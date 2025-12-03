ETV Bharat / bharat

गौरा देवी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग, राज्यसभा में उठी आवाज, जानिये किसने की डिमांड

देहरादून: इन दिनों संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है. शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में गहमागहमी है. इसी कड़ी में उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने चिपको आंदोलन की अग्रणी स्वर और प्रेरणा रही गौरा देवी को भारत रत्न देने की मांग की है.

उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा में चिपको आंदोलन का इतिहास बताते हुये गौरा देवी के बलिदान को याद किया. साथ ही उन्होंने गौरा देवी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की है. राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा में बताया गौरा देवी उत्तराखंड के सीमांत चमोली जोशीमठ विकासखंड के रैणी गांव की भोटिया जनजाति की ग्रामीण महिला थी.

उन्होंने बताया गौरा देवी ने अपने जीवनकाल में पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की. चिपको आंदोलन हिमालयी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर, पेड़ों की कटाई के खिलाफ मातृशक्ति का वृझों के आलिंगन से जुड़ा एक बड़ा आंदोलन था. इस आंदोलन को 51 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं.