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मध्य प्रदेश विधानसभा गैलरी में अंबेडकर की तस्वीर लगाने पर विरोध, रक्षक मोर्चा ने दी आंदोलन की चेतावनी

एडवोकेट अनिल मिश्रा ने शुरू किया विरोध ( Etv Bharat )

ग्वालियर/भोपाल : 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश विधानसभा में बन रही संविधान गैलरी के उद्घाटन से पहले विवाद खड़ा हो गया है. रक्षक मोर्चा के संरक्षक और पूर्व ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉ. भीम राव अंबेडकर की तस्वीर लगाने पर आपत्ति जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है.

हाईकोर्ट के बाद विधानसभा का 'अबंडेकर' विवाद दरअसल, हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में अंबेडकर की प्रतिमा लगाएं जाने को लेकर विवाद अब तक पूरी तरह शांत नहीं हुआ है लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में बनाई जा रही संविधान गैलरी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. ग्वालियर में रक्षक मोर्चा के संरक्षक और ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा ने संविधान गैलरी में दे भीम राव अंबेडकर की तस्वीर या प्रतिमा लगाने का विरोध किया है.