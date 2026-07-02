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'राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो', कांग्रेस सांसद ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी

राम मंदिर में चंदे की चोरी और सीसीटीवी फुटेज मिटाने के आरोपों पर केसी वेणुगोपाल ने गंभीर सवाल उठाए हैं. संतू दास की रिपोर्ट.

KC Venugopal
केसी वेणुगोपाल. (फाइल) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 2, 2026 at 4:01 PM IST

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नई दिल्लीः कांग्रेस सांसद और लोक लेखा समिति (PAC) के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है. यह चिट्ठी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के पैसों में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर है. उन्होंने इस मामले में पीएम से दखल देने की मांग की है. साथ ही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच कराने की मांग उठाई है.

प्रधानमंत्री को भेजी अपनी चिट्ठी में कांग्रेस के सीनियर नेता ने कहा, "मैं यह पत्र अयोध्या के राम मंदिर में चंदे के पैसों की भारी चोरी, धोखाधड़ी और हेराफेरी के चौंकाने वाले खुलासे पर लिख रहा हूं. इस खबर से करोड़ों भारतीयों को गहरा दुख पहुंचा है और उनमें भारी गुस्सा है. आम नागरिकों ने भगवान राम के प्रति अपनी गहरी आस्था और श्रद्धा की वजह से अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई दान में दी थी. लेकिन उनके इस चढ़ावे को 'बेशर्मी से लूट' लिया गया."

वेणुगोपाल ने दावा किया कि अभी जो शुरुआती जांच चल रही है, उससे पता चलता है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नाक के नीचे एक बहुत बड़ा और सुनियोजित रैकेट चल रहा था. उन्होंने आरोप लगाया कि हर स्तर पर बड़ी लापरवाही हुई है. इस लूट को संस्थागत समर्थन (संस्था के लोगों की मदद) हासिल था.

वेणुगोपाल ने कहा, "एक तरफ तो चंदे की गिनती करने वाले कर्मचारियों ने रोज की निगरानी से बचकर कैश के बंडल और कीमती आभूषण चोरी किए. दूसरी तरफ, इस अपराध को छुपाने के लिए जानबूझकर 7 से 8 महीने की जरूरी सीसीटीवी फुटेज को मिटा दिया गया. इससे साफ पता चलता है कि यह लूट सिर्फ कुछ कर्मचारियों की चालाकी नहीं है, बल्कि ऊपर बैठे बड़े लोगों की मिलीभगत से रचा गया एक बहुत बड़ा घोटाला है."

कांग्रेस के सीनियर नेता ने आरोप लगाया कि इस हेराफेरी और चोरी की शिकायतों को या तो नजरअंदाज किया गया या फिर उन्हें दबा दिया गया. उन्होंने दावा किया कि भगवान राम के नाम पर इकट्ठा किए गए चंदे को सुरक्षित रखने में जानबूझकर लापरवाही बरती गई.

उन्होंने लिखा-"ट्रस्ट के पूर्व मुख्य लेखा अधिकारी ने साल 2020-21 में ही इस बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा किया था. उन्होंने चेतावनी दी थी कि सोने-चांदी के बिना हिसाब वाले जेवर गायब किए जा रहे हैं. लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें उनके पद से ही हटा दिया गया. इसी तरह, सिर्फ तीन महीने पहले भारतीय स्टेट बैंक ने भी चंदे की गिनती में गड़बड़ी पकड़ी थी और जिम्मेदार स्टाफ को हटाने की सलाह दी थी. उन चेतावनियों को भी अनदेखा कर दिया गया."

वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 13 जून को बनाई गई एसआईटी और उसके बाद 25 जून को दर्ज की गई एफआईआर सिर्फ एक दिखावा है.

उन्होंने कहा, "अब तक सिर्फ 'छोटी मछलियों' यानी ड्राइवरों, क्लर्कों और बाहर से रखे गए कैशियरों को ही गिरफ्तार किया गया है. लेकिन जिन बड़े लोगों और अफसरों के दम पर यह खुली लूट हुई, उन्हें छुआ तक नहीं गया. राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी इतनी स्वतंत्र नहीं है कि वह बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक रसूख वाले लोगों की जांच कर सके. अब यह डर बढ़ रहा है कि इस जांच का इस्तेमाल बाकी बचे सबूतों को मिटाने और उन 'बड़ी मछलियों' को बचाने के लिए किया जा रहा है, जिन्होंने इस करोड़ों रुपये के घोटाले की साजिश रची थी."

उन्होंने मांग की कि इस कथित घोटाले में बड़े स्तर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक पब्लिक ट्रस्ट है, जिसे भारत सरकार ने साल 2020 में बनाया था.

उन्होंने कहा, "इस ट्रस्ट का गठन सरकार की सीधी देखरेख में हुआ था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इस जमीन को ट्रस्ट को सौंपा गया था. ये बातें साफ करती हैं कि ट्रस्ट एक सार्वजनिक संस्था है. इसलिए इसे ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के सबसे ऊंचे मानकों का पालन करना चाहिए."

वेणुगोपाल ने कहा कि इस तरह के गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच करने के बजाय उन्हें दबा देना, भगवान राम के भक्तों और उनके आदर्शों के साथ सरासर नाइंसाफी होगी. उन्होंने आगे कहा कि सरकार और उसके मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का भरोसा फिर से जीतें. उन्हें यह साबित करना होगा कि सरकार चंदे को सुरक्षित रखने और भगवान राम के नाम पर बनी इस संस्था की पवित्रता बनाए रखने की नीयत और क्षमता रखती है.

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