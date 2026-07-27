UP सरकार ने SC को बताया, राम मंदिर में चंदे के कथित गबन की जांच के लिए SIT बनी
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा- पांचवें सदस्य के तौर पर एक फोरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 4:38 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले चंदे में कथित गबन की जांच के लिए IGP किरण एस. की अध्यक्षता में चार सदस्यों वाली एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम (SIT) बनाई है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह SIT में पांचवें सदस्य के तौर पर एक फोरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करे. यह टीम दो हफ्ते के अंदर अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट सौंपेंगी.
VIDEO | Delhi: On the Supreme Court's order in the Ram Mandir fund embezzlement case, petitioner and advocate Ajay Rai says, "The matter was taken up by the court today, and the Uttar Pradesh government informed the court that it has constituted a new Special Investigation Team… pic.twitter.com/qYpNPykjGp— Press Trust of India (@PTI_News) July 27, 2026
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर ध्यान दिया. मेहता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद 25 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन के जरिए SIT का गठन किया गया था.
कानूनी अधिकारी ने बताया कि IGP के अलावा जो उस टीम का हिस्सा थे, जिसने जांच की थी कि FIR दर्ज करने की जरूरत है या नहीं, SIT में DIG रैंक के अधिकारी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) और एडिशनल SP भी शामिल होंगे.
बेंच ने कहा कि SIT को अपनी रिपोर्ट देने दें. बेंच ने सुनवाई दो हफ्ते के लिए टालते हुए कहा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे. हम घटना की अच्छी तरह से जांच करने पर ध्यान दे रहे हैं. CJI ने कहा, हम निष्पक्ष, तेज और बिना किसी भेदभाव के जांच कराने पर ध्यान दे रहे हैं.
बता दें कि इससे पहले 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी थी. कहा था कि यह अपराध का मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तथा इसे तार्किक अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए. 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की SIT से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से भी जवाब मांगा था. 20 को बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि वह चंदे के कथित गबन की जांच के लिए SIT बनाने की संभावना के बारे में जानकारी दे.
(PTI)
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