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राम मंदिर के सीईओ जितेंद्र मिश्रा बोले- जल्द बताएंगे आगे की कार्ययोजना

अयोध्या पहुंचने पर राम मंदिर के सीईओ जितेंद्र मिश्रा बोले- जल्द बताएंगे. ( ETV Bharat )

अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जितेंद्र मिश्रा आज कैफियत ट्रेन से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचे. स्टेशन से वह सीधे श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे और दर्शन-पूजन के बाद ट्रस्ट के कार्यालय में आयोजित बैठक में शामिल हुए. बैठक में उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महेश भागचंदका से विभिन्न विषयों पर वार्ता की. राम मंदिर के सीईओ जितेंद्र मिश्रा बोले- जल्द बताएंगे आगे की कार्ययोजना. (ETV Bharat) सीईओ पद संभालने के बाद अयोध्या पहुंचे जितेंद्र मिश्रा की यह शुरुआती बैठकों में से एक रही. बैठक के दौरान मंदिर से जुड़े प्रशासनिक और आगामी कार्यों को लेकर चर्चा हुई. हालांकि, उन्होंने फिलहाल किसी विस्तृत योजना का खुलासा नहीं किया. वहीं मंदिर की आगामी व्यवस्थाओं, प्रशासनिक कार्यों और विकास योजनाओं को लेकर उनकी कार्यशैली पर सभी की नज़र है. बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि अभी उनकी इंट्रोडक्टिव मीटिंग चल रही है.