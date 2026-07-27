ETV Bharat / bharat

UP सरकार ने SC को बताया, राम मंदिर में चंदे के कथित गबन की जांच के लिए SIT बनी

राम मंदिर चंदा गबन केस. ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले चंदे में कथित गबन की जांच के लिए IGP किरण एस. की अध्यक्षता में चार सदस्यों वाली एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम (SIT) बनाई है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह SIT में पांचवें सदस्य के तौर पर एक फोरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करे. यह टीम दो हफ्ते के अंदर अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट सौंपेंगी. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर ध्यान दिया. मेहता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद 25 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन के जरिए SIT का गठन किया गया था. कानूनी अधिकारी ने बताया कि IGP के अलावा जो उस टीम का हिस्सा थे, जिसने जांच की थी कि FIR दर्ज करने की जरूरत है या नहीं, SIT में DIG रैंक के अधिकारी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) और एडिशनल SP भी शामिल होंगे.