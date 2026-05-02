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BJP में शामिल होते ही घिरे राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, पंजाब में दो केस दर्ज, हो सकते हैं गिरफ्तार

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) छोड़कर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. पंजाब के अलग-अलग जिलों में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में दो केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें गैर-जमानती धाराएं लगाई गई हैं.

25 अप्रैल को बीजेपी में हुए थे शामिल

राजनीतिक हलकों में उस वक्त हलचल मच गई थी जब 25 अप्रैल को संदीप पाठक ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत अन्य नेताओं के साथ भाजपा जॉइन की थी. उनके साथ राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत साहनी, राजेंद्र गुप्ता व स्वाति मालीवाल भी शामिल हुए थे. इस सामूहिक दलबदल को लेकर पहले ही सियासी माहौल गर्म था और अब कानूनी कार्रवाई ने इसे और तीखा बना दिया है.



केजरीवाल के ‘चाणक्य’ माने जाते थे संदीप पाठक

अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले संदीप पाठक पार्टी के अंदर रणनीतिकार की भूमिका में थे. पंजाब विधानसभा चुनाव में उनकी रणनीति को आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत का बड़ा कारण माना गया था. यहां तक कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तब जिन चुनिंदा लोगों को उनसे मिलने की अनुमति थी, उनमें संदीप पाठक भी शामिल थे. इसी वजह से उन्हें पार्टी का चाणक्य कहा जाने लगा था.

पार्टी के अंदर बढ़ी नाराजगी

हालांकि समय के साथ उनकी स्थिति पार्टी में कमजोर पड़ती गई. उन्हें पंजाब प्रभारी पद से हटाकर छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया, जबकि मनीष सिसोदिया को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई. इस बदलाव से संदीप पाठक नाराज थे. इसके अतिरिक्त 2025 के दिल्ली चुनाव में पार्टी की हार के बाद भी उनकी रणनीति पर सवाल उठने लगे थे, जिससे उनका कद और प्रभावित हुआ. छत्तीसगढ़ के रहने वाले संदीप पाठक ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है. वह आईआईटी दिल्ली में कार्यरत थे, लेकिन नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और आम आदमी पार्टी से जुड़े.