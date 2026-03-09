ETV Bharat / bharat

राज्यसभा चुनाव : तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किए गए

द्रमुक के सहयोगियों में डीएमडीके और कांग्रेस शामिल है, जबकि पीएमके अन्नाद्रमुक की सहयोगी पार्टी है. द्रमुक से एनआर एलंगो, तिरुचि एन शिवा, एंथियूर पी सेल्वारासु, कनिमोझी एनवीएन सोमू और अन्नाद्रमुक से एम थंबीदुरई और टीएमसी (मूपनार) के नेता जीके वासन दो अप्रैल, 2026 को अपने कार्यकाल की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होंगे। तिरुचि शिवा और थंबीदुरई को फिर से चुना गया है.

द्रमुक के तिरुचि शिवा और कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन, कांग्रेस पार्टी के क्रिस्टोफर मणिकम, द्रमुक के एल के सुधीश, अन्नाद्रमुक के एम थंबी दुरई और पीएमके के अंबुमणि रामदास को विधानसभा सचिवालय के निर्वाचन अधिकारी-अतिरिक्त सचिव आर शांति ने विधिवत निर्वाचित घोषित किया.

तमिलनाडु से सभी छह उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक), मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक और इन दोनों दलों के सहयोगियों के कुल छह उम्मीदवारों को सोमवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया.

इसी तरह मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने अपने संख्याबल के हिसाब से एक सीट जीती. टीएमसी के विजयी उम्मीदवारों में राज्य के पूर्व मंत्री बाबुल सुप्रियो, पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी और अभिनेत्री कोयल मलिक शामिल हैं. भाजपा उम्मीदवार राहुल सिन्हा को भी राज्य की पांचवी सीट से विजेता के तौर पर प्रमाण पत्र हासिल हुआ.

पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित पांच उम्मीदवारों को विजय प्रमाणपत्र मिले पश्चिम बंगाल से राज्यसभा चुनाव में टीएमसी के चार और भाजपा के एक उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग की ओर से सोमवार को विजय प्रमाण पत्र मिले. राज्यसभा चुनाव में नाम वापस लेने के अंतिम दिन सोमवार (नौ मार्च) को पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में संख्या बल सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के अनुकूल रहा और उसने पांच में से चार सीट जीत लीं.

उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी को डेढ़ साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद तेलंगाना से राज्यसभा के लिये दोबारा चुना गया है. नरेंद्र रेड्डी दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से रेवंत रेड्डी के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं. नरेंद्र रेड्डी, रेवंत रेड्डी के सहयोगी रहे हैं। दोनों पहले तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) में साथ काम करते थे, इसके बाद दोनों कांग्रेस में शामिल हो गए.

सिंघवी और नरेंद्र रेड्डी ने पांच मार्च को तेलंगाना विधानसभा में नामांकन पत्र दाखिल किया था. हालांकि, एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी नामांकन दाखिल किया था, लेकिन नामांकन पत्रों की जांच के दौरान उसे खारिज कर दिया गया. उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित करने के लिए दस विधायकों की आवश्यकता होती है.

प्रदेश के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के करीबी सहयोगी नरेंद्र रेड्डी ने राज्यसभा चुनाव में उन्हें उम्मीदवार नामित करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य का आभार व्यक्त किया. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए एआईएमआईएम और भाकपा को भी धन्यवाद दिया.

कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक सिंघवी, वेम नरेंद्र रेड्डी तेलंगाना से निर्विरोध निर्वाचित कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी सोमवार को तेलंगाना से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद चुनाव अधिकारी ने दोनों नेताओं के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की.

नई दिल्ली : देश के कई राज्यों में सोमवार को राज्यसभा के निर्वाचित घोषित कर दिया गया. इसमें अधिकतर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए. जिन राज्यों के रिजल्ट आ गए हैं, उनमें तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश व छत्तीसगढ़ शामिल हैं.

अधिकारी ने कहा, छह के नामांकन वैध पाए गए और नियमों के अनुसार स्वीकार किए गए और उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया. पीएमके के संस्थापक एस रामदास के सहयोगी स्वामीनाथन का आवेदन भी खारिज किए गए नामांकनों में शामिल है.

हिमाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिये कांग्रेस उम्मीदवार निर्वाचित

हिमाचल प्रदेश में सोमवार को कांग्रेस उम्मीदवार अनुराग शर्मा को प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया. यह सीट इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की इंदु गोस्वामी के पास थी. चुनाव अधिकारी और विधानसभा के सचिव ने नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद यह घोषणा की. नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन शर्मा के अलावा कोई अन्य उम्मीदवार मैदान में नहीं था.

यह पिछले 10 वर्षों में राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की वापसी का प्रतीक है. भाजपा ने 2018, 2020 और 2022 में राज्यसभा सीट पर कब्जा किया था. अप्रत्याशित घटनाक्रम में, भाजपा ने 2024 में कांग्रेस से यह सीट छीन ली, जबकि राज्य में कांग्रेस सत्ता में थी और विधानसभा में उसके पास बहुमत था.

अनुराग शर्मा, कांगड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और कांगड़ा के बैजनाथ क्षेत्र के बीर से आते हैं। वह बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं. 29 अगस्त 1978 पैदा हुए शर्मा 1995 से कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हैं. इससे पहले वह बैजनाथ सरकारी कॉलेज में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के अध्यक्ष रह चुके हैं और 1998 से 2001 तक पार्टी की युवा शाखा के राज्य महासचिव भी रहे हैं.

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए शर्मा ने ईश्वर, कांग्रेस आला कमान, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्रियों, विधायकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट किया. उन्होंने राज्य की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास करने का वादा किया. इससे पहले उन्होंने कहा था कि राज्यसभा के लिए कांग्रेस का टिकट मिलना उनके जैसे पार्टी कार्यकर्ता के लिए एक सपने के सच होने जैसा है. शर्मा को मुख्यमंत्री का बेहद करीबी माना जाता है.

छत्तीसगढ़ : भाजपा की लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस की फूलो देवी नेताम राज्यसभा के लिए निर्वाचित

छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस नेता फूलो देवी नेताम सोमवार को राज्यसभा के लिए बिना किसी विरोध के चुनी गईं. विधानसभा के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों के मुताबिक, "नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख आज दोपहर खत्म हो गई और दोनों उम्मीदवार बिना किसी विरोध के चुन लिए गए हैं."

बाद में निर्वाचन अधिकारी मनीष शर्मा ने वर्मा और नेताम को चुनाव के प्रमाण पत्र सौंपे. लक्ष्मी वर्मा (59) राज्य के प्रभावशाली कुर्मी समाज से हैं. उन्होंने भाजपा की तरफ से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद राज्य महिला अयोग से इस्तीफा दे दिया था.

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की निवासी वर्मा वर्तमान में रायपुर में निवास करती हैं. वर्मा ने 1990 में भाजपा की प्राथमिक सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी. वह 1994 में रायपुर नगर निगम में वार्ड पार्षद चुनी गईं. बाद में उन्होंने 2010 से 2015 तक रायपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष के तौर पर काम किया. भाजपा के वरिष्ठ नेता, वर्मा को एक अनुभवी जमीनी नेता बताते हैं जिन्हें ग्रामीण राजनीति की गहरी समझ है. वह भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता रह चुकी हैं.

राज्य के पांच राज्यसभा सदस्यों में से दो-कवि तेजपाल सिंह तुलसी और नेताम का छह साल का कार्यकाल नौ अप्रैल को खत्म होने वाला था, जिससे दो खाली सीटों को भरने के लिए चुनाव कराने की जरूरत थी. राज्य के दूसरे राज्यसभा सदस्य कांग्रेस के रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला, और भाजपा के देवेंद्र प्रताप सिंह हैं. छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीट हैं जिसमें भाजपा के 54 सदस्य हैं, उसके बाद कांग्रेस के 35 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक सदस्य है. सदन में अपनी संख्या के आधार पर भाजपा और कांग्रेस दोनों को एक-एक राज्यसभा सीट मिलने की उम्मीद थी.

