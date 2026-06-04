राज्यसभा चुनाव : सतीश पूनिया और अलका गुर्जर भाजपा के उम्मीदवार घोषित
दोनों नामों को संगठन और सामाजिक समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
Published : June 4, 2026 at 6:43 PM IST
जयपुर: राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है. पार्टी की ओर से डॉ. सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को राज्यसभा भेजा जाएगा. दोनों नामों को संगठन और सामाजिक समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व ने संगठन में लंबे समय से सक्रिय नेताओं को अवसर देने की रणनीति के तहत यह फैसला लिया है. डॉ सतीश पूनिया मौजूदा दौर में हरियाणा के प्रदेश प्रभारी है, जबकि अलका गुर्जर राष्ट्रीय मंत्री है. पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने उम्मीदवार की सूची जारी की.
भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति ने विभिन्न प्रदेशों में होने वाले राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव एवं ओडिशा के उप-चुनाव 2026 हेतु निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। pic.twitter.com/auXcn00smL— BJP Rajasthan (@BJP4Rajasthan) June 4, 2026
संतुलित राजनीतिक रणनीति : डॉ. सतीश पूनिया राजस्थान भाजपा के प्रमुख नेताओं में शुमार हैं. छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले पूनिया लंबे समय तक संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान संचालित किए. आमेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे पूनिया को संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़ वाला नेता माना जाता है. राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ उनके अच्छे संबंध और संगठनात्मक अनुभव को देखते हुए राज्यसभा के लिए उनका नाम स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा था.
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वहीं, अलका गुर्जर भाजपा की सक्रिय महिला नेताओं में शामिल हैं. वे लंबे समय से पार्टी संगठन में कार्यरत हैं और महिला मोर्चा सहित विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं. गुर्जर समाज से आने वाली अलका गुर्जर की पहचान जमीनी स्तर पर सक्रिय नेता के रूप में रही है. पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजकर महिला प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के साथ-साथ गुर्जर समाज को भी राजनीतिक संदेश देना चाहती है.
भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्यसभा के लिए राजस्थान से भाजपा हरियाणा के प्रदेश प्रभारी एवं राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश पूनियां जी तथा भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती अल्का गुर्जर जी को उम्मीदवार घोषित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) June 4, 2026
आप दोनों का व्यापक… pic.twitter.com/KBVNHPNuS7
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डॉ. सतीश पूनिया और अलका गुर्जर का चयन भाजपा की संतुलित राजनीतिक रणनीति को दर्शाता है. एक ओर संगठन को मजबूत करने वाले अनुभवी नेता को अवसर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर महिला नेतृत्व और सामाजिक प्रतिनिधित्व को भी महत्व दिया गया है.