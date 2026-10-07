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'प्रदर्शनकारी सांसदों ने हमसे समय नहीं मांगा..' सवाल पूछते ही EC पर बरसे मनोज झा, बोले- 'CEC झूठा है..'

चुनाव आयोग पर बरसे मनोज झा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/पटना : दिल्ली में SIR और फॉर्म 6 में कथित रूप से संशोधन को लेकर विपक्षी सांसदों का दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर हमलावर है. रातभर चले सियासी संग्राम के बाद एक बार फिर कांग्रेस रणनीति बनाने जा रही है. इसके लिए कांग्रेस ने लंच पर सभी विपक्षी दलों को बुलाया है. जिसमें आरजेडी भी शामिल हुई है.

चुनाव आयोग पर बरसे मनोज झा इसी लंच में शामिल होने जा रहे आरजेडी के राज्यसभा सांसद ने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए चुनाव आयोग को झूठा बताया. जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि चुनाव आयोग ने पत्र जारी कर कहा है कि उनसे प्रदर्शनकारी सांसदों ने मिलने का समय नहीं मांग था. सवाल सुनते ही मनोज झा ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि चुनाव आयोग झूठा है. "आपने सवाल पूछा, वहां लंच होगा, हो सकता है कि कुछ लॉन्च भी हो जाए. झूठे आदमी पर मुझसे क्यों झू़ठ बुलवाओगे. झूठ है. अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव आयोग झूठा है. खड़गे जी के यहां जा रहा हूं वहां पर लंच होगा और कुछ लॉन्च भी होगा.''- मनोज झा, राज्यसभा सांसद, आरजेडी खरगे के नेतृत्व में लंच का आयोजन शामिल हुई आरजेडी