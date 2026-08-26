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अब राखी से पौधे उगेंगे, फूल खिलेंगे और फल लगेंगे, रक्षाबंधन पर ओडिशा में इको-फ्रेंडली राखी का त्योहार

मिट्टी राखी के अलावा भुवनेश्वर में बीज राखी भी बनाई जाती है. यह सबकुछ पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया गया है.

Rakhi Special: Eco-Friendly Rakhi That Grows Into a Plant, Environment protection Massage
रक्षाबंधन पर ओडिशा का इको-फ्रेंडली राखी का त्योहार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2026 at 7:14 PM IST

8 Min Read
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भुवनेश्वर: रक्षाबंधन भाई-बहन के अटूट प्रेम, पवित्र रिश्ते और एक-दूसरे की रक्षा के वचन का सबसे खास त्योहार है. ऐसे में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ईको फ्रेंडली राखी मार्केट में उपलब्ध हैं.आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि, ओडिशा में तो पर्यावरण संरक्षण के लिए बीज के साथ-साथ मिट्टी से भी राखी बनाई जाती है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो, अब राखी से पौधे उगेंगे, फूल खिलेंगे और फल लगेंगे. यह पर्यावरण को हरा-भरा और सुंदर बनाने और प्रदूषण से छुटकारा दिलाने में बड़ी भूमिका निभाएगी. राखी इस्तेमाल करने के बाद कचरा नहीं बनेगी बल्कि पर्यावरण संतुलन में मदद करेगी. यह राखी भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूत करेगी और प्रकृति की रक्षा और जंगल बनाने का एक सुंदर संदेश देगी.

Rakhi Special: Eco-Friendly Rakhi That Grows Into a Plant, Environment protection Massage
रक्षाबंधन पर ओडिशा का इको-फ्रेंडली राखी का त्योहार (ETV Bharat)

यह राखी जहां भी पड़ेगी, वहां एक पेड़ उगेगा. क्योंकि इसमें कई तरह के बीजों का इस्तेमाल किया गया है. इसका मुख्य मकसद प्रदूषण नहीं बल्कि पर्यावरण की रक्षा करना है.

पर्यावरण के अनुकूल राखी
हर साल लगभग 62 करोड़ नॉन-बायोडिग्रेडेबल राखी का कचरा फेंका जाता है. यह बढ़ती पर्यावरण समस्याओं को बढ़ाता है और लगभग 1.18 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण पैदा करता है.

जैसे-जैसे टिकाऊ जीवन के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, पिछले कुछ सालों में बीज, फूल और दूसरे बायोडिग्रेडेबल मटीरियल से बनी इको-फ्रेंडली राखियां पॉपुलर हो गई हैं. यह राखी न सिर्फ भाई-बहन के बीच प्यार के अटूट बंधन का जश्न मनाती है, बल्कि प्लास्टिक और आर्टिफिशियल राखियों का एक पर्यावरण के लिए सही विकल्प भी देती है.

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रक्षाबंधन पर ओडिशा का इको-फ्रेंडली राखी का त्योहार (ETV Bharat)

राखी कैसे बनती है?
राखी के अलावा भुवनेश्वर में बीज राखी भी बनाई जाती है. इस राखी को बनाने के लिए मोटा कागज, ऑर्गेनिक कॉटन फैब्रिक, कॉटन धागा या जोट धागा, नैचुरल पेपर पल्प और नैचुरल डाई चाहिए. सबसे पहले मोटे कागज या कपड़े को गोल या चौकोर आकार में काटना होता है. बांधने के लिए रखे धागे को हुक की मदद से कागज के पीछे लगाया जाता है. कागज के आगे हुक लगाकर बीजों को एक-एक करके सुंदर फूल या तस्वीर के आकार में सजाया जाता है. कुछ देर सूखने के बाद यह राखी पहनने के लिए तैयार हो जाती है.

पर्यावरण संरक्षण के लिए मिट्टी से भी राखी बनाई जाती है. इसमें सबसे पहले मिट्टी को थोड़ा पानी डालकर गूंधा जाता है. इसके नरम होने के बाद इसमें तुलसी या दूसरे पेड़ों के बीज डाले जाते हैं. फिर इसे गोल या अलग-अलग शेप के छोटे-छोटे टुकड़ों में तैयार किया जाता है. इसमें अलग-अलग डिजाइन तैयार किए जाते हैं. इसके बाद धागे के लिए दोनों तरफ़ दो छोटे छेद किए जाते हैं.

मिट्टी का टुकड़ा सूखने के बाद इसमें सुंदर रंगीन धागे और मोतियों की माला डाली जाती है. इसके बाद राखी पूरी हो जाती है. राखी में इस्तेमाल होने वाला धागा नैचुरल तरीके से तैयार किया जाता है. राखी के साथ दिए गए कागज और ऑर्गेनिक कॉटन को मिट्टी में मिलाने के बाद, उसमें मौजूद बीज अंकुरित होकर पौधे (पेड़) बन जाते हैं.

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रक्षाबंधन पर ओडिशा का इको-फ्रेंडली राखी का त्योहार (ETV Bharat)

पौधे को खूबसूरती से पैक करके रक्षा बंधन पर तोहफे के तौर पर दिया जाता है. इसमें फूल वाले पौधे, दवा वाले पौधे, फल वाले पौधे, घर के लिए बड़े और सजावटी पौधे हैं. बड़े पेड़ों में बरगद, पिजुली, पनस, बेल और आम जैसे पेड़ शामिल हैं. दवा वाले पौधों में कर्पूर तुलसी, काला तुलसी और राम तुलसी शामिल हैं. टेबल टॉप जैसे इनडोर पौधे भी हैं. एयर प्यूरीफायर स्पाइडर प्लांट के साथ कोई भी फूल वाला पौधा लगाया जा सकता है. पौधे को टोकरी में या दूसरे तरीकों से पैक किया जा सकता है.

