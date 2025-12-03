गौरा देवी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग, राज्यसभा में उठी आवाज, जानिये किसने की डिमांड
चिपको आंदोलन में गौरा देवी के नेतृत्व में बचा था रैणी का जंगल, देशभर में हुई थी आंदोलन की चर्चा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 3, 2025 at 1:29 PM IST
देहरादून: इन दिनों संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है. शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में गहमागहमी है. इसी कड़ी में उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने चिपको आंदोलन की अग्रणी स्वर और प्रेरणा रही गौरा देवी को भारत रत्न देने की मांग की है.
उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा में चिपको आंदोलन का इतिहास बताते हुये गौरा देवी के बलिदान को याद किया. साथ ही उन्होंने गौरा देवी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की है. राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा में बताया गौरा देवी उत्तराखंड के सीमांत चमोली जोशीमठ विकासखंड के रैणी गांव की भोटिया जनजाति की ग्रामीण महिला थी.
उन्होंने बताया गौरा देवी ने अपने जीवनकाल में पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की. चिपको आंदोलन हिमालयी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर, पेड़ों की कटाई के खिलाफ मातृशक्ति का वृझों के आलिंगन से जुड़ा एक बड़ा आंदोलन था. इस आंदोलन को 51 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं.
उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने बताया पर्यावरण बचाने के यह आंदोलन 26 मार्च 1973 को सीमांत क्षेत्र में शुरू हुआ था. उन्होंने कहा चिपको आंदोलन ने देश में पर्यावरण संरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाया. यह आंदोलन हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान और बिहार राज्यों तक फैला. इस आंदोलन के परिणाणस्वरुप ही तत्कालीन भारत सरकार ने 15 वर्षों तक हिमालयी राज्यों में पेड़ कटान पर पूर्णरुप से प्रतिबंधित किया.चिपको आंदोलन गौरा देवी के संघर्षों की कहानी है.
