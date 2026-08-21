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कलकत्ता यूनिवर्सिटी की राखल दा की लंबे समय से बंद ऐतिहासिक कैंटीन, 'राखलदा कैफेबल' के तौर पर फिर से खुली

कलकत्ता यूनिवर्सिटी की राखल दा की लंबे समय से बंद ऐतिहासिक कैंटीन 'राखलदा कैफेबल' के तौर पर फिर से खुली ( ETV Bharat )

कोलकाता: गरमा-गरम 'सिंगारे' (समोसे) की खुशबू, चाय की चुस्कियां और दोस्तों की जोश भरी बातचीत, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का 'रूम 116' कभी ऐसी ही जगह हुआ करती थी. क्लास के बीच ब्रेक में छात्र यहां समय बिताते थे, कोई राजनीतिक बहस में डूबा होता, तो कोई अचानक गाना गाने लगता, और कुछ लोग हाथ में चाय का कप लिए बातचीत में मग्न रहते. इन महफिलों की जान थे 'राखल-दा'—एक ऐसे इंसान जो किसी के लिए चाचा जैसे थे और जिनकी उम्र में दूसरों से काफी अंतर था, फिर भी सबके लिए वे बस 'दादा' (बड़े भाई) ही थे. उनकी कैंटीन ने यूनिवर्सिटी का एक अनोखा कल्चर बनाया था. एक ऐसी याद जो सबके दिलों के करीब थी. समय बदला, उस जानी-पहचानी यूनिवर्सिटी कैंटीन के शटर आखिरकार गिर गए. 2007 में राखल-दा के गुजरने के बाद, कैंटीन बस एक साल और चली और फिर 2008 में हमेशा के लिए बंद हो गई. अठारह लंबे सालों तक, बंद पड़े कमरे नंबर 116 पर धूल जमती रही, लेकिन यादें कभी धुंधली नहीं हुईं. यूनिवर्सिटी के पुराने छात्रों के लिए 'राखल-दा की कैंटीन' आज भी गर्म चाय के प्याले जैसी सुखद याद है. अब उसी कमरे में फिर से रोशनी आ गई है. दरवाज़ों और खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही है. राखल-दा की कैंटीन लौट आई है. हालांकि इस बार कहानी बिल्कुल अलग है. यह उन युवा लड़के-लड़कियों की कहानी है जो आत्मनिर्भर बनने का सपना देख रहे हैं. बौद्धिक रूप से अक्षम युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 'राखल-दाज कैफे-एबल' (Rakhal-da’s Cafe-able) शुरू किया गया है. इस तरह, अठारह साल बाद, बंद दरवाज़ों के खुलने के साथ-साथ, नई संभावनाओं का दरवाजा भी खुल गया है. कैंटीन के इस नए सफर के पीछे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के रिसर्चर डॉ. सुजॉय घोष का हाथ है. वे लंबे समय से बौद्धिक अक्षमता (intellectual disabilities) पर रिसर्च कर रहे हैं. यह पहल उनकी उस सोच का नतीजा है जिसके तहत वे इन लोगों को रिसर्च की दुनिया से निकालकर असल ज़िंदगी में रोज़गार दिलाना चाहते हैं. प्रोफ़ेसर डॉ. सुजॉय घोष कहते हैं, 'पुरानी यादें हमारी विरासत का हिस्सा हैं. 'राखल-दा की कैंटीन' कलकत्ता यूनिवर्सिटी की मशहूर परंपराओं में से एक है. हम पिछले 20 सालों से ऐसे युवाओं के साथ मिलकर रिसर्च कर रहे हैं लेकिन, रिसर्च के नतीजों को असल ज़िंदगी में लागू होने में काफी समय लगता है. उन्हें जल्द से जल्द समाज की मुख्यधारा में लाने की इच्छा से प्रेरित होकर, मैंने हमारे वाइस-चांसलर के सामने एक प्रस्ताव रखा.' वे आगे कहते हैं, 'ये युवा सच में हुनरमंद हैं. वे केक और पेस्ट्री बना रहे हैं और उन्होंने सही ट्रेनिंग भी ली है. अगर कलकत्ता यूनिवर्सिटी उन्हें जगह देती है, तो वे सम्मान के साथ जी सकेंगे और ज़िंदगी में कोई सार्थक मकसद पा सकेंगे.' यूनिवर्सिटी अधिकारियों के सहयोग से वह सपना अब सच हो गया है. प्रोफेसर कहते हैं, 'सबके सहयोग से ही हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं. आज हमने उनके लिए यह मौका सफलतापूर्वक तैयार किया है.' इस कैंटीन में काम करने वाले लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं हैं. यूनिवर्सिटी ने जगह, बिजली और जरूरी लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया है, जबकि वॉलंटरी ऑर्गनाइज़ेशन 'एबल फेबल' (Able Fable) उनकी ट्रेनिंग और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहा है.