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इस साल रक्षाबंधन पर युवाओं के बीच चांदी की राखी का क्रेज

इस साल रक्षाबंधन पर युवाओं के बीच चांदी की राखी का क्रेज ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: हर साल, खासकर त्योहारों के मौसम में बाजार में नए ट्रेंड्स आते हैं. लोग बेसब्री से यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस साल क्या नया है जो उन्हें सबसे अलग दिखा सके. ट्रेंड्स को अपनाते हुए, लोग नए स्टाइल को पारंपरिक तरीकों के साथ मिलाते हैं और सबसे जरूरी बात यह है कि वे ऐसी चीज़ें चुनते हैं जो लंबे समय तक काम आ सकें. इस रक्षाबंधन पर भी ऐसा ही हो रहा है. इस साल सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली राखियों में से एक है सिल्वर राखी, जो कई तरह के डिजाइन और रेंज में उपलब्ध है. हल्की सिल्वर राखी की कीमत 500 से 1000 रुपये के बीच है. स्टर्लिंग सिल्वर राखी 925 से 1100 रुपये की है. और प्रीमियम डिटैचेबल सिल्वर राखी की कीमत 3000 रुपये से शुरू होती है. चांदी की आकर्षक राखी (ETV Bharat) तनिष्क के मैनेजर चंद्र साहू ने बताया कि लोग सिल्वर राखी चुन रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी इसे ज़्यादा खरीद रही है. उनका मानना ​​है कि यह सोने की तुलना में बजट के अनुकूल है और सोने का एक अच्छा विकल्प भी है, क्योंकि यह प्रीमियम लुक देती है. माता-पिता भी इससे सहमत हैं क्योंकि आजकल सोने की कीमतें ज़्यादा हैं और लंबे समय तक चलने के लिए सिल्वर राखी एक बेहतरीन विकल्प है. ऐसा लगता है कि अब लोग रक्षाबंधन को सिर्फ एक धागा बांधने के तौर पर नहीं देखते, वे राखी को पॉज़िटिविटी, सेहत और ऐसी चीज से जोड़ रहे हैं जिसे यादगार के तौर पर संभाल कर रखा जा सके. आजकल, लोग ऐसे तोहफे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जो पर्सनल और खास हों. यहीं पर रक्षाबंधन के तोहफ़ों में चांदी की राखियों को एक खास जगह मिल रही है. त्योहार के आम तोहफ़ों के उलट, जो ज़्यादातर सिर्फ उस दिन तक ही सीमित रहते हैं, नए स्टाइल की राखी एक ऐसी यादगार चीज बन सकती है जो पाने वाले की ज़िंदगी का हिस्सा बनी रहे. चांदी की राखी को ब्रेसलेट या पेंडेंट में बदला जा सकता है, जो त्योहार खत्म होने के काफ़ी समय बाद भी उस खास रक्षाबंधन की याद दिलाता रहे. इस साल रक्षाबंधन पर सिल्वर राखी का क्रेज (ETV Bharat) एक साधारण धागे से यादगार तोहफे तक कॉलेज जाने वाली छात्रा शीतल ने कहा, 'इस साल मैं आम धागे वाली राखी से कुछ अलग चाहती थी, इसलिए मैंने गूगल पर देखा कि आजकल कौन सी राखियां ट्रेंड में हैं, और सिल्वर राखी सबसे ऊपर दिखी. इसलिए, मैंने अपने भाई के लिए सिल्वर राखी चुनी. यह देखने में शानदार लगती है और ज़्यादा खास भी है क्योंकि भाई इसे संभालकर रख सकता है और इस पर नाम या कोड वाला लॉकेट भी बनवा सकता है.'