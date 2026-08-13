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खड़गे के भाषण के बाद बीजेपी ने कराया था मंच का 'शुद्धिकरण'! आरोप पर राज्यसभा में भारी हंगामा

नयी दिल्लीः राज्यसभा में गुरुवार को उस समय हंगामा हो गया, जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया. खड़गे ने कहा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिस मंच से उन्होंने रैली को संबोधित किया था, बीजेपी ने बाद में उसका 'शुद्धीकरण' करवाया. खड़गे ने 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के हिस्से के रूप में 8 अगस्त को रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक रैली को संबोधित किया था.

सदन में इस घटना का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा- "मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि मैंने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में भाषण दिया था, जहां लाखों लोग आए थे. मैंने वहां किसी समुदाय या धर्म का नाम नहीं लिया. मैंने सिर्फ लोगों की समस्याओं के बारे में बात की थी. लेकिन मेरे भाषण के बाद, बीजेपी से जुड़े लोगों ने उस मंच का 'शुद्धीकरण' संस्कार किया. आपने शायद इसके बारे में अखबारों में पढ़ा होगा. क्या लोकतंत्र में चीजें इस तरह होनी चाहिए? आप संविधान की रक्षा कैसे कर रहे हैं?"

इसके जवाब में, सदन के नेता जेपी नड्डा ने इस कथित घटना की निंदा की और साफ कहा कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों में विश्वास नहीं रखती. नड्डा ने यह भी कहा कि बीजेपी मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा लगाए गए आरोपों की जरूर जांच करेगी. बीजेपी नेता ने कहा, "खड़गे जी ने जो कहा है वह वाकई चिंता का विषय है- न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए, बल्कि हम सभी के लिए. खड़गे जी ने कहा कि ऐसा करने वाले बीजेपी के लोग थे. मैं यह बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती है."

उन्होंने आगे कहा, "फिर भी, क्योंकि आपने यह मुद्दा उठाया है, हम इसकी जांच करवाएंगे. लेकिन मैं फिर से दोहराता हूं कि बीजेपी ऐसी हरकतों का समर्थन या बढ़ावा नहीं देती. यह हम सभी के लिए दुख की बात है."