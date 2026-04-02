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आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को कानूनी दर्जा देने वाला बिल राज्यसभा में पास

राज्यसभा ने अमरावती बिल पास कर दिया, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी को कानूनी मान्यता देने की दिशा में एक अहम कदम है. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: एक और अहम कदम उठाते हुए, आंध्र प्रदेश की सपनों की राजधानी अमरावती के लिए कानूनी गारंटी दी गई है. गुरुवार को राज्यसभा ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक को मंज़ूरी दे दी, जिसका मकसद अमरावती को राज्य की राजधानी का कानूनी दर्जा देना है. बुधवार को यह बिल लोकसभा में पास हो गया था. राज्यसभा में मंजूरी के बाद, बिल पूर्वव्यापी (post facto ratification) के लिए यूनियन कैबिनेट के सामने जाएगा. फिर इसे राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिए भेजा जाएगा. इसके बाद, अमरावती के स्टेटस को फ़ॉर्मल बनाने के लिए एक गज़ट नोटिफ़िकेशन जारी किया जाएगा. लेकिन, जब अपर हाउस में अमरावती कानून बनाना बिल पर चर्चा शुरू हुई, तो कांग्रेस सदस्यों ने इसे तीन बार ब्लॉक किया, जिसके बाद आखिर में इसे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में पेश किया. 'तेलुगु लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन': राममोहन नायडू

केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि यह दिन सभी तेलुगु लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन के तौर पर याद किया जाएगा, और अमरावती इतिहास में लोगों की राजधानी के तौर पर याद किया जाएगा. उन्होंने कहा, "अमरावती के लिए वैधता विधेयक पेश होने पर सभी तेलुगु लोगों को गर्व है. हमारे नेता ने हमें मुश्किलों को मौकों में बदलना सिखाया. हम आंध्र प्रदेश की राजधानी के बारे में लोगों को स्पष्टता दे रहे हैं." उन्होंने कहा कि बंटवारे के दौरान, एक राज्य की राजधानी बनी रही जबकि दूसरे की राजधानी चली गई, जिससे दिक्कतें पैदा हुईं. पिछले उदाहरणों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बिना किसी दिक्कत के तीन राज्य बने थे. नायडू ने कहा कि बंटवारे के समय आंध्र प्रदेश में 16,000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा था और पांच करोड़ लोग उम्मीद से मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तरफ देख रहे थे. उन्होंने राज्य को विजन और दिशा देने का श्रेय उन्हें दिया. उन्होंने यह भी कहा कि किसानों ने राजधानी के निर्माण के लिए स्वेच्छा से जमीन दी है, जबकि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार पर तीन राजधानियों के प्रस्ताव से भ्रम पैदा करने और प्रदर्शनकारी किसानों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया.