इस साल रक्षाबंधन पर युवाओं के बीच चांदी की राखी का क्रेज
इस साल सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली राखियों में से एक सिल्वर राखी है जो कई डिजाइन में उपलब्ध है. अंकिता कुमारी की रिपोर्ट...
Published : August 27, 2026 at 2:33 PM IST
नई दिल्ली: हर साल, खासकर त्योहारों के मौसम में बाजार में नए ट्रेंड्स आते हैं. लोग बेसब्री से यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस साल क्या नया है जो उन्हें सबसे अलग दिखा सके. ट्रेंड्स को अपनाते हुए, लोग नए स्टाइल को पारंपरिक तरीकों के साथ मिलाते हैं और सबसे जरूरी बात यह है कि वे ऐसी चीज़ें चुनते हैं जो लंबे समय तक काम आ सकें.
इस रक्षाबंधन पर भी ऐसा ही हो रहा है. इस साल सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली राखियों में से एक है सिल्वर राखी, जो कई तरह के डिजाइन और रेंज में उपलब्ध है. हल्की सिल्वर राखी की कीमत 500 से 1000 रुपये के बीच है. स्टर्लिंग सिल्वर राखी 925 से 1100 रुपये की है. और प्रीमियम डिटैचेबल सिल्वर राखी की कीमत 3000 रुपये से शुरू होती है.
तनिष्क के मैनेजर चंद्र साहू ने बताया कि लोग सिल्वर राखी चुन रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी इसे ज़्यादा खरीद रही है. उनका मानना है कि यह सोने की तुलना में बजट के अनुकूल है और सोने का एक अच्छा विकल्प भी है, क्योंकि यह प्रीमियम लुक देती है. माता-पिता भी इससे सहमत हैं क्योंकि आजकल सोने की कीमतें ज़्यादा हैं और लंबे समय तक चलने के लिए सिल्वर राखी एक बेहतरीन विकल्प है.
ऐसा लगता है कि अब लोग रक्षाबंधन को सिर्फ एक धागा बांधने के तौर पर नहीं देखते, वे राखी को पॉज़िटिविटी, सेहत और ऐसी चीज से जोड़ रहे हैं जिसे यादगार के तौर पर संभाल कर रखा जा सके. आजकल, लोग ऐसे तोहफे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जो पर्सनल और खास हों.
यहीं पर रक्षाबंधन के तोहफ़ों में चांदी की राखियों को एक खास जगह मिल रही है. त्योहार के आम तोहफ़ों के उलट, जो ज़्यादातर सिर्फ उस दिन तक ही सीमित रहते हैं, नए स्टाइल की राखी एक ऐसी यादगार चीज बन सकती है जो पाने वाले की ज़िंदगी का हिस्सा बनी रहे. चांदी की राखी को ब्रेसलेट या पेंडेंट में बदला जा सकता है, जो त्योहार खत्म होने के काफ़ी समय बाद भी उस खास रक्षाबंधन की याद दिलाता रहे.
एक साधारण धागे से यादगार तोहफे तक
कॉलेज जाने वाली छात्रा शीतल ने कहा, 'इस साल मैं आम धागे वाली राखी से कुछ अलग चाहती थी, इसलिए मैंने गूगल पर देखा कि आजकल कौन सी राखियां ट्रेंड में हैं, और सिल्वर राखी सबसे ऊपर दिखी. इसलिए, मैंने अपने भाई के लिए सिल्वर राखी चुनी. यह देखने में शानदार लगती है और ज़्यादा खास भी है क्योंकि भाई इसे संभालकर रख सकता है और इस पर नाम या कोड वाला लॉकेट भी बनवा सकता है.'
बचपन की यादों को संजोती सिल्वर राखी
राखी ढूंढ रहीं रितु ने कहा, 'मुझे अपने स्कूल के दिन याद हैं जब मेरे भाइयों के बीच इस बात का मुकाबला होता था कि कौन सबसे लंबे समय तक अपनी राखी बांधे रख सकता है. जिनकी राखी खुल जाती थी, उन्हें कुछ न कुछ देना पड़ता था. इसीलिए मैं सिल्वर राखी खरीदने के लिए बहुत उत्साहित हूं क्योंकि यह आकर्षक लगती है और लंबे समय तक चलती है. हम इसे संभालकर रख सकते हैं और रक्षाबंधन की यादों को लंबे समय तक संजो सकते हैं.'
हाल ही में आई एक रिपोर्ट में बर्थस्टोन वाली 925 स्टर्लिंग सिल्वर राखियों की लोकप्रियता का भी ज़िक्र किया गया है. रिपोर्ट में एक सेलर ने बताया कि वे पहले ही 3,500 रुपये प्रति पीस की कीमत वाली 15,000 राखियां बेच चुके हैं.
सोने की कीमतें भी पसंद पर असर डाल रही हैं
ऑल बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन के हेड योगेश ने कहा कि चांदी की राखियों, सिक्कों और रक्षाबंधन के दूसरे गिफ्ट आइटम की मांग बनी हुई है. उन्होंने कहा कि लोग अब चांदी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उतार-चढ़ाव की वजह से सोने की कीमतें बढ़ गई हैं.
उन्होंने कहा कि आज के ग्राहक अपनी खरीदारी को लेकर ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और वे सामान की क्वालिटी, असली होने, कारीगरी और कुल मिलाकर उसकी वैल्यू पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. ग्राहक सिर्फ कीमत नहीं देखते, उन्हें प्रीमियम लुक चाहिए.
पल्मोना के सेल्स मैनेजर ने बताया कि ग्राहक अब चांदी की राखियों की ज़्यादा मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस बार राखियों पर लिखे स्लोगन का ट्रेंड चल रहा है. पल्मोना में अपने भाई के लिए राखी खरीदने आई रिया ने कहा, 'मैं यहां चांदी की राखी खरीदने आई हूं. कीमतें थोड़ी ज़्यादा हैं, 499 रुपये से शुरू होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह सही है क्योंकि रक्षाबंधन मेरे लिए बहुत खास है और चांदी एक शानदार लुक देती है.'
परंपरा और मॉडर्न गिफ़्टिंग का मेल
स्नेहा ने कहा, 'मुझे लगता है कि चांदी की राखी ज़्यादा पर्सनल लगती है क्योंकि मैंने सुना है कि चांदी मन को शांत रखती है और मैं चाहती हूं कि मेरे भाई की ज़िंदगी में भी यह शांति आए. उन्होंने कहा कि मैंने सुना है चांदी का संबंध चंद्रमा से है, जो शांति, इमोशनल बैलेंस और ठंडक देने वाली एनर्जी का प्रतीक है.
इसलिए, मुझे लगता है कि उन्हें इसकी जरूरत है. हालांकि यह एक राखी ही है, लेकिन मेरा मानना है कि यह शुभ हो सकता है.' चांदी के बारे में परंपरा क्या कहती है? भारतीय घरों में चांदी को पारंपरिक रूप से पवित्रता और शुभता से जोड़ा जाता है और इसका इस्तेमाल अक्सर धार्मिक चीज़ों और त्योहारों के मौकों पर किया जाता है.