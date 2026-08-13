खड़गे के भाषण के बाद बीजेपी ने कराया था मंच का 'शुद्धिकरण'! आरोप पर राज्यसभा में भारी हंगामा
सदन के नेता जेपी नड्डा और सभापति सीपी राधाकृष्णन ने छुआछूत की निंदा करते हुए मामले की जांच के आदेश दिए. क्या है विवाद, पढ़ें.
Published : August 13, 2026 at 1:21 PM IST
नयी दिल्लीः राज्यसभा में गुरुवार को उस समय हंगामा हो गया, जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया. खड़गे ने कहा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिस मंच से उन्होंने रैली को संबोधित किया था, बीजेपी ने बाद में उसका 'शुद्धीकरण' करवाया. खड़गे ने 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के हिस्से के रूप में 8 अगस्त को रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक रैली को संबोधित किया था.
सदन में इस घटना का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा- "मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि मैंने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में भाषण दिया था, जहां लाखों लोग आए थे. मैंने वहां किसी समुदाय या धर्म का नाम नहीं लिया. मैंने सिर्फ लोगों की समस्याओं के बारे में बात की थी. लेकिन मेरे भाषण के बाद, बीजेपी से जुड़े लोगों ने उस मंच का 'शुद्धीकरण' संस्कार किया. आपने शायद इसके बारे में अखबारों में पढ़ा होगा. क्या लोकतंत्र में चीजें इस तरह होनी चाहिए? आप संविधान की रक्षा कैसे कर रहे हैं?"
इसके जवाब में, सदन के नेता जेपी नड्डा ने इस कथित घटना की निंदा की और साफ कहा कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों में विश्वास नहीं रखती. नड्डा ने यह भी कहा कि बीजेपी मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा लगाए गए आरोपों की जरूर जांच करेगी. बीजेपी नेता ने कहा, "खड़गे जी ने जो कहा है वह वाकई चिंता का विषय है- न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए, बल्कि हम सभी के लिए. खड़गे जी ने कहा कि ऐसा करने वाले बीजेपी के लोग थे. मैं यह बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती है."
उन्होंने आगे कहा, "फिर भी, क्योंकि आपने यह मुद्दा उठाया है, हम इसकी जांच करवाएंगे. लेकिन मैं फिर से दोहराता हूं कि बीजेपी ऐसी हरकतों का समर्थन या बढ़ावा नहीं देती. यह हम सभी के लिए दुख की बात है."
इस बीच, विपक्ष के नेता खड़गे दोबारा खड़े हुए और उन्होंने कहा कि वह इस घटना को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते. उन्होंने कहा, "मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता. मैं कई सालों से इस सदन में हूं, लेकिन मैं कभी किसी के सामने यह कहकर मदद मांगने नहीं खड़ा हुआ कि मैं अनुसूचित जाति या दलित हूं. मुझमें लड़ने की ताकत है, और मैं लड़ता हूं. लेकिन जब आप मेरे साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, तो आप मेरा अपमान और मुझे नीचा दिखाते हैं."
राज्यसभा को संबोधित करते हुए, सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सभी सदस्य छुआछूत की निंदा करते हैं. उन्होंने कहा, "हम सभी, चाहे किसी भी पार्टी या विचारधारा के हों, इसकी निंदा करते हैं. हम सब छुआछूत की निंदा करते हैं, और हम सभी पहले से ही 'पवित्र' हैं. किसी को भी हमें बार-बार पवित्र करने की कोई जरूरत नहीं है."
सभापति ने सरकार से इन आरोपों की जांच करने का भी अनुरोध किया और कहा कि यदि आरोप सच हैं, तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा, "मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि जिन लोगों ने यह गलत काम किया है, उनकी जांच की जानी चाहिए, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए. इस पर कोई दूसरी राय नहीं है."
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