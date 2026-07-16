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जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, कहा अब जीत मिलेगी

हीं 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से संसद तक पैदल मार्च निकलने का ऐलान किया है.

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जंतर-मंतर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 16, 2026 at 7:20 PM IST

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नई दिल्ली: लगातार 19 दिन से जंतर मंतर पर यहां भूख हड़ताल कर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मिलने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे. उन्होंने छात्र आंदोलन का समर्थन किया.

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि वर्तमान की सरकार तानाशाह है और वह तो चाहती है कि आंदोलनकारी की मौत हो जाए. 19 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की भी काफी चिंता है. सरकार अगर कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों को नहीं मानती तो सामाजिक लोगों को आगे जाकर इनका समर्थन करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक ने पर्यावरण के लिए कितने महीने का आंदोलन किया था जो की पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था उसी तरह कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है. लेकिन वर्तमान की तानाशाही और उद्योगपतियों की सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. छात्रों द्वारा किए जाने वाला यहां आंदोलन वैचारिक क्रांति से ही आगे बढ़ सकता है. दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति वैचारिक क्रांति है. अब वैचारिक क्रांति आ गई है और उम्मीद है कि जल्दी जीत मिल जाएगी.

सोनम वांगचुक से मिले टिकैत (ETV Bharat)

टिकैत ने कहा कि सरकार छात्रों के ऊपर कई तरीके के आरोप लगा रही है. उन्हें दहशतगर्द कहा जा रहा है. लेकिन आंदोलनकारी को डरने की जरूरत नहीं है सरकार का काम है ताकि उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन न किया जाए.

राकेश ने आगे कहा कि उम्मीद करते हैं कि जल्दी धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा देंगे. उन्होंने ये भी कहा कि चाहे सरकार बीजेपी की रहे लेकिन प्रधानमंत्री को अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा. वैचारिक क्रांति से ही परिवर्तन आयेंगे. जिसका सफल रूप जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है.

बता दें कि 20 को कॉकरोच नता पार्टी ने जंतर मंतर से संसद तक पैदल मार्च निकलने का ऐलान किया है. आज, 16 जुलाई को कई राजनीतिक चेहरे सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे जिसमें सपा नेता डिंपल यादव, आम आदमी पार्टी के नेता अरविन्द केजरीवाल और संजय सिंह भी शामिल हैं.

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RAKESH TIKAIT AT JANTAR MANTAR

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