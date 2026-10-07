'प्रदर्शनकारी सांसदों ने हमसे समय नहीं मांगा..' सवाल पूछते ही EC पर बरसे मनोज झा, बोले- 'CEC झूठा है..'
सीईसी ज्ञानेश कुमार को आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने झूठा करा दिया. मनोज झा खरगे द्वारा बुलाए गए लंच आयोजन में शामिल हुए-
Published : October 7, 2026 at 2:22 PM IST
नई दिल्ली/पटना : दिल्ली में SIR और फॉर्म 6 में कथित रूप से संशोधन को लेकर विपक्षी सांसदों का दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर हमलावर है. रातभर चले सियासी संग्राम के बाद एक बार फिर कांग्रेस रणनीति बनाने जा रही है. इसके लिए कांग्रेस ने लंच पर सभी विपक्षी दलों को बुलाया है. जिसमें आरजेडी भी शामिल हुई है.
चुनाव आयोग पर बरसे मनोज झा
इसी लंच में शामिल होने जा रहे आरजेडी के राज्यसभा सांसद ने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए चुनाव आयोग को झूठा बताया. जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि चुनाव आयोग ने पत्र जारी कर कहा है कि उनसे प्रदर्शनकारी सांसदों ने मिलने का समय नहीं मांग था. सवाल सुनते ही मनोज झा ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि चुनाव आयोग झूठा है.
#WATCH दिल्ली | राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा बुलाई गई विपक्षी सांसदों की बैठक के लिए RJD सांसद मनोज झा पहुंचे। उन्होंने कहा, "लंच होगा, हो सकता है कि कुछ लॉन्च भी हो जाए।" https://t.co/f99VEfSsKi— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 7, 2026
"आपने सवाल पूछा, वहां लंच होगा, हो सकता है कि कुछ लॉन्च भी हो जाए. झूठे आदमी पर मुझसे क्यों झू़ठ बुलवाओगे. झूठ है. अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव आयोग झूठा है. खड़गे जी के यहां जा रहा हूं वहां पर लंच होगा और कुछ लॉन्च भी होगा.''- मनोज झा, राज्यसभा सांसद, आरजेडी
खरगे के नेतृत्व में लंच का आयोजन शामिल हुई आरजेडी
दरअसल, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे जनपथ स्थित सागर रत्न रेस्टोरेंट पहुंचे हुए हैं, वह CEC के मुद्दे पर बुलाई गई विपक्षी सांसदों की लंच मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे. उसी मीटिंग में शामिल होने के लिए आरजेडी की ओर से मनोज झा प्रतिनिधि कर रहे हैं.
#WATCH दिल्ली | राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे जनपथ स्थित सागर रत्न रेस्टोरेंट पहुंचे। वह CEC के मुद्दे पर बुलाई गई विपक्षी सांसदों की लंच मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। https://t.co/j9MWWLKCHH— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 7, 2026
देर रात तक सांसदों ने किया चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन
कल देर रात तक SIR के मुद्दे पर आकाशवाणी भवन में राहुल गांधी समेत तमाम सांसदों ने धरना दिया और चुनाव आयोग से मिलने की मांग रखी. प्रदर्शन के दौरान कई सांसदों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया और उन्हें कुछ देर बाद रिहा कर दिया. वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को बाद में हिरासत में लिया गया फिर उन्हें रिहा कर दिया गया.
चुनाव आयोग ने प्रदर्शन पर क्या कहा था?
भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस नोट जारी कर अपनी स्थिति स्पष्ट की थी. आयोग का कहना है कि- ''विपक्ष के 240 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ संसद भवन एनेक्सी में बैठक करने का प्रस्ताव असामान्य और तय प्रोटोकॉल के खिलाफ था, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था. आयोग ने स्पष्ट किया कि मंगलवार शाम 4:00 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बैठक के लिए कोई औपचारिक अनुरोध या समय नहीं मांगा था.''
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