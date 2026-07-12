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राम मंदिर चंदा चोरी विवाद: केजरीवाल ने शुरू किया देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान, PM मोदी को भेजा जाएगा पत्र

राम मंदिर चढ़ावा घोटाले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का राष्ट्रव्यापी सिग्नेचर कैंपेन.

केजरीवाल ने शुरू किया देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान
केजरीवाल ने शुरू किया देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 12, 2026 at 5:34 PM IST

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क के जेएमडी बैंक्वेट में आम आदमी पार्टी ने सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया. कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे. इस दौरान केजरीवाल ने राम मंदिर चंदा मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए 'हस्ताक्षर अभियान' की भी शुरुआत की है.

आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में सुंदरकांड का सामूहिक पाठ किया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चंदे में कथित अनियमितताओं के आरोपों से देश के रामभक्त आहत हैं. उन्होंने कहा कि इसी मुद्दे को लेकर पार्टी आम नागरिकों की आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रही है.

केजरीवाल ने बताया कि इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र पर देशभर के नागरिकों से हस्ताक्षर कराए जाएंगे. अभियान की शुरुआत स्वयं केजरीवाल ने अपने हस्ताक्षर करके की. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से इस पत्र पर हस्ताक्षर करवाएंगे, ताकि रामभक्तों की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाया जा सके.

केजरीवाल ने शुरू किया देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान (ETV Bharat)

PM मोदी को भेजा जाएगा पत्र

AAP संयोजक केजरीवाल ने कहा देश और दुनिया के करोड़ों रामभक्त इस बात से बेहद आहत हैं कि प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी और डकैती हुई है. मंदिर का चंदा चुराने के लिए सस्ती जमीनों को जानबूझकर महंगे दामों पर खरीदा गया. सीसीटीवी फुटेज में साफ सामने आया है कि महज 40 दिनों के भीतर 70 बार चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया.

केजरीवाल ने कहा कि जनता को उम्मीद थी कि पीएम मोदी जी द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के इन दोषियों को वे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा हुआ. अब देश के सभी रामभक्तों ने कसम खाई है कि इन अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा. आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले इन चोरों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, उन्हें फांसी होनी चाहिए. चाहे कोई किसी भी राजनीतिक दल का हो, सभी रामभक्तों को इस हस्ताक्षर अभियान से जुड़ना चाहिए.

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि रोहिणी से शुरू हुआ यह अभियान अब दिल्ली सहित अन्य राज्यों में भी चलाया जाएगा. AAP का कहना है कि वह इस मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाएगी और लोगों की राय एकत्र कर प्रधानमंत्री को सौंपेगी.

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