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राम मंदिर चंदा चोरी: चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई की याचिका पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

चंपत राय व अयोध्या राम मंदिर ( ETV Bharat )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर दान चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है.

यह याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा नाम के संगठन ने दायर की थी. यह याचिका बुधवार को सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ के सामने सुनवाई के लिए आई. पीठ ने संगठन की तरफ से वकील वरिंदर कुमार शर्मा से कहा कि इस याचिका को राम मंदिर दान चोरी से जुड़ी पेंडिंग याचिकाओं के साथ टैग किया जाएगा. पीठ ने कहा कि इस याचिका पर 2 नवंबर को एक साथ सुनवाई होगी. याचिका में आरोप लगाया गया कि राय पैसे की हेराफेरी और मंदिर के आसपास की जमीन की गैर-कानूनी खरीद में भी शामिल थे. याचिका में दावा किया गया कि याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर चंपत राय की दूसरों के साथ मिलीभगत थी, जिसके कारण 40 दिनों में 70 बार चोरी हुई, जिसे वीडियो में रिकॉर्ड किया गया. याचिका में दावा किया गया कि 24 करोड़ रुपये में खरीदी गई कुछ नजूल जमीनों को कानूनी तौर पर खरीदा या बेचा नहीं जा सकता. याचिका में कहा गया कि 2 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी 18.50 करोड़ रुपये में खरीदी गई और स्टाम्प पेपर का दुरुपयोग 16.80 करोड़ रुपये का हुआ. साथ ही कहा गया कि चंपत राय ने आलोक बंसल, मनीष बंसल और शिवानी बंसल से 55,00,31,800 रुपये में एक और जमीन खरीदी है. याचिका में दावा किया गया कि इस जमीन की असली कीमत 9 करोड़ रुपये थी और बाकी रकम का गलत इस्तेमाल किया गया. याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्य राम जन्मभूमि मंदिर से सटी जमीन पर चंपत राय और उनके आदमियों ने गैर-कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है और उन्होंने मंदिर की 350-400 बीघा जमीन हड़प ली है. याचिका में आरोप लगाया गया, "मंदिर की जमीन पर चंपत राय और उनके गुंडे लोगों ने कब्जा कर रखा है."