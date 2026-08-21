कलकत्ता यूनिवर्सिटी की राखल दा की लंबे समय से बंद ऐतिहासिक कैंटीन, 'राखलदा कैफेबल' के तौर पर फिर से खुली
बौद्धिक रूप से अक्षम युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 'राखल-दा कैफे-एबल' शुरू किया गया है. सौमिता भट्टाचार्जी की रिपोर्ट...
Published : August 21, 2026 at 11:34 AM IST
कोलकाता: गरमा-गरम 'सिंगारे' (समोसे) की खुशबू, चाय की चुस्कियां और दोस्तों की जोश भरी बातचीत, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का 'रूम 116' कभी ऐसी ही जगह हुआ करती थी.
क्लास के बीच ब्रेक में छात्र यहां समय बिताते थे, कोई राजनीतिक बहस में डूबा होता, तो कोई अचानक गाना गाने लगता, और कुछ लोग हाथ में चाय का कप लिए बातचीत में मग्न रहते. इन महफिलों की जान थे 'राखल-दा'—एक ऐसे इंसान जो किसी के लिए चाचा जैसे थे और जिनकी उम्र में दूसरों से काफी अंतर था, फिर भी सबके लिए वे बस 'दादा' (बड़े भाई) ही थे. उनकी कैंटीन ने यूनिवर्सिटी का एक अनोखा कल्चर बनाया था. एक ऐसी याद जो सबके दिलों के करीब थी.
समय बदला, उस जानी-पहचानी यूनिवर्सिटी कैंटीन के शटर आखिरकार गिर गए. 2007 में राखल-दा के गुजरने के बाद, कैंटीन बस एक साल और चली और फिर 2008 में हमेशा के लिए बंद हो गई. अठारह लंबे सालों तक, बंद पड़े कमरे नंबर 116 पर धूल जमती रही, लेकिन यादें कभी धुंधली नहीं हुईं. यूनिवर्सिटी के पुराने छात्रों के लिए 'राखल-दा की कैंटीन' आज भी गर्म चाय के प्याले जैसी सुखद याद है.
अब उसी कमरे में फिर से रोशनी आ गई है. दरवाज़ों और खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही है. राखल-दा की कैंटीन लौट आई है. हालांकि इस बार कहानी बिल्कुल अलग है. यह उन युवा लड़के-लड़कियों की कहानी है जो आत्मनिर्भर बनने का सपना देख रहे हैं. बौद्धिक रूप से अक्षम युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 'राखल-दाज कैफे-एबल' (Rakhal-da’s Cafe-able) शुरू किया गया है. इस तरह, अठारह साल बाद, बंद दरवाज़ों के खुलने के साथ-साथ, नई संभावनाओं का दरवाजा भी खुल गया है.
कैंटीन के इस नए सफर के पीछे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के रिसर्चर डॉ. सुजॉय घोष का हाथ है. वे लंबे समय से बौद्धिक अक्षमता (intellectual disabilities) पर रिसर्च कर रहे हैं. यह पहल उनकी उस सोच का नतीजा है जिसके तहत वे इन लोगों को रिसर्च की दुनिया से निकालकर असल ज़िंदगी में रोज़गार दिलाना चाहते हैं.
प्रोफ़ेसर डॉ. सुजॉय घोष कहते हैं, 'पुरानी यादें हमारी विरासत का हिस्सा हैं. 'राखल-दा की कैंटीन' कलकत्ता यूनिवर्सिटी की मशहूर परंपराओं में से एक है. हम पिछले 20 सालों से ऐसे युवाओं के साथ मिलकर रिसर्च कर रहे हैं लेकिन, रिसर्च के नतीजों को असल ज़िंदगी में लागू होने में काफी समय लगता है.
उन्हें जल्द से जल्द समाज की मुख्यधारा में लाने की इच्छा से प्रेरित होकर, मैंने हमारे वाइस-चांसलर के सामने एक प्रस्ताव रखा.' वे आगे कहते हैं, 'ये युवा सच में हुनरमंद हैं. वे केक और पेस्ट्री बना रहे हैं और उन्होंने सही ट्रेनिंग भी ली है. अगर कलकत्ता यूनिवर्सिटी उन्हें जगह देती है, तो वे सम्मान के साथ जी सकेंगे और ज़िंदगी में कोई सार्थक मकसद पा सकेंगे.'
यूनिवर्सिटी अधिकारियों के सहयोग से वह सपना अब सच हो गया है. प्रोफेसर कहते हैं, 'सबके सहयोग से ही हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं. आज हमने उनके लिए यह मौका सफलतापूर्वक तैयार किया है.' इस कैंटीन में काम करने वाले लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं हैं. यूनिवर्सिटी ने जगह, बिजली और जरूरी लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया है, जबकि वॉलंटरी ऑर्गनाइज़ेशन 'एबल फेबल' (Able Fable) उनकी ट्रेनिंग और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहा है.
कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर आशुतोष घोष कहते हैं, 'राखल-दा की कैंटीन' को एक नए नजरिए के साथ फिर से शुरू किया जा रहा है. मुझे खुशी है कि हम इन युवाओं के लिए यहाँ एक मौका बना पाए हैं. ऐसे लोग जिन्हें शायद कहीं और काम खोजने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता.' वे आगे कहते हैं, 'मुझे उम्मीद है कि हमारे छात्र और दूसरे विजिटर्स इसे 'राखल-दा की कैंटीन' मानकर यहाँ आएँगे, यहाँ मिलने वाली सर्विस की तारीफ करेंगे और इन वर्कर्स को अपना सपोर्ट देंगे.'
'एबल फेबल' नाम की वॉलंटरी संस्था की सेक्रेटरी लिपिका भट्टाचार्य ने बताया कि इस पहल का मकसद सिर्फ़ ट्रेनिंग देना नहीं, बल्कि असल में रोजगार पैदा करना है. वह कहती हैं, 'हम समाज की मुख्यधारा में ही रोजगार के मौके बनाना चाहते हैं, न कि अलग-थलग रहकर.'
सात-आठ युवा कैंटीन में काम करेंगे और सैंडविच, केक, पिज़्ज़ा ब्रेड और कुलचा जैसी चीज़ें बनाएंगे. उनकी ट्रेनिंग में प्रोफेशनल शेफ सुशांत बिस्वास शामिल हैं. लिपिका बताती हैं, 'वह पहले आईटीसी में काम करते थे.' अब वह पूरी तरह से ट्रेंड प्रोफेशनल शेफ हैं और समय निकालकर ट्रेनिंग देने आते हैं. हमारी किचन उनकी देखरेख में चलेगी.'
कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र विक्रमादित्य गुहराय, राखल-दा की कैंटीन के पुराने दिनों के गवाह हैं. उनके लिए यह जगह लोगों के मिलने-जुलने का केंद्र थी. पुरानी यादें ताज़ा करते हुए वह कहते हैं, 'हमारे लिए यह एक 'वॉटरिंग होल' जैसा था. यानी दोस्तों के साथ समय बिताने और बातचीत करने की जगह.
उस समय मैं जर्नलिज़्म में मास्टर्स कर रहा था. जब भी दोपहर में ब्रेक मिलता, मैं यहाँ आ जाता था. हम पूरी-पूरी टेबल और बेंच घेर लेते थे और जोश-भरी बातचीत करते थे. गाने-बजाने, कहानियों और इस बात पर गरमा-गरम चर्चाओं का दौर चलता था कि कौन किस 'बीट' को कवर कर रहा है या कौन-सी रिपोर्ट फाइल हो रही है—और इन सबके साथ चाय और 'सिंगारा' (समोसा) का सिलसिला चलता रहता था.'
आज, उसी जगह पर नई पीढ़ी के युवा लड़के-लड़कियाँ अपने काम के जरिए अपनी पहचान बनाएंगे. जैसा कि विक्रमादित्य कहते हैं, 'जिन लोगों को समाज अक्सर किनारे कर देता है या 'दिव्यांग' कहकर दूर रखता है, वे अब मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं. वे हर दिन यूनिवर्सिटी के छात्रों और फैकल्टी सदस्यों से मिलेंगे-जुलेंगे.'
वे आगे कहते हैं, 'यहाँ आपको पूरी प्रक्रिया देखने को मिलेगी. उनके खाना बनाने और उसे परोसने के तरीके से लेकर हिसाब-किताब संभालने तक. यह किसी इन-हाउस सेटिंग से बिल्कुल अलग है. यह 'ऑन-द-जॉब' अनुभव है, एक बिल्कुल नई बात.'
इस तरह राखल-दा की कैंटीन को फिर से शुरू करना सिर्फ़ पुरानी यादों को ताजा करने से कहीं ज़्यादा है. उन जानी-पहचानी दीवारों के बीच जो कभी चाय के कप, 'सिंगारा' और आम बातचीत के लिए जानी जाती थीं. एक नई कहानी बन रही है. अपने पैरों पर खड़े होने, सम्मान के साथ जीने और समाज की मुख्यधारा में जगह बनाने की कहानी. जब इन नए लोगों के सपने राखल-दा की विरासत के साथ मिलते हैं, तो कमरा नंबर 116 एक बार फिर यह कहता हुआ लगता है. बातचीत कभी खत्म नहीं होती, बस कहानी बदल जाती है.