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राम मंदिर के सीईओ जितेंद्र मिश्रा बोले- जल्द बताएंगे आगे की कार्ययोजना

जितेंद्र मिश्रा ने कहा “बहुत ही ज़ल्द आपके समक्ष आऊंगा और राम मंदिर से जुड़ा हुआ भविष्य का प्लान भी बताऊंगा.”

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अयोध्या पहुंचने पर राम मंदिर के सीईओ जितेंद्र मिश्रा बोले- जल्द बताएंगे. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 4:39 PM IST

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अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जितेंद्र मिश्रा आज कैफियत ट्रेन से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचे.

स्टेशन से वह सीधे श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे और दर्शन-पूजन के बाद ट्रस्ट के कार्यालय में आयोजित बैठक में शामिल हुए. बैठक में उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महेश भागचंदका से विभिन्न विषयों पर वार्ता की.

राम मंदिर के सीईओ जितेंद्र मिश्रा बोले- जल्द बताएंगे आगे की कार्ययोजना. (ETV Bharat)

सीईओ पद संभालने के बाद अयोध्या पहुंचे जितेंद्र मिश्रा की यह शुरुआती बैठकों में से एक रही. बैठक के दौरान मंदिर से जुड़े प्रशासनिक और आगामी कार्यों को लेकर चर्चा हुई. हालांकि, उन्होंने फिलहाल किसी विस्तृत योजना का खुलासा नहीं किया.

वहीं मंदिर की आगामी व्यवस्थाओं, प्रशासनिक कार्यों और विकास योजनाओं को लेकर उनकी कार्यशैली पर सभी की नज़र है.

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि अभी उनकी इंट्रोडक्टिव मीटिंग चल रही है.

उन्होंने कहा, “बहुत ही ज़ल्द आपके समक्ष आऊंगा और राम मंदिर से जुड़ा हुआ भविष्य का प्लान भी बताऊंगा.”

उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में मंदिर से जुड़े कार्यों और व्यवस्थाओं को लेकर ट्रस्ट की ओर से विस्तृत कार्य योजना सामने रखी जाएगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे को लेकर भी सीईओ ने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर वह अयोध्या में मौजूद हैं और उनका स्वागत करेंगे.

उन्होंने कहा कि अयोध्या ने हमेशा अपने मुख्यमंत्री का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत और सत्कार किया है. इसी परंपरा के तहत इस बार भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा.

जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि उनके सीईओ पद की घोषणा हुए अभी महज छह दिन हुए हैं. ऐसे में उन्हें मंदिर से संबंधित व्यवस्थाओं और कार्यों को समझने के लिए थोड़ा समय दिया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, “आप हमें अगर कुछ समय देंगे तो निश्चित तौर पर हम अपनी आगे की रूपरेखा और रणनीति बता पाएंगे."

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