बीज रक्षा की खासियत यह है कि रक्षा पूर्णिमा पर भाई के हाथ से बांधने के बाद, अगर अगले दिन इसे जमीन में लगाया जाए, तो पौधा उग जाएगा. अमलतास, कुलफा, तुलसी, बीन्स, शिम, पुदीना और कर्दामूल के बीज इको-फ्रेंडली रक्षा में इस्तेमाल होने वाली मुख्य चीज़ें हैं. इसी तरह, कद्दू, शकरकंद, मसूर, तरबूज, सूरजमुखी और दलहनी फसलों का भी इस रक्षा को बनाने में इस्तेमाल होता है.

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ग्राहक बनश्री दास का कहना है कि,, "प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है. हमें भी प्रकृति का कर्ज चुकाना है. हमें राखी से निकलने वाले वेस्ट के बारे में पता नहीं था. जाहिर है, छोटे बच्चों को इस समय तक खास जानकारी नहीं होती. हमें पता चला. हम बच्चों को जागरूक करेंगे.

उन्होंने कहा, "हमें इको-फ्रेंडली राखी के बारे में भी पता नहीं था. हम भविष्य में इस पर ध्यान देंगे." जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण हमारे लिए एक गंभीर समस्या बन गए हैं. हर साल, राखी के बाद बड़ी मात्रा में इस्तेमाल की हुई या बिना इस्तेमाल की राखी वेस्ट हो जाती है.

देश में हर साल औसतन 50 करोड़ से ज्यादा राखी पहनी जाती है. बाद में यह हर जगह गिरती हैं और प्रदूषण फैलाती हैं. राखी बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान और राखी के छेद, खासकर प्लास्टिक, फोम, सिंथेटिक धागा और दूसरे इनऑर्गेनिक सामान पर्यावरण के लिए चिंता का विषय बन गए हैं, जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं. अगर हर राखी से औसतन 2 ग्राम इनऑर्गेनिक-नॉन-डिग्रेडेबल कचरा निकलता है, तो 50 करोड़ से ज़्यादा राखी से 1 हजार मीट्रिक टन कचरा निकल रहा है. ऐसे में पर्यावरणविदों का मानना ​​है कि बीज वाली राखी एक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है.

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रक्षाबंधन पर ओडिशा का इको-फ्रेंडली राखी का त्योहार (ETV Bharat)

वॉलंटियर सागरिका मोहंती ने कहा,, "Gen-Z और Gen-Alpha पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं. हम उन्हें सोशल मीडिया के जरिए जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. हम Gen-Z और Gen-Alpha को राखी जागरूकता में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं. सिर्फ बीज वाली राखी ही नहीं, बल्कि 'वृक्ष बंधन' जैसे कैंपेन के ज़रिए भी स्टूडेंट्स और आम लोगों को पेड़ों को राखी बांधकर सुरक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है."

डेडी लोकू पर जागरूकता
डेडी लोकू बनकर पर्यावरण बचाने का संदेश दे रही सिमरन ने कहा, "मैं न तो लड़का हूं और न ही लड़की. मैं पेड़ की आत्मा हूं. हम पत्थर या प्लास्टिक वाली राखी फेंक देते हैं. इससे पैसे बर्बाद होते हैं और पर्यावरण प्रदूषित होता है. लेकिन बीजों वाली राखी पर्यावरण की रक्षा करेगी और रिश्ते मजबूत करेगी. इस्तेमाल करने के बाद अगर आप इसे ज़मीन में फेंक देंगे, तो यह पेड़ बन जाएगा. यह पेड़ भाई-बहन के प्यार का प्रतीक होगा."

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'डेडी लोकू' एक पेड़ का प्रतीक है. कंधा जनजाति की कुई भाषा में डेडी लोकू का मतलब पेड़ों का रक्षक होता है. डेडी लोकू का मकसद लोगों में पेड़ लगाने, पेड़ गिफ्ट करने और पेड़ों की रक्षा करने के लिए जागरूकता पैदा करना है. राखी के साथ-साथ डेडी लोकू पर्यावरण बचाने की मुहिम में एक आकर्षक प्रतीक के तौर पर लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है. एक छात्र देवी प्रसाद बेहरा ने कहा, "हर साल राखी में बहुत सारा प्लास्टिक इस्तेमाल होता है. जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है.

वहीं, मांची वाली राखी पर्यावरण के अनुकूल हैं. राखी में इस्तेमाल होने वाला सामग्री पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. इसे सभी को मानना ​​चाहिए. भाई-बहन के रिश्ते की निशानी राखी को प्रकृति से जोड़ने की यह कोशिश एक नई जागरूकता पैदा कर रही है."

इको-फ्रेंडली राखी के इस्तेमाल के बारे में जागरूकता
ओडिशा की वोकेशनल ऑर्गनाइजेशन बकुला फाउंडेशन, मध्य प्रदेश की एक संगठन के साथ मिलकर ऐसी ही बदलाव लाने वाली कोशिश कर रही है. इसके फाउंडर सुजीत महापात्रा के मुताबिक, "इको-फ्रेंडली राखी के इस्तेमाल पर जोर देकर अवेयरनेस पैदा की जा रही है. पौधों के साथ बीज या सीड राखी गिफ्ट की जा रही है. उन्होंने कहा कि , राखी तैयार करने का खर्च ठीक-ठाक है. हालांकि, संगठन राखी फ्री में दे रही है." रक्षा बंधन पर राखी पहनने की परंपरा में, सीड राखी के जरिए पर्यावरण को बचाने के बारे में जागरूकता फैलाना स्वागत योग्य कैंपेन है.

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