ओडिशा: बीजद के दो और BJP के 2 उम्मीदवारों ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया, दिलीप रे निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव

राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया ( ETV Bharat )

भुवनेश्वर: बीजू जनता दल (बीजद) के दो नेताओं संतृप्त मिश्रा और मशहूर मूत्र रोग विशेषज्ञ दत्तेश्वर होता ने गुरुवार को यहां ओडिशा विधानसभा के सचिवालय में राज्यसभा चुनाव के वास्ते नामांकन पत्र दाखिल किया. मिश्रा और होता ने बीजद अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के प्रदेश सचिव सुरेश पाणिग्रही और अन्य नेताओं की उपस्थिति में नामांकन पत्र दाखिल किया. पटनायक ने पत्रकारों से कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे दोनों उम्मीदवारों ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है. मैं दोनों को बधाई देता हूं. मुझे पूरा विश्वास है कि वे सफल होंगे." इससे पहले, पटनायक ने सभी पार्टियों से होता को साझा उम्मीदवार के रूप में समर्थन देने की अपील की थी. भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल और राज्यसभा के निवर्तमान सदस्य सुजीत कुमार को उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि दिलीप राय को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिया है. ओडिशा में बीजद के ‘साझा उम्मीदवार’ को कांग्रेस का संभावित समर्थन राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बीजद ने 26 साल पहले कांग्रेस को ओडिशा की सत्ता से बेदखल किया था और दोनों पार्टियां लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी रही हैं.