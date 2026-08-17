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छात्रों के समर्थन में राज्यसभा सांसद डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी, बोले- आंदोलन जारी रहा तो सुबह-शाम चलता रहेगा लंगर

रांची पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया है.

Rajya Sabha MP Dr Vikramjit Singh Sahney arrived in Ranchi and extended support to students agitation
छात्रों से बात करते राज्यसभा सांसद डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी (रांची) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 17, 2026 at 9:30 PM IST

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रांचीः झारखंड की राजधानी रांची में जारी JPSC-JSSC छात्र आंदोलन को विभिन्न संगठनों और हस्तियों का समर्थन मिल रहा है. इसी कड़ी में रांची पहुंचे पद्मश्री, राज्यसभा सांसद, वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सन फाउंडेशन के चेयरमैन डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी.

उन्होंने छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों और आंदोलन की स्थिति की जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने छात्रों को समर्थन देने की बात कही और कहा कि जब तक छात्रों का सत्याग्रह जारी रहेगा, तब तक उनकी ओर से लंगर सेवा भी जारी रखने का प्रयास किया जाएगा.

सांसद डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी ने कहा कि वे भगत सिंह की धरती पंजाब से सीधे सिद्धू-कान्हू की धरती झारखंड पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन को उनका पूरा समर्थन है. उनका कहना था कि जब तक यह आंदोलन और सत्याग्रह चलता रहेगा, तब तक छात्रों के लिए सुबह-शाम लंगर सेवा जारी रहेगी.

राज्यसभा सांसद डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी का बयान (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि छात्र यहां किसी से भीख मांगने नहीं आए हैं. वे अपने अधिकार और भविष्य की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि छात्रों को जिस कठिन परिस्थिति में टेंट उपलब्ध हुआ है, उसके बावजूद वे लगातार अपनी मांगों को लेकर सत्याग्रह कर रहे हैं. यह उनका संवैधानिक अधिकार है और सरकार को छात्रों की मांगों पर जल्द से जल्द विचार करना चाहिए.

डॉ. साहनी ने कहा कि सरकार को यह तय करना होगा कि इन छात्रों का भविष्य कैसे सुरक्षित और बेहतर बनाया जाए. उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़ा यह मामला केवल किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है. JPSC के साथ-साथ JSSC और CGL समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भी छात्रों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं.

उन्होंने JPSC परीक्षा की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा सुना है कि किसी राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा किसी निजी एजेंसी को दी जाती है. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बेहद जरूरी है. क्योंकि बड़ी संख्या में युवा अपने भविष्य को लेकर इन परीक्षाओं पर निर्भर रहते हैं.

डॉ. साहनी ने कहा कि सरकार को छात्रों की बात गंभीरता से सुननी चाहिए और उनकी मांगों का समाधान निकालना चाहिए. उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेने की जरूरत है. उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ खड़े रहने की बात कही और भरोसा दिलाया कि लंगर सेवा के माध्यम से भी उनकी मदद जारी रखने का प्रयास किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही एक डेलिगेशन राज्यपाल से मुलाकात करेगा. डेलिगेशन के माध्यम से राज्यपाल को JPSC-JSSC परीक्षाओं से जुड़े पूरे मामले और छात्रों की मांगों से अवगत कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों पर उच्चस्तरीय स्तर पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए. छात्रों को उनका अधिकार और न्याय मिलना चाहिए.

उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान बातचीत और उचित प्रक्रिया के जरिए होना चाहिए. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया पर विद्यार्थियों का भरोसा बना रहे और किसी भी तरह की अनियमितता की स्थिति में निष्पक्ष तरीके से जांच और कार्रवाई हो.

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