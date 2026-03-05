राज्यसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ से दो महिलाएं, फूलो देवी नेताम और लक्ष्मी वर्मा ने भरा नामांकन, वरिष्ठ नेताओं का जताया आभार
छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की दोनों सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस की महिला प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 5, 2026 at 2:53 PM IST|
Updated : March 5, 2026 at 5:00 PM IST
रायपुर: राज्यसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार फूलो देवी नेताम ने नामांकन दाखिल कर दिया है. नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत और पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ फूलो देवी विधानसभा पहुंची और राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया.
फूलो देवी नेताम को दूसरी बार जिम्मेदारी
नामांकन भरने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार फूलो देवी नेताम ने कहा,- मैं इस उपलक्ष्य में शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और उनका धन्यवाद देती हूं. खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का आभार जताती हूं. ये सभी हमेशा मार्गदर्शन देते रहे हैं.
मैं एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के रूप में काम करती हूं. फिर से विश्वास जताकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ सदन भेजा जा रहा है. निश्चित तौर पर मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनकी भावनाओं के अनुसार काम करूं- फूलो देवी नेताम, कांग्रेस उम्मीदवार, राज्यसभा चुनाव
भाजपा से लक्ष्मी वर्मा ने भरा नामांकन
राज्यसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ से भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव और भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक लक्ष्मी वर्मा के प्रस्तावक बने. नामांकन दाखिल करने के बाद लक्ष्मी वर्मा ने केंद्रीय नेतृत्व समेत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया.
आज भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा प्रत्याशी श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी ने मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण एवं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय पदाधिकारिगण की गरिमामयी उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) March 5, 2026
मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रीमती वर्मा जी राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की सशक्त नारी… pic.twitter.com/SEoiSEZm3w
बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, इसके लिए सभी का धन्यवाद करती हूं और राज्यसभा सांसद की भूमिका पूरी निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करूंगी-लक्ष्मी वर्मा, राज्यसभा उम्मीदवार, भाजपा
कौन है लक्ष्मी वर्मा
बलौदाबाजार जिले की निवासी लक्ष्मी वर्मा का राजनीतिक सफर तीन दशक से अधिक लंबा है. उन्होंने 1990 में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की और लगातार संगठन के लिए सक्रिय रहीं. उनकी सक्रियता और संगठनात्मक पकड़ को देखते हुए उन्हें वर्ष 2000 में रायपुर से सांसद रहे रमेश बैस का सांसद प्रतिनिधि बनाया गया. साल 2001 में उन्हें भाजपा महिला मोर्चा कार्य समिति का सदस्य बनाया गया. इस जिम्मेदारी को उन्होंने चार वर्षों तक निभाया और महिला कार्यकर्ताओं के बीच संगठन को मजबूत किया.
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।— Phulodevi Netam (@NetamPhulodevi) March 5, 2026
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥
जनजातीय अस्मिता और छत्तीसगढ़ सर्वोपरि के ध्येय पथ पर निरंतर जारी यात्रा का पुनः आरंभ हो चुका है।
नामांकन से पूर्व परिवारजनों द्वारा प्राप्त मंगलकांनाओं ने इस पथ पर अविराम बढ़ते रहने की शक्ति दी है। pic.twitter.com/3ibvgrwxk5
आज राज्यसभा सांसद श्रीमती फूलो देवी नेताम जी को उनके रायपुर निवास पहुँचकर राज्यसभा हेतु पुनः नामित होने पर बधाई एवं शुभकामनाएँ दी. @NetamPhulodevi pic.twitter.com/BO6p8liSvk— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 5, 2026
कौन है फूलो देवी नेताम
फूलोदेवी नेताम छत्तीसगढ़ कांग्रेस की मुखर नेता मानी जाती हैं. वह कांग्रेस की महिला विंग में भी काफी सक्रिय रह चुकी हैं. वे छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं. इससे पहले कांग्रेस ने साल 2020 में उन्हें राज्यसभा के चुनाव में उतारा था. वह साल 2020 में राज्यसभा चुनाव जीतकर संसद में गई थी.