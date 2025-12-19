ETV Bharat / bharat

राज्यसभा का 269वां सत्र संपन्न: 92 घंटे चली कार्यवाही, तय लक्ष्य से 21% अधिक हुआ कामकाज

शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही कुल मिलाकर लगभग 92 घंटे चली. इस सत्र की उत्पादकता 121 प्रतिशत रही.

Parliament winter session
संसद के विंटर सेशन के दौरान शुक्रवार, 19 दिसंबर, 2025 को राज्यसभा में राष्ट्रगान के दौरान सदस्य खड़े हैं. (PTI)
ETV Bharat Hindi Team

December 19, 2025

Updated : December 19, 2025 at 2:05 PM IST

गौतम देबरॉय.

नई दिल्ली: राज्यसभा का 269 वां सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (adjourned sine die) कर दिया गया. राज्यसभा सचिवालय के अनुसार, इस सत्र में शून्यकाल के नोटिसों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई. प्रतिदिन औसतन 84 से अधिक नोटिस प्राप्त हुए, जो पिछले दो सत्रों की तुलना में लगभग 31 प्रतिशत अधिक है. सदन की कार्यवाही कुल मिलाकर लगभग 92 घंटे चली. इस सत्र की उत्पादकता 121 प्रतिशत रही.

सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा करते हुए, राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा कि आज समाप्त हुआ यह सत्र बहुत ही उत्पादक रहा. राधाकृष्णन ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि आने वाले सत्रों में भी हमें इसी तरह की सार्थक चर्चाएं देखने को मिलेंगी."

हालांकि, उन्होंने कहा कि गुरुवार की बैठक के दौरान विपक्षी सदस्यों द्वारा नारेबाजी करने, तख्तियां दिखाने, जवाब दे रहे मंत्री के भाषण में बाधा डालने और कागज फाड़कर सदन के बीचों-बीच (वेल) फेंकने की घटना पर नाराजगी भी जतायी. उन्होंने कहा, "मैं तहे दिल से उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य आत्मचिंतन करेंगे और भविष्य में इस तरह के अनियंत्रित व्यवहार को नहीं दोहराएंगे."

Parliament winter session
संसद के विंटर सेशन के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू, गिरिराज सिंह और अन्य. (PTI)

सभापति ने आगे कहा, "इस गरिमामयी सदन में अपने पहले संबोधन में मैंने सदन के सुचारू संचालन के लिए आप सभी से सहयोग मांगा था. मैंने आप सभी से प्रश्नकाल, विशेष उल्लेख और शून्यकाल जैसे हर संसदीय माध्यम का ईमानदारी से उपयोग करने का आग्रह किया था. मुझे खुशी है कि इस शीतकालीन सत्र के दौरान महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में माननीय सदस्यों ने पीठ के साथ सहयोग किया."

सभापति ने बताया कि विधायी कार्यों को निपटाने के लिए सांसदों ने सदन ने पांच दिनों तक देर तक बैठने या लंच ब्रेक छोड़ने की सहमति दी. राधाकृष्णन ने कहा कि इस सत्र में शून्यकाल के नोटिसों की संख्या अभूतपूर्व रही. प्रतिदिन औसतन 84 से अधिक नोटिस प्राप्त हुए, जो पिछले दो सत्रों की तुलना में लगभग 31 प्रतिशत अधिक है.

राज्यसभा सांसदों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, "शून्यकाल के दौरान वास्तव में उठाए गए मामलों की संख्या ने पिछले सभी पैमानों को पीछे छोड़ दिया. इस बार प्रतिदिन औसतन 15 से अधिक मामले उठाए गए, जो पिछले दो सत्रों के मुकाबले लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि है. हमें यह अच्छा काम जारी रखना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि इस महान राष्ट्र के लोग हमें लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में देखते हैं."

Parliament winter session
संसद के विंटर सेशन के दौरान उपसभापति हरिवंश, मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश. (PTI)

राज्यसभा के 269वें सत्र से जुड़ी मुख्य बातें:

  • राज्यसभा का 269वां सत्र कुल लगभग 92 घंटों तक चला
  • इस सत्र की कार्य उत्पादकता (Productivity) 121 प्रतिशत रही
  • इस सत्र में शून्यकाल (Zero Hour) के नोटिसों की संख्या अभूतपूर्व रही
  • प्रतिदिन औसतन 84 से अधिक शून्यकाल नोटिस प्राप्त हुए
  • राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा दो दिनों तक चली
  • 'वंदे मातरम' गीत पर हुई इस चर्चा में 82 सदस्यों ने भाग लिया

सांसदों की प्रशंसा करते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि उन सभी ने सार्थक बहस और चर्चाओं के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सदन के हर दिन, हर घंटे, हर मिनट और हर सेकंड का उपयोग करने के उनके आह्वान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "सदन ने 8 विधेयक पारित/वापस किए और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 से संबंधित एक वैधानिक प्रस्ताव अपनाया, जिसमें कुल 212 सदस्यों ने भाग लिया."

Parliament winter session
दाईं ओर से, शिवसेना (UBT) MP प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस MP इमरान प्रतापगढ़ी और अन्य, संसद के विंटर सेशन के दौरान. (PTI)

राधाकृष्णन ने कहा, "मुझे इस संबंध में सदस्यों द्वारा दिखाए गए उत्साह को देखकर खुशी हो रही है. इस सत्र के दौरान 59 गैर-सरकारी विधेयक पेश किए गए, जो एक उल्लेखनीय संख्या है। प्रत्येक गैर-सरकारी विधेयक और प्रस्ताव पर हुई चर्चा में 22 सदस्यों ने भाग लिया." इस सत्र में 58 तारांकित प्रश्न (Starred questions), 208 शून्यकाल प्रस्तुतियां (Zero Hour Submissions) और 87 विशेष उल्लेख दर्ज किए गए.

