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राम मंदिर चढ़ावा विवाद में SIT जांच जल्द पूरी करे, वस्तुस्थिति रिपोर्ट दाखिल करे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को निर्देश दिया कि वह चंदा चोरी मामले की जांच में हुई प्रगति पर स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करे.

Ayodhya Ram Temple
अयोध्या राम मंदिर (file photo-IANS)
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By Sumit Saxena

Published : August 17, 2026 at 5:12 PM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर जोर दिया कि अयोध्या राम मंदिर को मिले दान में कथित हेराफेरी की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) ट्रस्ट के प्रति नहीं, बल्कि कोर्ट के प्रति जवाबदेह है, और जोर देकर कहा कि वह जांच को एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचते देखना चाहता है.

यह बात तब सामने आई जब एक वकील ने ट्रस्ट के संरचनात्मक मुद्दे उठाए और दूसरे वकील ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को खत्म करने पर ज़ोर दिया. उनका कहना था कि अगर ट्रस्ट काम करता रहा तो निष्पक्ष जांच नामुमकिन होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि वह सुधारों के लिए निर्देश जारी करने पर विचार कर रहा है - खास तौर पर, दान की राशि को कैसे बनाए रखा जाना चाहिए.

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने की. पीठ ने याचिकाकर्ता और दूसरे समाज-सेवी लोगों को सॉलिसिटर जनरल के ऑफिस में सुझाव देने की इजाजत दी, ताकि वे दान की चोरी के आरोपों के संबंध में एसआईटी से जांच किए जाने वाले किसी भी पहलू के बारे में सुझाव दे सकें.

सुनवाई के दौरान निर्मोही अखाड़ा काउंसिल ने कहा कि मुख्य मुकदमे में उनका क्लाइंट एक वादी था और मुख्य पक्षकार भी था.

वकील ने कहा कि उन्होंने मुख्य केस में निर्देश के लिए एक आवेदन दिया है और उनके क्लाइंट ट्रस्टी में से एक होने के नाते मुख्य प्रभावित पार्टी हैं, और वे जांच की मांग कर रहे हैं और कुछ दस्तावेज देना चाहते हैं. यह तर्क दिया गया कि निर्मोही अखाड़ा ने राम मंदिर ट्रस्ट को पब्लिक ट्रस्ट में बदलने का मुद्दा उठाने के लिए एक अंतरिम आवेदन दायर किया था.

यह आवेदन मुख्य अयोध्या टाइटल सूट में फाइल की गई थी, जिसे 2019 के फैसले से निपटा दिया गया था.

अखाड़े के वकील ने तर्क दिया कि मौजूदा ट्रस्ट के साथ संरचनात्मक मुद्दे थे.

राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह अयोध्या विवाद पर आए फैसले का जिक्र कर रहे हैं और इसका कोर्ट के सामने मौजूद मामले से कोई लेना-देना नहीं है. एसआईटी के गठन के बारे में सीजेआई ने कहा कि वकील बेहतर जांच के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं, जिससे जांच क्वालिटी के हिसाब से बेहतर हो सके.

सीजेआई ने कहा, “हमें सुझाव दें, ताकि हम आगे पूरी जानकारी के साथ निर्देश जारी कर सकें…” एक वकील ने पीठ से एसआईटी की दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश देने की अपील की.

पीठ ने जोर देकर कहा कि जांच को ज़्यादा जवाबदेह, पारदर्शी और असरदार बनाने के लिए वकील सुझाव दे सकते हैं.

मेहता ने कहा कि जांच अजनबियों के साथ शेयर नहीं की जा सकती. वकील ने तर्क दिया कि इस मामले में लाखों लोग पीड़ित हैं और वे अजनबी नहीं हैं. पीठ ने कहा, “अगर एसआईटी अपना काम ठीक से कर रही है, तो यह अलग बात है…लेकिन अगर आपको लगता है कि वे किसी भी तरह से कमी कर रहे हैं…तो हम ऐसा करने को तैयार हैं. हम निर्देश जारी कर सकते हैं…”.

एक वकील ने तर्क दिया कि उन्हें मिले दान की तारीख प्रकाशित करनी चाहिए, चाहे वह 50 रुपये हो या 500 रुपये, और इससे जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा. सीजेआई ने कहा, “कुछ और सुधार भी हैं. सुधारों के लिए निर्देश जारी करने की जरूरत है. हम उन्हें जारी करेंगे. हमें इस बात का भी ध्यान है कि दान की रकम कैसे रखी जानी चाहिए....” मेहता ने कहा कि इसे बनाए रखा जा रहा है.

एक वकील ने दलील दी कि एसआईटी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके पास से कुछ सामान बरामद किया है, लेकिन ट्रस्ट कह रहा है कि कोई पैसा या सामान गायब नहीं है.

वकील ने पीठ से जांच पूरी होने तक मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की अपील की और कहा कि अगर मौजूदा ट्रस्ट काम करता रहा तो सही जांच नहीं हो पाएगी. सीजेआई ने कहा, “एसआईटी ट्रस्ट के तहत नहीं है. एसआईटी हमने बनाई है. एसआईटी हमारे प्रति जवाबदेह है. उन्हें हमें रिपोर्ट करना होगा.”

पीठ ने कहा कि एसआईटी एक फोरेंसिक ऑडिटर के साथ मिलकर इस अपराध की जांच कर रही है. पीठ ने कहा, "स्टेटस रिपोर्ट इस कोर्ट के देखने के लिए एक सीलबंद लिफाफे में रजिस्ट्री में फाइल कर दी गई है...", और कहा कि . याचिकाकर्ता या कोई भी दूसरा नेकदिल इंसान सॉलिसिटर जनरल के ऑफिस को उन पहलुओं के बारे में अपने सुझाव दे सकता है जिनकी एसआईटी को अच्छी तरह जांच करने की ज़रूरत है. पीठ इन सुझावों को एसआईटी को भेज सकती है, जो इस पर निष्पक्ष रूप से विचार कर सकती है.

सीजेआई ने जोर देकर कहा कि एसआईटी को जांच को सही नतीजे तक ले जाना चाहिए. पीठ ने यह भी साफ किया कि एसआईटी सिर्फ एफआईआर की जांच तक ही सीमित है, और वह भी निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से, क्योंकि अखाड़ा के वकील ने तर्क दिया कि इसमें पैसे का गलत इस्तेमाल और भरोसे का उल्लंघन हुआ है.

अखाड़ा की तरफ से एक और वकील ने कहा कि ट्रस्ट को लेकर संरचनात्मक दिक्कतें हैं. सीजेआई ने कहा कि ये मामले कोर्ट के सामने नहीं हैं और ये मामले सिर्फ़ एफआईआर की जांच के लिए हैं और कहा, “हम इस जांच को एक लॉजिकल नतीजे पर ले जाना चाहते हैं…”

पीठ ने साफ किया कि ये याचिका सिर्फ एफआईआर के बारे में जांच पड़ताल के मकसद से हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुना जाएगा, और अगर कोई अलग मुद्दा है तो उसकी स्वतंत्र रूप से जांच की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए निर्धारित धन के कथित गबन की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था.

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