वरिंदर कुमार शर्मा से कहा कि इस याचिका को राम मंदिर दान चोरी से जुड़ी पेंडिंग याचिकाओं के साथ टैग किया जाएगा. पीठ ने कहा कि इस याचिका पर 2 नवंबर को एक साथ सुनवाई होगी.
याचिका में आरोप लगाया गया कि राय पैसे की हेराफेरी और मंदिर के आसपास की जमीन की गैर-कानूनी खरीद में भी शामिल थे. याचिका में दावा किया गया कि याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर चंपत राय की दूसरों के साथ मिलीभगत थी, जिसके कारण 40 दिनों में 70 बार चोरी हुई, जिसे वीडियो में रिकॉर्ड किया गया.
याचिका में दावा किया गया कि 24 करोड़ रुपये में खरीदी गई कुछ नजूल जमीनों को कानूनी तौर पर खरीदा या बेचा नहीं जा सकता.
याचिका में कहा गया कि 2 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी 18.50 करोड़ रुपये में खरीदी गई और स्टाम्प पेपर का दुरुपयोग 16.80 करोड़ रुपये का हुआ. साथ ही कहा गया कि चंपत राय ने आलोक बंसल, मनीष बंसल और शिवानी बंसल से 55,00,31,800 रुपये में एक और जमीन खरीदी है.
याचिका में दावा किया गया कि इस जमीन की असली कीमत 9 करोड़ रुपये थी और बाकी रकम का गलत इस्तेमाल किया गया. याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्य राम जन्मभूमि मंदिर से सटी जमीन पर चंपत राय और उनके आदमियों ने गैर-कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है और उन्होंने मंदिर की 350-400 बीघा जमीन हड़प ली है.
याचिका में आरोप लगाया गया, "मंदिर की जमीन पर चंपत राय और उनके गुंडे लोगों ने कब्जा कर रखा है."
आगंतुकों द्वारा भेंट में दी गई सभी चीजें, जैसे सोना, हीरा और दूसरी चीजें गलत इस्तेमाल की गईं और यह पिछले 5 सालों से हो रहा था. याचिका में दावा किया गया, "मौजूदा कमेटी ने न तो पैसा जमा किया और न ही कीमती सामान रिकॉर्ड में दर्ज किया."
राय को यूपी-स्टेट एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी थी, जिसने दान चोरी की जांच की थी. चार्जशीट में उनका नाम सरकारी वकील के मुख्य गवाह के तौर पर दर्ज है. चार्जशीट में आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार के अपराधों के लिए सिर्फ आठ गिरफ्तार काउंटिंग एजेंट और कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है.
राय ने जांच करने वालों को बताया कि उन्हें इन गड़बड़ियों के बारे में सबसे पहले यात्रा के दौरान एक फोन कॉल और वीडियो मैसेज से पता चला.
इसके बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी और पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने का सुझाव दिया. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार के अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे “ट्रस्टी या उनके लोगों” के कब्जे वाली सभी चल या अचल संपत्तियों को कुर्क करें.
याचिका में कहा गया, ''आरोपी ने गबन किया है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाया गया ट्रस्ट भी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है और ट्रस्ट में इतने सारे लोग हैं जिन्हें हटाने की जरूरत है, न कि मौजूदा ट्रस्ट को रद्द करके ट्रस्ट को फिर से बनाया जाना चाहिए.”
याचिका में ये निर्देश मांगे गए थे: “इस मामले को देखने के लिए इस कोर्ट की देखरेख में किसी दूसरे व्यक्ति या राज्य/केंद्रीय अथॉरिटी को नियुक्त करें और ट्रस्टी या उनके आदमियों के कब्ज़ वाली सभी चल या अचल संपत्ति तुरंत अटैच कर दी जाएं.”
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