राघव चड्ढा राज्यसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष नियुक्त
आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए राघव चड्ढा को राज्यसभा की प्रतिष्ठित याचिका समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
By PTI
Published : May 23, 2026 at 8:09 PM IST
नई दिल्ली : हाल में आम आदमी पार्टी (आप) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को इस सदन की याचिका समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने याचिका समिति का पुनर्गठन करने के बाद सदन के 10 सदस्यों को इस समिति के लिए नामित किया.
Rajya Sabha MP Raghav Chadha appointed as the Chairman of the Committee on Petitions of the Rajya Sabha pic.twitter.com/Nl35BFBSSH— ANI (@ANI) May 23, 2026
राज्यसभा की एक अधिसूचना में कहा गया, ‘‘राघव चड्ढा को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.’’ अधिसूचना में कहा गया कि राज्यसभा के सभापति ने समिति का पुनर्गठन किया है जो 20 मई से प्रभाव में है.
समिति में चड्ढा के अलावा हर्ष महाजन, गुलाम अली, शंभू शरण पटेल, मयंककुमार नायक, मस्तान राव यादव बीडा, जेबी माथेर हिशाम, सुभाशीष खुंटिया, रवंगवरा नारजारी और संदोष कुमार पी. अन्य सदस्य हैं.
राज्यसभा सचिवालय ने एक अन्य अधिसूचना में कहा, ‘‘राज्यसभा के सभापति ने 20 मई 2026 को राज्यसभा सदस्य डॉ. मेनका गुरुस्वामी को कॉरपोरेट कानून (संशोधन) विधेयक 2026 संबंधी संयुक्त समिति का सदस्य नामित किया है.’’
लोकसभा की एक भिन्न अधिसूचना में, अध्यक्ष ने अरविंद गणपत सावंत को कॉरपोरेट कानून (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त समिति में नामित किया है और यह निर्णय 21 मई से प्रभावी है.
राघव चड्ढा ने छोड़ी थी आप
बता दें कि पिछले महीने (अप्रैल 2026 में) ही राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मतभेदों के चलते 'आप' से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद वे 'आप' के दो-तिहाई राज्यसभा सांसदों के साथ दलबदल कानून से बचते हुए भाजपा में शामिल हो गए थे.
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