राज्यसभा में 71 सीटें होंगी खाली, BSP साफ तो 6 केंद्रीय मंत्रियों का भविष्य दांव पर!

हैदराबाद : वर्ष 2026 में देश में होने वाले राज्यसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण हैं. इस साल राज्यसभा की 71 सीटों खाली होंगी, जिन पर चुनाव होगा. वहीं कई राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव होंगे. इतना ही नहीं राज्यसभा सो इस साल कई दिग्गज नेता रिटायर होंगे. साथ ही छह केंद्रीय मंत्रियों का कार्यकाल भी इसी साल समाप्त हो रहा है. लिहाजा लोगों की नजरें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल को लेकर भी लगी रहेंगी. लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी बसपा जीरो

राज्यसभा चुनाव के लिहाज से सबसे खराब स्थिति मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) की होगी. क्योंकि लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में बसपा की एक भी सीट नहीं होगी. दूसरी तरफ विपक्ष की शक्ति भी सदन में कम होगी. यानी दोनों सदनों में बसपा का कोई सांसद नहीं रहेगा. 1984 में बीएसपी की स्थापना के बाद 1989 से लगातार संसद में बीएसपी का प्रतिनिधित्व रहा है. यानी 1989 के बाद से पहली बार ऐसा होगा जब बीएसपी का कोई सांसद ही नहीं रहेगा. ETV Bharat Graphics (ETV Bharat Graphics) केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और बीएल वर्मा यूपी से राज्यसभा सांसद

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और बीएल वर्मा यूपी से भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं. दोनों नेताओं का राज्य सभा कार्यकाल इस साल नवंबर तक है. अब अहम यह होगा कि इनकी वापसी हो पाती है या फिर नहीं. हालांकि राज्यसभा से रिटायरमेंट के वक्त पुरी की उम्र 75 वर्ष के करीब पहुंच रही होगी. वहीं बिट्टू राजस्थान और कुरियन मध्य प्रदेश से सांसद हैं. रिटायर होने वाले 71 में से सबसे अधिक 30 सांसद भाजपा के

आंकड़ों के मुताबिक 71 सीटों में सबसे ज्यादा 30 सांसद भाजपा के हैं. वहीं राज्य सभा में इस समय भाजपा के 103 सांसद हैं. इस वर्ष के अंत तक राज्य सभा के चुनाव के बाद इस संख्या में इजाफा हो सकता है. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (ANI)