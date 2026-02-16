ETV Bharat / bharat

राज्यसभा चुनाव: साकेत गोखले की हो सकती है छुट्टी! पत्रकार तृणमूल टिकट की रेस में

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में अभी कुछ समय बाकी है. 2026 के चुनावी महासंग्राम से पहले राज्य की राजनीति इस समय राज्यसभा चुनाव में व्यस्त है. राज्य के चार राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल अगले मार्च में खत्म हो रहा है. ऐसे में अब सत्तारूढ़ दल के भीतर इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि इन चार सीटों पर तृणमूल कांग्रेस किसे भेजेगी.

पत्रकारों को तृणमूल का टिकट

राजनीतिक हलकों में यह सुनने को मिल रहा है कि इस चुनाव में तृणमूल खेमा बड़ा बदलाव करने जा रहा है. रविवार तक जो समीकरण था वह एक ही रात में बदल रहा है. सबसे बड़े आश्चर्य के तौर पर एक पत्रकार का नाम सामने आ रहा है. तृणमूल सूत्रों के मुताबिक, निवर्तमान सांसद और सामाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले को दोबारा टिकट मिलने की संभावना बहुत कम है. इसके बजाय, पार्टी उस सीट के लिए मीडिया से जुड़े किसी परिचित चेहरे को चुन सकती है.

तृणमूल कांग्रेस की राजनीति में पत्रकारों को राज्यसभा भेजने की परंपरा नई नहीं है. अतीत में, ममता बनर्जी की पार्टी ने कुणाल घोष जैसे पत्रकारों को संसद के ऊपरी सदन में भेजा है. हाल के वर्षों में राज्यसभा पहुंचीं तृणमूल नेता सागरिका घोष असल में एक पत्रकार हैं. उसी सिलसिले को जारी रखते हुए माना जा रहा है कि इस बार भी किसी पत्रकार को राज्यसभा में पार्टी का चेहरा चुना जा सकता है. हालांकि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अभी भी इस बारे में चुप्पी साधे हुए है कि वह पत्रकार कौन है, लेकिन अटकलें तेज हैं.

कौन सूची से हो रहा है बाहर

हालांकि साकेत गोखले पिछले कुछ वर्षों में अखिल भारतीय स्तर पर पार्टी के लिए सोशल मीडिया और विभिन्न मुद्दों पर मुखर रहे हैं, लेकिन इस बार वह पार्टी समीकरण में पिछड़ सकते हैं. अगर साकेत गोखले को टिकट नहीं मिला तो उनके द्वारा छोड़ी गई सीट पर किसी पत्रकार या मीडियाकर्मी के आने की संभावना सबसे प्रबल है.

वहीं, एक और निवर्तमान राज्यसभा सांसद रीताब्रत बनर्जी को लेकर नए राजनीतिक समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं. वामपंथी छात्र राजनीति से उभरे और बाद में तृणमूल में शामिल हुए ऋतब्रत को इस बार राज्यसभा नहीं भेजा जा सकता है. तृणमूल सूत्रों के मुताबिक, पार्टी उन्हें 2026 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारने की योजना बना रही है.

पार्टी संगठनात्मक कार्यों में उनके अनुभव और वाकपटुता का इस्तेमाल विधानसभा में विपक्षी दलों से मुकाबला करने के लिए करना चाहती है. ऐसे में रीताब्रता द्वारा खाली की गई राज्यसभा सीट पर किसी नए चेहरे के आने की प्रबल संभावना है.

सूची में कौन हैं?

मौसम बेनजीर नूर की सीट में भी बदलाव हो सकता है. कांग्रेस से तृणमूल में शामिल हुईं मौसम नूर पिछली बार राज्यसभा गईं थीं. लेकिन मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में अल्पसंख्यक समीकरण और आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ऐसी खबरें हैं कि इस बार उस सीट के लिए एक नई महिला चेहरे, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय से किसी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है. इस मामले में, लंबे समय से पार्टी के किसी नेता या समाज के किसी प्रमुख चेहरे को चुना जा सकता है.