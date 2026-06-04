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राज्यसभा चुनाव : सतीश पूनिया और अलका गुर्जर भाजपा के उम्मीदवार घोषित

जयपुर: राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है. पार्टी की ओर से डॉ. सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को राज्यसभा भेजा जाएगा. दोनों नामों को संगठन और सामाजिक समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व ने संगठन में लंबे समय से सक्रिय नेताओं को अवसर देने की रणनीति के तहत यह फैसला लिया है. डॉ सतीश पूनिया मौजूदा दौर में हरियाणा के प्रदेश प्रभारी है, जबकि अलका गुर्जर राष्ट्रीय मंत्री है. पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने उम्मीदवार की सूची जारी की.

संतुलित राजनीतिक रणनीति : डॉ. सतीश पूनिया राजस्थान भाजपा के प्रमुख नेताओं में शुमार हैं. छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले पूनिया लंबे समय तक संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान संचालित किए. आमेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे पूनिया को संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़ वाला नेता माना जाता है. राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ उनके अच्छे संबंध और संगठनात्मक अनुभव को देखते हुए राज्यसभा के लिए उनका नाम स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा था.