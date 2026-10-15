अब अयोध्या में ही सिले जाएंगे रामलला के वस्त्र, ट्रस्ट की अनुमति के बाद सूरत से मंगाया गया मखमल और रेशम
अब रामलला के वस्त्र स्थानीय स्तर पर ही सिले जाएंगे. ट्रस्ट की अनुमति के बाद सूरत से कपड़ा मंगाकर सिलाई शुरू कर दी गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 5:23 PM IST
अयोध्या: रामलला के वस्त्र अब अयोध्या में ही तैयार किए जा रहे हैं. श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अनुमति के बाद इसके लिए सूरत से मखमल, रेशम और अन्य कपड़े मंगाए गए हैं. नई व्यवस्था के तहत सप्ताह के सातों दिन के लिए अलग-अलग रंगों के वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं. इससे रामलला के वस्त्र तैयार करने का काम स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगा.
पहले दिल्ली में तैयार होते थे रामलला के वस्त्र: राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के वस्त्र तैयार करने की जिम्मेदारी पहाड़ी टेलर्स के पास थी. इसके बाद श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने व्यवस्था में बदलाव किया था. प्रसिद्ध डिजाइनर मनीष के डिजाइन किए गए वस्त्र दिल्ली में तैयार होते थे और रोजाना अयोध्या पहुंचाए जाते थे. हालांकि, ट्रस्ट ने अज्ञात कारणों से यह व्यवस्था बंद कर दी थी, जिसके बाद वस्त्र तैयार कराने के नए विकल्पों पर विचार किया जा रहा था.
एक सप्ताह से शुरू है सिलाई का काम: अब नई व्यवस्था के तहत रामलला के वस्त्र अयोध्या में ही सिलने शुरू हो गए हैं. टेलर शंकर लाल पहाड़ी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से रामलला के वस्त्र सिलने का काम किया जा रहा है. हालांकि, ट्रस्ट की ओर से अभी तक इस काम के लिए कोई निर्धारित व्यवस्था नहीं बताई गई है. शंकर लाल पहाड़ी ने कहा कि रामलला की सेवा करने का मौका मिलेगा, तो वह जरूर अपनी सेवाएं देंगे.
सप्ताह के सातों दिन अलग-अलग रंग के वस्त्र: परंपरा के अनुसार, रामलला को सप्ताह के सातों दिन अलग-अलग रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं. सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल और बुधवार को हरे रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं. गुरुवार को पीले, शुक्रवार को क्रीम और शनिवार को नीले रंग के वस्त्रों की परंपरा है. वहीं, रविवार को रामलला गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं.
मखमल, रेशम के कपड़े सूरत से मंगाए गये: नई व्यवस्था के तहत इन सभी रंगों के वस्त्र अयोध्या में ही तैयार किए जाएंगे. इसके लिए सूरत से मखमल, रेशम समेत अन्य कपड़े मंगाए गए हैं. स्थानीय स्तर पर सिलाई शुरू होने से रामलला के वस्त्र तैयार करने का काम अयोध्या में ही हो सकेगा. हालांकि, ट्रस्ट की ओर से इस व्यवस्था को लेकर आगे की औपचारिक जानकारी सामने आना बाकी है.
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