राज्यसभा चुनाव: BJP ने महाराष्ट्र से चार उम्मीदवार घोषित किए, ईवनाते को मिला टिकट

बीजेपी से कई पुराने और अनुभवी नेता राज्यसभा जाने के इच्छुक थे. पार्टी ने इस बार आदिवासी नेता और नागपुर की पूर्व मेयर माया चिंतामण ईवनाते को मौका दिया गया है. ईवनाते मौजूदा कॉर्पोरेटर भी हैं.

इसके अलावा, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को भी उम्मीदवार घोषित किया गया है. बीजेपी की तरफ से माया चिंतामण ईवनाते और रामराव वडकुटे को भी राज्यसभा भेजा जाएगा.

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने छह राज्यों में होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए महाराष्ट्र से चार उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित की है, जिसमें रामदास आठवले को एक बार फिर मौका दिया गया है.

असल में, BJP के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े का नाम पहले से ही चर्चा में था. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का नाम भी चर्चा में था. अब BJP ने दोनों के नाम कन्फर्म कर दिए हैं.

माया चिंतामण ईवनाते कौन हैं?

ईवनाते नागपुर की पूर्व मेयर हैं. उन्होंने 15 जुलाई 2007 से 23 दिसंबर 2009 तक नागपुर नगर निगम की मेयर के तौर पर काम किया. वह कई वर्षों से बीजेपी (नागपुर शहर) में एक्टिव हैं. उन्हें शहर और राज्य BJP में अलग-अलग पदों पर काम करने का अनुभव है. ईवनाते आदिवासी समुदाय से आती हैं और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स (NCST) की सदस्य रही हैं. वह हाल ही में नागपुर नगर निगम के वार्ड 12 से BJP कॉर्पोरेटर चुनी गई हैं. वह पिछले कई वर्षों से नागपुर नगर निगम में कॉर्पोरेटर हैं.

10 राज्यों में खाली होने वाली 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं. संबंधित सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है, इसलिए चुनाव की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है.

16 मार्च को होगी वोटिंग

राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार पांच मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जबकि 16 मार्च को वोटिंग होगी. महाराष्ट्र में संख्या बल के आधार पर महायुति (Mahayuti) छह सीटें जीत सकती है, जबकि महाविकास अघाड़ी (MVA) को एक सीट जीतना लगभग तय है. साथ ही, बिहार में जहां पांच सीटें खाली हो रही हैं, वहां भाजपा ने पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन और राज्य के नेता शिवेश कुमार को मैदान में उतारा है.

महाराष्ट्र में कुल 7 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होंगे. भाजपा और महागठबंधन की कुल संख्या बल को देखते हुए यह तय है कि चारों उम्मीदवार राज्यसभा जाएंगे. विदर्भ से पूर्व सांसद अशोक नेते, पूर्व मंत्री हंसराज अहीर और नवनीत राणा का नाम चर्चा में है.

