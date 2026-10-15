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अब अयोध्या में ही सिले जाएंगे रामलला के वस्त्र, ट्रस्ट की अनुमति के बाद सूरत से मंगाया गया मखमल और रेशम

कारीगर शंकर लाल पहाड़ी ने कहा- रामलला की सेवा करने का अवसर मिलना सौभाग्य की बात. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अयोध्या: रामलला के वस्त्र अब अयोध्या में ही तैयार किए जा रहे हैं. श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अनुमति के बाद इसके लिए सूरत से मखमल, रेशम और अन्य कपड़े मंगाए गए हैं. नई व्यवस्था के तहत सप्ताह के सातों दिन के लिए अलग-अलग रंगों के वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं. इससे रामलला के वस्त्र तैयार करने का काम स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगा.

पहले दिल्ली में तैयार होते थे रामलला के वस्त्र: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के वस्त्र तैयार करने की जिम्मेदारी पहाड़ी टेलर्स के पास थी. इसके बाद श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने व्यवस्था में बदलाव किया था. प्रसिद्ध डिजाइनर मनीष के डिजाइन किए गए वस्त्र दिल्ली में तैयार होते थे और रोजाना अयोध्या पहुंचाए जाते थे. हालांकि, ट्रस्ट ने अज्ञात कारणों से यह व्यवस्था बंद कर दी थी, जिसके बाद वस्त्र तैयार कराने के नए विकल्पों पर विचार किया जा रहा था.