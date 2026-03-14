राज्यसभा चुनाव: BJD सुप्रीमो नवीन पटनायक ने BJP पर 'हॉर्स ट्रेडिंग' का आरोप लगाया
राज्यसभा चुनाव को लेकर ओडिशा में बीजेडी ने भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग राजनीति करने का आरोप लगाया है.
Published : March 14, 2026 at 5:54 PM IST
भुवनेश्वर: ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल (BJD) के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले राज्य में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की कथित "हॉर्स-ट्रेडिंग" की कोशिशों पर चिंता जताई है.
बीजेडी प्रमुख ने आरोप लगाया कि पर्याप्त संख्या बल न होने के बावजूद, सत्ताधारी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए पांचवां उम्मीदवार खड़ा किया है और जीत का दावा कर रही है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग की पॉलिटिक्स कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा "हॉर्स ट्रेडिंग" में सक्रिय रूप से शामिल है.
पार्टी सुप्रीमो नवीन पटनायक ने आज बीजेडी विधायकों के साथ मीटिंग के बाद ऐसा बयान दिया. पटनायक ने कहा कि भाजपा उम्मीदवार बीजेडी विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 'यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ अपराध है.'
पटनायक ने चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रभावित करने की कथित कोशिशों की निंदा की और मीडिया और जनता दोनों से सतर्क रहने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए और यह पक्का करने के लिए कि चुने हुए प्रतिनिधि संविधान और भारत के चुनाव आयोग के तय नियमों के अनुसार वोट डालें, रूलिंग पार्टी के नेताओं और सदस्यों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना जरूरी है.
वहीं नवीन पटनायक के आरोपों का सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने करारा जवाब दिया है. भाजपा के वरिष्ठ विधायक जयनारायण मिश्रा ने इसका खंडन किया है और विपक्षी बीजेडी की कड़ी आलोचना की है.
ओडिशा का राज्यसभा का गणित
ओडिशा में राज्यसभा के हिसाब से, एक उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 30 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट चाहिए. अभी की विधानसभा की स्थिति को देखते हुए, भाजपा के पास 79 विधायक हैं और तीन निर्दलीय का समर्थन है. हाल ही में अपने दो सदस्यों के निलंबन के बाद बीजेडी के पास 48 विधायक हैं.
अपने दो उम्मीदवारों के चुने जाने के बाद, भाजपा के पास 22 सरप्लस वोट होंगे, जबकि बीजेडी के पास अपना आधिकारिक कैंडिडेट चुनने के बाद 18 वोट होंगे. 14 विधायक वाली कांग्रेस और एक विधायक वाली सीपीआई(एम) ने होता को समर्थन करने का वादा किया है.
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