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राम मंदिर दान गबन: अयोध्या से लखनऊ पहुंची 150 पन्ने की SIT जांच रिपोर्ट, ट्रस्ट पदाधिकारियों समेत कर्मचारियों के अयोध्या छोड़ने पर रोक

अयोध्या: राम मंदिर में दान गबन विवाद की चर्चा पूरे देश में है. इस वक्त इस मामले की जांच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रही है. एसआईटी की प्रारंभिक जांच सात दिन में पूरी हो गई है. पहली रिपोर्ट के साथ एसआईटी टीम लखनऊ पहुंची है. सूत्रों के मुताबिक 150 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट किसी भी समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज सौंपी जा सकती है. इसमें बड़े खुलासे होने की संभावना है. बताया जा रहा है कि कानूनी सलाह लेने के बाद इस पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है. वहीं, ट्रस्ट के कई बड़े पदाधिकारियों समेत कर्मचारियों को फिलहाल अयोध्या में ही रुकने के लिए कहा गया है.



एसआईटी टीम को जांच के बाद प्रारंभिक रिपोर्ट देने के लिए सात दिन समय निर्धारित किया गया था जबकि फाइनल रिपोर्ट देने के लिए 15 दिन का समय तय किया गया था. टीम सोमवार को अयोध्या पहुंची थी, छह दिन जांच के उपरांत शनिवार को टीम वापस लखनऊ चली गई. बताया जा रहा है कि अब तक हुई जांच को एक फाइल में बदल दिया गया है. इसे किसी भी समय मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपा जा सकता है. सूत्रों के अनुसार पीएमओ कार्यालय द्वारा भेजे गए एक आईपीएस अधिकारी की रिपोर्ट को भी इसमें शामिल की जाएगी. बताया जा रहा है कि दोनों रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए कानूनी सलाह भी ली जा सकती है. माना यह भी जा रहा है कि एफआईआर जैसी कार्रवाई के लिए एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ सकता है.



फाइनल रिपोर्ट के लिए एसआईटी मांग सकती है और समय: चढ़ावे में घपले के आरोपों की जांच के दौरान एसआईटी को दान में मिले जेवरात व जमीन खरीद फरोख्त में भी भारी अनियमितता मिलने की बातें सामने आ रही हैं. बताया जा रहा है कि प्रारंभिक रिपोर्ट में चढ़ावे में घपला करने के आरोपों को ही प्राथमिकता दी गई है. संभावना जताई जा रही है अन्य जांच के लिए एसआईटी और समय मांग सकती है। वहीं, सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान ट्रस्ट के कई पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध मिली है. इस वजह से उन्हें फिलहाल अयोध्या में रही रहने के लिए कहा गया है. वहीं ट्रस्ट के एक बड़े पदाधिकारी मंगलवार को एसआईटी के सामने अपना पक्ष रखेंगे. एसआईटी ने ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों ने ऑनलाइन माध्यम से अपना बयान दर्ज कराए हैं.







चढ़ावे की पाई-पाई का हिसाब लिया जाएगा : राठौर

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर अयोध्या पहुंचे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने राम मंदिर में कथित दान घोटाले के मामले पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी, पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है और चढ़ावे की पाई-पाई का हिसाब लिया जाएगा. कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. कहा कि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और लंबे संघर्ष का प्रतीक है. मंदिर निर्माण के लिए अनेक लोगों ने वर्षों तक संघर्ष किया और बलिदान दिया है. ऐसे में किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी बेहद गंभीर विषय है. कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इस मामले में निष्पक्ष जांच का संकल्प लिया है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.





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