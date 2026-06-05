सीएम विजय ने निभाया गठबंधन धर्म, खाली हो रही राज्यसभा सीट कांग्रेस को दी, कहा...
राज्य की डीएमके पार्टी ने टीवीके पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह बीजेपी से मुकाबला नहीं करना चाहती.
Published : June 5, 2026 at 8:55 AM IST
चेन्नई: राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए राजनीतिक दल अपने-अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं. भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने गुरुवार को कैंडिडिट की लिस्ट भी जारी कर दी. वहीं, तमिलनाडु की टीवीके (TVK) सरकार इस संबंध में एक बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने राज्य की एकमात्र खाली हो रही राज्यसभा सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है. बात यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि शुरू होती है.
जानकारी के मुताबिक सीएम विजय ने यह सीट अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस को देने का ऐलान किया है. इस घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई. बता दें, तमिलनाडु की विजय सरकार कांग्रेस के समर्थन से ही बनी है. इसलिए उसका सपोर्ट करना इनकी जरूरत बन गया है.
एनडीटीवी की एक खबर के मुताबिक इस बात की घोषणा कांग्रेस के सीनियर लीडर और तमिलनाडु के प्रभारी गिरीश चोडनकर की सीएम विजय से मुलाकात के बाद की गई. अब यह देखना होगा कि कांग्रेस इस सीट पर किसको प्रत्याशी बनाती है. वहीं, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि पार्टी प्रवीण चक्रवर्ती को उम्मीदवार बनाने के पक्ष में है. प्रवीण चक्रवर्ती वहीं शख्स हैं, जिन्होंने राज्य में कांग्रेस और टीवीके (TVK) के गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
एआईएडीएमके नेता सीवी षणमुगम के तमिलनाडु विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद संसद से यह सीट खाली हो गई थी, क्योंकि उन्हें सांसदी से इस्तीफा दे दिया था. कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया. कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि ने कहा कि इससे पार्टी की सदन में आवाज मजबूत होगी. इसके साथ-साथ बीजेपी का जमकर मुकाबला भी किया जाएगा.
डीएमके ने कांग्रेस से बनाई दूरी
वहीं, राज्य की पूर्व डीएमके सरकार ने कांग्रेस से दूरी बनाने का फैसला किया है. उन्होंने कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप भी लगाया. पार्टी प्रवक्ता ए सरवनन ने कहा कि टीवीके संसद में भारतीय जनता पार्टी से सीधे टकराव नहीं चाहती. इस वजह से कांग्रेस को यह भूमिका निभाने में मदद कर रही है. डीएमके के इस आरोप पर टीवीके पार्टी ने कहा कि यह आरोप सरासर निराधार हैं. उन्होंने यह फैसला सिर्फ गठबंधन को मजबूती देने के लिए किया है. हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन है. संसद में एक सांसद लेकर हम क्या ही करेंगे. इसके चलते कांग्रेस को यह मौका दिया गया.
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