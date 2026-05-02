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BJP में शामिल होते ही घिरे राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, पंजाब में दो केस दर्ज, हो सकते हैं गिरफ्तार

ऐसी जानकारी है कि पंजाब पुलिस दिल्ली पहुंच चुकी है और किसी भी समय संदीप पाठक की गिरफ्तारी संभव मानी जा रही है.

राज्यसभा सांसद संदीप पाठक
राज्यसभा सांसद संदीप पाठक (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 2, 2026 at 11:37 AM IST

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Updated : May 2, 2026 at 12:18 PM IST

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) छोड़कर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. पंजाब के अलग-अलग जिलों में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में दो केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें गैर-जमानती धाराएं लगाई गई हैं.

25 अप्रैल को बीजेपी में हुए थे शामिल

राजनीतिक हलकों में उस वक्त हलचल मच गई थी जब 25 अप्रैल को संदीप पाठक ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत अन्य नेताओं के साथ भाजपा जॉइन की थी. उनके साथ राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत साहनी, राजेंद्र गुप्ता व स्वाति मालीवाल भी शामिल हुए थे. इस सामूहिक दलबदल को लेकर पहले ही सियासी माहौल गर्म था और अब कानूनी कार्रवाई ने इसे और तीखा बना दिया है.

केजरीवाल के ‘चाणक्य’ माने जाते थे संदीप पाठक

अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले संदीप पाठक पार्टी के अंदर रणनीतिकार की भूमिका में थे. पंजाब विधानसभा चुनाव में उनकी रणनीति को आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत का बड़ा कारण माना गया था. यहां तक कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तब जिन चुनिंदा लोगों को उनसे मिलने की अनुमति थी, उनमें संदीप पाठक भी शामिल थे. इसी वजह से उन्हें पार्टी का चाणक्य कहा जाने लगा था.

पार्टी के अंदर बढ़ी नाराजगी

हालांकि समय के साथ उनकी स्थिति पार्टी में कमजोर पड़ती गई. उन्हें पंजाब प्रभारी पद से हटाकर छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया, जबकि मनीष सिसोदिया को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई. इस बदलाव से संदीप पाठक नाराज थे. इसके अतिरिक्त 2025 के दिल्ली चुनाव में पार्टी की हार के बाद भी उनकी रणनीति पर सवाल उठने लगे थे, जिससे उनका कद और प्रभावित हुआ. छत्तीसगढ़ के रहने वाले संदीप पाठक ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है. वह आईआईटी दिल्ली में कार्यरत थे, लेकिन नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और आम आदमी पार्टी से जुड़े.

क्या राजनीतिक पाला बदलने के बाद बढ़ी कार्रवाई

AAP छोड़ने वाले उद्योगपति राजिंदर गुप्ता की कंपनी पर भी कार्रवाई ने विवाद को और हवा दी है. पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) ने बरनाला स्थित ट्राईडेंट इंडस्ट्री की यूनिट पर छापा मारा, जिसके बाद कंपनी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया.

हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस

ट्राईडेंट ग्रुप की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही Punjab Pollution Control Board (PPCB) ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि 4 मई तक कंपनी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

सियासत में बढ़ता टकराव

एक तरफ संदीप पाठक पर दर्ज केस और गिरफ्तारी की आशंका, दूसरी तरफ उद्योगपति पर कार्रवाई इन घटनाओं ने पंजाब व राष्ट्रीय राजनीति में टकराव को और तेज कर दिया है. आने वाले दिनों में यह मामला और ज्यादा राजनीतिक रंग ले सकता है.

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Last Updated : May 2, 2026 at 12:18 PM IST

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