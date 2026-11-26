मध्य प्रदेश विधानसभा गैलरी में अंबेडकर की तस्वीर लगाने पर विरोध, रक्षक मोर्चा ने दी आंदोलन की चेतावनी
एडवोकेट अनिल मिश्रा बोले- मध्य प्रदेश के बाहर के व्यक्ति की तस्वीर लगानी ही है, तो पहले संविधान सभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और बीएन राव का लगे चित्र. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 7:30 AM IST
ग्वालियर/भोपाल : 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश विधानसभा में बन रही संविधान गैलरी के उद्घाटन से पहले विवाद खड़ा हो गया है. रक्षक मोर्चा के संरक्षक और पूर्व ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉ. भीम राव अंबेडकर की तस्वीर लगाने पर आपत्ति जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है.
हाईकोर्ट के बाद विधानसभा का 'अबंडेकर' विवाद
दरअसल, हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में अंबेडकर की प्रतिमा लगाएं जाने को लेकर विवाद अब तक पूरी तरह शांत नहीं हुआ है लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में बनाई जा रही संविधान गैलरी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. ग्वालियर में रक्षक मोर्चा के संरक्षक और ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा ने संविधान गैलरी में दे भीम राव अंबेडकर की तस्वीर या प्रतिमा लगाने का विरोध किया है.
अंबेडकर से पहले संविधान सभा अध्यक्ष की लगे तस्वीर
ग्वालियर में संविधान दिवस (विधि दिवस) से ठीक एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को उठाते हुए एडवोकेट अनिल मिश्रा ने कहा, " गैलरी बनाना अच्छी बात है पर पहली बात तो ये कि अब ये संविधान दिवस बचा नहीं. जब सकपाल साहब की 125वीं जयंती मनाई गई तो इसे विधि दिवस घोषित किया गया. अब इसे संविधान दिवस कहें या विधि दिवस, अगर मध्य प्रदेश विधानसभा में संविधान गैलरी का उद्घाटन हो रहा है, तो उसमें मध्य प्रदेश के लोगों को ही रखना चाहिए." उन्होंने गैलरी में अंबेडकर का चित्र लगाए जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा, '' अगर मध्य प्रदेश के बाहर के व्यक्ति का चित्र लगाना ही है, तो सबसे पहले संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद का चित्र या मूर्ति लगनी चाहिए. और दूसरे नंबर पर सर बीएन राव की, जिन्होंने 16 देशों की यात्रा कर संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था."
रियासतों के 17 लोगों की लगनी चाहिए तस्वीरें : मिश्रा
एडवोकेट अनिल मिश्रा ने यह भी कहा कि जब संविधान बनने की प्रक्रिया जारी थी, उस समय मध्य प्रदेश का अस्तित्व नहीं था. उस समय 6 रियासतों को मिलाकर 17 लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था. उन्हीं 17 लोगों की तस्वीर सम्मानपूर्वक मध्य प्रदेश विधानसभा में लगाई जाए.
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अंबेडकर के नाम को लेकर विवादित बयान
एडवोकेट अनिल मिश्रा ने डॉ. भीम राव अंबेडकर को कोट करते हुए कहा, " उन्हें अंबेडकर कह-कह के लोग बेकार की बात करते हैं. हमें भी इस बात पर अफसोस होता है कि हमारे नाम का मिसयूज़ किया जाता है, लोगों को ओरिजिनल नाम लेने में शर्म क्यों आती है? फिर मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, या प्रधानमंत्री हों, नाम भीम राव सकपाल है, किसी को ओरिजिनल नाम लेने में क्यों शर्म महसूस होती है? क्यों नहीं बोलते कि वह व्यक्ति भीमराव सकपाल है."
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रक्षक मोर्चा ने दी आंदोलन की दी चेतावनी
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडवोकेट अनिल मिश्रा व रक्षक मोर्चा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती तो विरोध होगा, आंदोलन होगा और विधानसभा घेराव के लिए भी सहमति बनाई जाएगी. एडवोकेट मिश्रा ने कहा, ज्यादा हुआ तो हम ऐसी मूर्तियां बिल्कुल हटा देंगे. यहां संविधान के असल निर्माता सर बी. एन. राव जी की मूर्ति लगा देंगे.