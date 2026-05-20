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राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुनवाई कल

सांसद राघव चड्ढा ने याचिका में कहा उनकी तस्वीरों और वीडियो को अनाधिकृत रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है.

राघव चड्ढा ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
राघव चड्ढा ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 20, 2026 at 10:34 PM IST

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी छोड़कर हाल ही में बीजेपी का दामन थामने वाले सांसद राघव चड्ढा ने अपने व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच कल यानि 21 मई को सुनवाई करेगी. राघव चड्ढा ने अपनी याचिका में कहा है कि एआई और डीपफेक तकनीक का उपयोग कर उनकी तस्वीरों और वीडियो अनाधिकृत रूप से इस्तेमाल किए जा रहे हैं. उनके मॉर्फ किए हुए चेहरे का इस्तेमाल उनके कथित भाषणों के लिए किया जा रहा है.

दरअसल, इससे पहले हाईकोर्ट कई नामचीन हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है. हाईकोर्ट कांग्रेस नेता शशि थरूर, अभिनेता अर्जुन कपूर, तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर, पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण, फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव, फिल्म अभिनेत्री काजोल फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय को लेकर आदेश चुका है.

इसके अलावा आंध्रप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया हाईकोर्ट ने दिया था.

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